https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753640565.html
В России за сутки 20 566 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 20 566 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021
В России за сутки 20 566 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 20 566 человек после COVID-19, за все время - 6 819 796, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:43
2021-10-08T11:43
2021-10-08T11:43
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 20 566 человек после COVID-19, за все время - 6 819 796, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 566 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 819 796", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2288, Санкт-Петербурге - 2022, Подмосковье - 1276.
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753491222.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки 20 566 человек выздоровели от COVID-19
Оперштаб: в России за сутки 20 566 человек выздоровели от COVID-19