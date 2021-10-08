https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753638226.html

В Крыму развернут дополнительные койки для больных COVID-19

В Крыму развернут дополнительные койки для больных COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021

В Крыму развернут дополнительные койки для больных COVID-19

Свободный коечный фонд для больных коронавирусом в Крыму сократился до 6%, разворачиваются новые койки, в том числе реанимационные, сообщила журналистам... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:34

2021-10-08T11:34

2021-10-08T11:34

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минздрав крыма

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Свободный коечный фонд для больных коронавирусом в Крыму сократился до 6%, разворачиваются новые койки, в том числе реанимационные, сообщила журналистам вице-премьер правительства - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.Максимальное суточное число заражений коронавирусом за весь период – 472 - зафиксировано в Крыму за 7 октября. Максимум фиксируется четвертый день подряд."Если вчера было 8% свободного коечного фонда, то на сегодняшний день 6%, при том, что мы ещё ночью разворачивали 40 дополнительных коек. Сегодня ещё развернём реанимационные койки", - сказала Романовская.По данным минздрава Крыма, в пятницу на стационарном лечении в республике находились 3675 пациентов.

https://ria.ru/20211007/tatarstan-1753566176.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, минздрав крыма, коронавирус в россии