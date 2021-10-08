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В Крыму развернут дополнительные койки для больных COVID-19
В Крыму развернут дополнительные койки для больных COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021
В Крыму развернут дополнительные койки для больных COVID-19
Свободный коечный фонд для больных коронавирусом в Крыму сократился до 6%, разворачиваются новые койки, в том числе реанимационные, сообщила журналистам... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:34
2021-10-08T11:34
общество
здоровье - общество
минздрав крыма
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Свободный коечный фонд для больных коронавирусом в Крыму сократился до 6%, разворачиваются новые койки, в том числе реанимационные, сообщила журналистам вице-премьер правительства - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.Максимальное суточное число заражений коронавирусом за весь период – 472 - зафиксировано в Крыму за 7 октября. Максимум фиксируется четвертый день подряд."Если вчера было 8% свободного коечного фонда, то на сегодняшний день 6%, при том, что мы ещё ночью разворачивали 40 дополнительных коек. Сегодня ещё развернём реанимационные койки", - сказала Романовская.По данным минздрава Крыма, в пятницу на стационарном лечении в республике находились 3675 пациентов.
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общество, здоровье - общество, минздрав крыма, коронавирус в россии
11:34 08.10.2021
 
В Крыму развернут дополнительные койки для больных COVID-19

Минздрав Крыма подготовит дополнительные койки для больных COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Свободный коечный фонд для больных коронавирусом в Крыму сократился до 6%, разворачиваются новые койки, в том числе реанимационные, сообщила журналистам вице-премьер правительства - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.
Максимальное суточное число заражений коронавирусом за весь период – 472 - зафиксировано в Крыму за 7 октября. Максимум фиксируется четвертый день подряд.
"Если вчера было 8% свободного коечного фонда, то на сегодняшний день 6%, при том, что мы ещё ночью разворачивали 40 дополнительных коек. Сегодня ещё развернём реанимационные койки", - сказала Романовская.
По данным минздрава Крыма, в пятницу на стационарном лечении в республике находились 3675 пациентов.
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