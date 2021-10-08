https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753637497.html

На Сахалине в кино и театры будут пускать только привитых от COVID-19

На Сахалине в кино и театры будут пускать только привитых от COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021

На Сахалине в кино и театры будут пускать только привитых от COVID-19

Не прошедших вакцинацию от коронавируса не будут пускать в кино и театры в Сахалинской области, соответствующее постановление готовит региональное управление... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:32

2021-10-08T11:32

2021-10-08T11:32

распространение коронавируса

общество

сахалинская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт - РИА Новости. Не прошедших вакцинацию от коронавируса не будут пускать в кино и театры в Сахалинской области, соответствующее постановление готовит региональное управление Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения."Допуск на объекты культуры – кино, театры - для невакцинированных граждан будет прекращен. Такая мера будет способствовать предотвращению распространения особо опасной инфекции", - говорится в сообщении.Если сейчас заполняемость залов должна составлять не более 50%, то в отсутствие невакцинированных граждан её увеличат до 70%, пояснили в минздраве.Кроме того, граждане старше 60 лет, которые не получили вакцину, будут отстраняться от работы. "В целях защиты этой уязвимой группы, непривитых граждан старше 60 лет планируется отстранять от работы. Данные меры будут введены в регионе на следующей неделе после издания соответствующего постановления территориального управления Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.С понедельника будет осуществляться контроль на всех предприятиях - как проводится утренний фильтр, соблюдаются меры санэпидрежима.Для снижения распространения заболеваемости необходимо увеличить охват прививками до 80% работающих коллективов, считают в минздраве.

https://ria.ru/20211007/tatarstan-1753566176.html

https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753491222.html

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сахалинская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19