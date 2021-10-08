https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753633570.html

Крым побил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Крым побил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 08.10.2021

Крым побил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Максимальное суточное число заражений коронавирусом – 472 - фиксируется в Крыму четвертый день подряд, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:11

2021-10-08T11:11

2021-10-08T11:11

распространение коронавируса

общество

республика крым

здоровье - общество

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Максимальное суточное число заражений коронавирусом – 472 - фиксируется в Крыму четвертый день подряд, сообщил минздрав региона.До этого максимум выявленных за сутки случаев коронавируса в Крыму был отмечен 6 октября - 461 заболевший, а также еще двумя днями ранее."За 7 октября 2021 года на территории республики Крым зарегистрировано 472 случая новой коронавирусной инфекции", - сообщил минздрав, отметив, что тестирование прошли 7 308 человек.В стационарах Крыма лечатся более 3,6 тысячи заболевших COVID-19, амбулаторно – около 5 тысяч. Всего с начала пандемии заболели 82 748 человек, выздоровели 70 681, умерли 2 663 человека.Власти Крыма объявили, что с 11 октября вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе, отменяя льготный проезд для пенсионеров в транспорте и переводя пожилых сотрудников на дистанционную работу.

https://ria.ru/20211007/tatarstan-1753566176.html

https://ria.ru/20211007/vaktsiny-1753559406.html

республика крым

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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус в россии