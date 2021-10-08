https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753627032.html

В Нижегородской области расширили круг категорий для вакцинации от COVID-19

В Нижегородской области расширили круг категорий для вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021

В Нижегородской области расширили круг категорий для вакцинации от COVID-19

Нижегородская область должна обеспечить вакцинацию 80% лиц из групп риска до 9 ноября, к группе риска теперь отнесены студенты старше 18 лет, направляемые на... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:30

2021-10-08T10:30

2021-10-08T10:34

распространение коронавируса

общество

нижегородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Нижегородская область должна обеспечить вакцинацию 80% лиц из групп риска до 9 ноября, к группе риска теперь отнесены студенты старше 18 лет, направляемые на учебу и практику за пределы места обучения, и работники промышленных организаций, следует из постановления главного государственного санитарного врача области."Согласно документу, необходимо организовать вакцинацию лиц из групп риска с обеспечением уровня иммунизации не менее 80% с учетом лиц, ранее вакцинированных, а также переболевших COVID-19 не более 6 месяцев назад, в срок до 9 ноября 2021 года", - говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.Кроме того, как отмечается, постановлением расширен перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации. В группу риска по новой коронавирусной инфекции теперь включены студенты старше 18 лет, направляемые для прохождения практики и занятий вне места обучения, а также работающие в организациях, осуществляющих деятельность в сфере промышленности.Ведомство уточняет, что требование об обязательной вакцинации не распространяется на лиц, имеющих противопоказание к профилактической прививке."Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией регистрируется среди учащихся всех учреждений среднего и высшего профессионального образования, с 1 сентября зарегистрировано 355 случаев среди студентов. В октябре удельный вес работающего населения в структуре заболевших составил 56%, заболеваемость в этой группе по сравнению с сентябрем выросла на 25%. Мы видим необходимость повысить уровень защиты от новой коронавирусной инфекции у этих групп населения", - отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко.По данным управления, по состоянию на 6 октября в Нижегородской области зарегистрировано 173 213 случаев подтвержденных лучевой заболевания новой коронавирусной инфекцией, увеличение заболеваемости с тенденцией к росту отмечается с 11 сентября. В настоящее время в области регистрируют свыше 600 случаев заболевания в день с ежедневным темпом прироста 0,34-0,36%.

https://ria.ru/20211007/tatarstan-1753566176.html

https://ria.ru/20211007/vaktsiny-1753559406.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19