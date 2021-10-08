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На Шпицбергене российский моряк стал первым заболевшим COVID-19
На Шпицбергене российский моряк стал первым заболевшим COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021
На Шпицбергене российский моряк стал первым заболевшим COVID-19
Российский моряк с рыболовного судна стал первым пациентом на Шпицбергене, у которого выявили коронавирусную инфекцию, он отправлен на материк, сообщила контора РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T09:40
2021-10-08T09:52
распространение коронавируса
в мире
тромсе
шпицберген
коронавирус covid-19
новости - туризм
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МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости. Российский моряк с рыболовного судна стал первым пациентом на Шпицбергене, у которого выявили коронавирусную инфекцию, он отправлен на материк, сообщила контора губернатора архипелага."Зараженный российский моряк, которого доставили из района острова Медвежий в больницу Лонгьира (столица Шпицбергена), сдал положительный тест на коронавирус", - говорится в сообщении.Сообщается, что мужчину переправили на материк в клинику города Тромсё, а все, кто с ним контактировал, соблюдали меры безопасности, включая экипаж вертолета, доставившего пациента в больницу.Как уточнила телекомпания NRK, случай с российским моряком стал первым заражением коронавирусом на архипелаге. При этом власти Шпицбергена получили сообщение о том, что на борту могут быть и другие моряки с симптомами коронавируса, однако все члены команды, которая провела в море четыре недели, чувствуют себя хорошо. Жители Шпицбергена были полностью вакцинированы в приоритетном порядке, уточнили в телекомпании.
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в мире, тромсе, шпицберген, коронавирус covid-19, новости - туризм
09:40 08.10.2021 (обновлено: 09:52 08.10.2021)
 
На Шпицбергене российский моряк стал первым заболевшим COVID-19

Российский моряк стал первым пациентом на Шпицбергене, у которого выявили коронавирус

© РИА Новости / В. Чистяков / Перейти в фотобанкОстров Шпицберген
Остров Шпицберген - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / В. Чистяков
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МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости. Российский моряк с рыболовного судна стал первым пациентом на Шпицбергене, у которого выявили коронавирусную инфекцию, он отправлен на материк, сообщила контора губернатора архипелага.
"Зараженный российский моряк, которого доставили из района острова Медвежий в больницу Лонгьира (столица Шпицбергена), сдал положительный тест на коронавирус", - говорится в сообщении.
Сообщается, что мужчину переправили на материк в клинику города Тромсё, а все, кто с ним контактировал, соблюдали меры безопасности, включая экипаж вертолета, доставившего пациента в больницу.
Как уточнила телекомпания NRK, случай с российским моряком стал первым заражением коронавирусом на архипелаге. При этом власти Шпицбергена получили сообщение о том, что на борту могут быть и другие моряки с симптомами коронавируса, однако все члены команды, которая провела в море четыре недели, чувствуют себя хорошо. Жители Шпицбергена были полностью вакцинированы в приоритетном порядке, уточнили в телекомпании.
Рука - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
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