https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753618148.html

На Шпицбергене российский моряк стал первым заболевшим COVID-19

На Шпицбергене российский моряк стал первым заболевшим COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021

На Шпицбергене российский моряк стал первым заболевшим COVID-19

Российский моряк с рыболовного судна стал первым пациентом на Шпицбергене, у которого выявили коронавирусную инфекцию, он отправлен на материк, сообщила контора РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T09:40

2021-10-08T09:40

2021-10-08T09:52

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новости - туризм

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МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости. Российский моряк с рыболовного судна стал первым пациентом на Шпицбергене, у которого выявили коронавирусную инфекцию, он отправлен на материк, сообщила контора губернатора архипелага."Зараженный российский моряк, которого доставили из района острова Медвежий в больницу Лонгьира (столица Шпицбергена), сдал положительный тест на коронавирус", - говорится в сообщении.Сообщается, что мужчину переправили на материк в клинику города Тромсё, а все, кто с ним контактировал, соблюдали меры безопасности, включая экипаж вертолета, доставившего пациента в больницу.Как уточнила телекомпания NRK, случай с российским моряком стал первым заражением коронавирусом на архипелаге. При этом власти Шпицбергена получили сообщение о том, что на борту могут быть и другие моряки с симптомами коронавируса, однако все члены команды, которая провела в море четыре недели, чувствуют себя хорошо. Жители Шпицбергена были полностью вакцинированы в приоритетном порядке, уточнили в телекомпании.

https://ria.ru/20211007/priznak-1753473645.html

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в мире, тромсе, шпицберген, коронавирус covid-19, новости - туризм