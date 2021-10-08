https://ria.ru/20211008/kontslager-1753734930.html

Умер последний охранник концлагеря Флоссенбюрг

Умер последний охранник концлагеря Флоссенбюрг - РИА Новости, 08.10.2021

Умер последний охранник концлагеря Флоссенбюрг

Бывший охранник концлагеря Флоссенбюрг умер в возрасте 96 лет, процесс против него остановили, сообщила радиовещательная компания BR24 со ссылкой на главного... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T18:14

2021-10-08T18:14

2021-10-08T19:06

в мире

бавария

без срока давности

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БЕРЛИН, 8 окт — РИА Новости. Бывший охранник концлагеря Флоссенбюрг умер в возрасте 96 лет, процесс против него остановили, сообщила радиовещательная компания BR24 со ссылкой на главного прокурора Баварии Кристиана Хэртля.Прокуратура вела расследование против мужчины с апреля 2021 года, его имя не называлось. Он скончался в сентябре незадолго до своего 97-го дня рождения. Как заявил Хэртль, он "исходит из того, что других расследований против бывших охранников концлагеря Флоссенбюрг не будет". Иными словами, скончавшийся был последним известным следствию подозреваемым.Мужчину обвиняли в работе во Флоссенбюрге с января 1945 года. Как долго он там работал, не известно — это было предметом расследования, заключил прокурор.

https://ria.ru/20170601/1495599338.html

бавария

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2021

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в мире, бавария, без срока давности