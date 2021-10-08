https://ria.ru/20211008/kontslager-1753734930.html
Умер последний охранник концлагеря Флоссенбюрг
Умер последний охранник концлагеря Флоссенбюрг - РИА Новости, 08.10.2021
Умер последний охранник концлагеря Флоссенбюрг
Бывший охранник концлагеря Флоссенбюрг умер в возрасте 96 лет, процесс против него остановили, сообщила радиовещательная компания BR24 со ссылкой на главного... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T18:14
2021-10-08T18:14
2021-10-08T19:06
в мире
бавария
без срока давности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753734282_0:203:1472:1031_1920x0_80_0_0_b861e076529c2ceaf113c69d7b81f4af.jpg
БЕРЛИН, 8 окт — РИА Новости. Бывший охранник концлагеря Флоссенбюрг умер в возрасте 96 лет, процесс против него остановили, сообщила радиовещательная компания BR24 со ссылкой на главного прокурора Баварии Кристиана Хэртля.Прокуратура вела расследование против мужчины с апреля 2021 года, его имя не называлось. Он скончался в сентябре незадолго до своего 97-го дня рождения. Как заявил Хэртль, он "исходит из того, что других расследований против бывших охранников концлагеря Флоссенбюрг не будет". Иными словами, скончавшийся был последним известным следствию подозреваемым.Мужчину обвиняли в работе во Флоссенбюрге с января 1945 года. Как долго он там работал, не известно — это было предметом расследования, заключил прокурор.
https://ria.ru/20170601/1495599338.html
бавария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753734282_0:65:1472:1169_1920x0_80_0_0_08a309bee3860ca7977e2b58e6e9dd99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бавария, без срока давности
18:14 08.10.2021 (обновлено: 19:06 08.10.2021)
Умер последний охранник концлагеря Флоссенбюрг
Умер последний охранник концентрационного лагеря Флоссенбюрг на 97-году жизни