Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/kontslager-1753734930.html
Умер последний охранник концлагеря Флоссенбюрг
Умер последний охранник концлагеря Флоссенбюрг - РИА Новости, 08.10.2021
Умер последний охранник концлагеря Флоссенбюрг
Бывший охранник концлагеря Флоссенбюрг умер в возрасте 96 лет, процесс против него остановили, сообщила радиовещательная компания BR24 со ссылкой на главного... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T18:14
2021-10-08T19:06
в мире
бавария
без срока давности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753734282_0:203:1472:1031_1920x0_80_0_0_b861e076529c2ceaf113c69d7b81f4af.jpg
БЕРЛИН, 8 окт — РИА Новости. Бывший охранник концлагеря Флоссенбюрг умер в возрасте 96 лет, процесс против него остановили, сообщила радиовещательная компания BR24 со ссылкой на главного прокурора Баварии Кристиана Хэртля.Прокуратура вела расследование против мужчины с апреля 2021 года, его имя не называлось. Он скончался в сентябре незадолго до своего 97-го дня рождения. Как заявил Хэртль, он "исходит из того, что других расследований против бывших охранников концлагеря Флоссенбюрг не будет". Иными словами, скончавшийся был последним известным следствию подозреваемым.Мужчину обвиняли в работе во Флоссенбюрге с января 1945 года. Как долго он там работал, не известно — это было предметом расследования, заключил прокурор.
https://ria.ru/20170601/1495599338.html
бавария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753734282_0:65:1472:1169_1920x0_80_0_0_08a309bee3860ca7977e2b58e6e9dd99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, бавария, без срока давности
18:14 08.10.2021 (обновлено: 19:06 08.10.2021)
 
Умер последний охранник концлагеря Флоссенбюрг

Умер последний охранник концентрационного лагеря Флоссенбюрг на 97-году жизни

© Фото : United States Holocaust Memorial MuseumКонцентрационный лагерь Флоссенбюрг
Концентрационный лагерь Флоссенбюрг - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : United States Holocaust Memorial Museum
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 окт — РИА Новости. Бывший охранник концлагеря Флоссенбюрг умер в возрасте 96 лет, процесс против него остановили, сообщила радиовещательная компания BR24 со ссылкой на главного прокурора Баварии Кристиана Хэртля.
Прокуратура вела расследование против мужчины с апреля 2021 года, его имя не называлось. Он скончался в сентябре незадолго до своего 97-го дня рождения.
Как заявил Хэртль, он "исходит из того, что других расследований против бывших охранников концлагеря Флоссенбюрг не будет". Иными словами, скончавшийся был последним известным следствию подозреваемым.
Мужчину обвиняли в работе во Флоссенбюрге с января 1945 года. Как долго он там работал, не известно — это было предметом расследования, заключил прокурор.
Бывший охранник Освенцима Райнхольд Ханнинг - РИА Новости, 1920, 01.06.2017
1 июня 2017, 17:11
Умер охранник Освенцима, причастный к гибели 170 тысяч заключенных
 
В миреБаварияБез срока давности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
01:07В Британии рассказали, как страна "оказалась во власти Путина"
Лента новостейМолния