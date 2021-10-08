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Рабочая группа депутатов распределила посты глав комитетов Госдумы
Рабочая группа депутатов распределила посты глав комитетов Госдумы - РИА Новости, 08.10.2021
Рабочая группа депутатов распределила посты глав комитетов Госдумы
Рабочая группа депутатов Госдумы по подготовке первого пленарного заседания распределила комитеты по предложениям политических фракций и вынесла соответствующее РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:16
2021-10-08T19:16
2021-10-08T21:27
политика
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лдпр
госдума рф
кпрф
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партия "новые люди"
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Рабочая группа депутатов Госдумы по подготовке первого пленарного заседания распределила комитеты по предложениям политических фракций и вынесла соответствующее постановление, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Там уточнили, что речь шла о кандидатурах председателей комитетов и их составах, а также составах временных органов Госдумы и изменениях в Регламент.Возглавить их могут 17 представителей из "Единой России", пять из КПРФ, по четыре из СРЗП и ЛДПР и двое из "Новых людей".Уточняется, что голосование пройдет в дату первого пленарного заседания, 12 октября.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. ЕР получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. ЦИК признал выборы состоявшимися.
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политика, единая россия, лдпр, госдума рф, кпрф, россия, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"
19:16 08.10.2021 (обновлено: 21:27 08.10.2021)
Рабочая группа депутатов распределила посты глав комитетов Госдумы
Временная рабочая группа депутатов распределила комитеты в Госдуме по предложениям фракций