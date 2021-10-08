https://ria.ru/20211008/komitety-1753748172.html

Рабочая группа депутатов распределила посты глав комитетов Госдумы

Рабочая группа депутатов распределила посты глав комитетов Госдумы - РИА Новости, 08.10.2021

Рабочая группа депутатов распределила посты глав комитетов Госдумы

Рабочая группа депутатов Госдумы по подготовке первого пленарного заседания распределила комитеты по предложениям политических фракций и вынесла соответствующее РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T19:16

2021-10-08T19:16

2021-10-08T21:27

политика

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лдпр

госдума рф

кпрф

россия

партия "новые люди"

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Рабочая группа депутатов Госдумы по подготовке первого пленарного заседания распределила комитеты по предложениям политических фракций и вынесла соответствующее постановление, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Там уточнили, что речь шла о кандидатурах председателей комитетов и их составах, а также составах временных органов Госдумы и изменениях в Регламент.Возглавить их могут 17 представителей из "Единой России", пять из КПРФ, по четыре из СРЗП и ЛДПР и двое из "Новых людей".Уточняется, что голосование пройдет в дату первого пленарного заседания, 12 октября.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. ЕР получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. ЦИК признал выборы состоявшимися.

https://ria.ru/20211008/gosduma-1753615429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, лдпр, госдума рф, кпрф, россия, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"