https://ria.ru/20211008/kitay-1753680762.html

МИД Китая отреагировал на заявление Лаврова по угрозам AUKUS и QUAD

МИД Китая отреагировал на заявление Лаврова по угрозам AUKUS и QUAD - РИА Новости, 08.10.2021

МИД Китая отреагировал на заявление Лаврова по угрозам AUKUS и QUAD

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что создание AUKUS и QUAD ведет к размытию Западом универсальных форматов в АТР, отражает общее... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:06

2021-10-08T14:06

2021-10-08T23:53

в мире

китай

мид кнр

сергей лавров

ван и (политик)

россия

чжао лицзянь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750399717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b7cb64f03bfa4f3e11cf4576b458e3d.jpg

ПЕКИН, 8 окт — РИА Новости. Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что создание AUKUS и QUAD ведет к размытию Западом универсальных форматов в АТР, отражает общее беспокойство стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее глава МИД Сергей Лавров во время выступления на Совете по внешней и оборонной политике заявил, что создание партнерства AUKUS и четырехстороннего диалога по безопасности QUAD с участием западных стран идет в русле размывания универсальных форматов Азиатско-Тихоокеанского региона, существующих под эгидой АСЕАН. По словам министра, сейчас идет переход к глобальной многополярности, который будет длительным и продолжается уже многие годы."Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова отражает общую озабоченность большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона", — заявил Чжао Лицзянь.По его словам, будь то Индо-Тихоокеанская стратегия США, партнерства AUKUS или QUAD — все они являются закрытыми и эксклюзивными группами с отчетливо выступающим мышлением в духе холодной войны и "игры с нулевой суммой", все они будут стимулировать региональную гонку вооружений, обострят напряженность и подорвут региональное единство и сотрудничество."Региональные страны должны сохранять высокий уровень бдительности в отношении любых попыток ослабить центральную роль АСЕАН, совместно противостоять любым ошибочным действиям, которые нарушают международную справедливость и беспристрастность, вызывают разногласия и разжигают конфронтацию в регионе", — подчеркнул он.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Франция временно отозвала своего посла из США для консультаций.Первый очный саммит лидеров стран QUAD (Австралия, Индия, Япония и США), который объединяет четыре страны, прошел на минувшей неделе в Белом доме. Среди тем, которые обсудили лидеры стран, — преодоление коронавирусной пандемии и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьба с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены.

https://ria.ru/20211008/podlodka-1753634145.html

https://ria.ru/20211008/gaz-1753667446.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, мид кнр, сергей лавров, ван и (политик), россия, чжао лицзянь