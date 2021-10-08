14:06 08.10.2021 (обновлено: 23:53 08.10.2021)
МИД Китая отреагировал на заявление Лаврова по угрозам AUKUS и QUAD
МИД Китая: заявление Лаврова по угрозам AUKUS и QUAD отражает общее беспокойство стран АТР
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Китая Ван И
ПЕКИН, 8 окт — РИА Новости. Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что создание AUKUS и QUAD ведет к размытию Западом универсальных форматов в АТР, отражает общее беспокойство стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее глава МИД Сергей Лавров во время выступления на Совете по внешней и оборонной политике заявил, что создание партнерства AUKUS и четырехстороннего диалога по безопасности QUAD с участием западных стран идет в русле размывания универсальных форматов Азиатско-Тихоокеанского региона, существующих под эгидой АСЕАН. По словам министра, сейчас идет переход к глобальной многополярности, который будет длительным и продолжается уже многие годы.
"Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова отражает общую озабоченность большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона", — заявил Чжао Лицзянь.
По его словам, будь то Индо-Тихоокеанская стратегия США, партнерства AUKUS или QUAD — все они являются закрытыми и эксклюзивными группами с отчетливо выступающим мышлением в духе холодной войны и "игры с нулевой суммой", все они будут стимулировать региональную гонку вооружений, обострят напряженность и подорвут региональное единство и сотрудничество.
"Региональные страны должны сохранять высокий уровень бдительности в отношении любых попыток ослабить центральную роль АСЕАН, совместно противостоять любым ошибочным действиям, которые нарушают международную справедливость и беспристрастность, вызывают разногласия и разжигают конфронтацию в регионе", — подчеркнул он.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Франция временно отозвала своего посла из США для консультаций.
Первый очный саммит лидеров стран QUAD (Австралия, Индия, Япония и США), который объединяет четыре страны, прошел на минувшей неделе в Белом доме. Среди тем, которые обсудили лидеры стран, — преодоление коронавирусной пандемии и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьба с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены.