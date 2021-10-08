https://ria.ru/20211008/kino-1753645535.html

В Фонде кино рассказали, когда подешевеют билеты в кинотеатры

В Фонде кино рассказали, когда подешевеют билеты в кинотеатры - РИА Новости, 08.10.2021

В Фонде кино рассказали, когда подешевеют билеты в кинотеатры

Колебания цен на билеты в кинотеатрах внутри месяца – это стандартная ситуация, поэтому сравнивать нужно показатели по итогам года, заявил врио исполнительного... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:04

2021-10-08T12:04

2021-10-08T12:04

культура

фонд кино

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730930074_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9091fc7a5a17d96a723f3933f25a51b0.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Колебания цен на билеты в кинотеатрах внутри месяца – это стандартная ситуация, поэтому сравнивать нужно показатели по итогам года, заявил врио исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов, добавив, что в последние недели рост цен обусловлен выходом крупных проектов, и через две недели средняя цена на билет может понизиться.Ранее РБК сообщил о том, что средняя стоимость билета в кинотеатрах за прошедшую неделю обновила шестилетний максимум и достигла почти 305 рублей."Колебания цен на билеты внутри месяца или в разные недели — стандартная ситуация. Сравнивать нужно не по неделям или месяцам, а по году. Рост цен на билеты в последние недели, безусловно, обусловлен выходом крупных и ожидаемых голливудских релизов "Дюна" и "Веном 2", значительная доля сеансов которых состоялась в традиционно более дорогих премиальных форматах. Предполагаем, что через две недели средняя цена понизится", - привели слова Соснова в пресс-службе Фонда кино.Соснов подчеркнул, что средняя цена на кинобилеты привязана к формату выпуска топовых релизов на каждой кинопрокатной неделе, поэтому сравнение в рамках месячного периода не репрезентативно.

https://ria.ru/20211008/kino-1753403319.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд кино, новости культуры, кино и сериалы