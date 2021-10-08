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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211008/kino-1753645535.html
В Фонде кино рассказали, когда подешевеют билеты в кинотеатры
В Фонде кино рассказали, когда подешевеют билеты в кинотеатры - РИА Новости, 08.10.2021
В Фонде кино рассказали, когда подешевеют билеты в кинотеатры
Колебания цен на билеты в кинотеатрах внутри месяца – это стандартная ситуация, поэтому сравнивать нужно показатели по итогам года, заявил врио исполнительного... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:04
2021-10-08T12:04
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Колебания цен на билеты в кинотеатрах внутри месяца – это стандартная ситуация, поэтому сравнивать нужно показатели по итогам года, заявил врио исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов, добавив, что в последние недели рост цен обусловлен выходом крупных проектов, и через две недели средняя цена на билет может понизиться.Ранее РБК сообщил о том, что средняя стоимость билета в кинотеатрах за прошедшую неделю обновила шестилетний максимум и достигла почти 305 рублей."Колебания цен на билеты внутри месяца или в разные недели — стандартная ситуация. Сравнивать нужно не по неделям или месяцам, а по году. Рост цен на билеты в последние недели, безусловно, обусловлен выходом крупных и ожидаемых голливудских релизов "Дюна" и "Веном 2", значительная доля сеансов которых состоялась в традиционно более дорогих премиальных форматах. Предполагаем, что через две недели средняя цена понизится", - привели слова Соснова в пресс-службе Фонда кино.Соснов подчеркнул, что средняя цена на кинобилеты привязана к формату выпуска топовых релизов на каждой кинопрокатной неделе, поэтому сравнение в рамках месячного периода не репрезентативно.
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фонд кино, новости культуры, кино и сериалы
12:04 08.10.2021
 
В Фонде кино рассказали, когда подешевеют билеты в кинотеатры

В Фонде кино предположили, что цена на билеты в кинотеатры понизится через две недели

© Depositphotos / AntonMatyukha3-D очки в ведре с попкорном
3-D очки в ведре с попкорном - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Depositphotos / AntonMatyukha
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Колебания цен на билеты в кинотеатрах внутри месяца – это стандартная ситуация, поэтому сравнивать нужно показатели по итогам года, заявил врио исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов, добавив, что в последние недели рост цен обусловлен выходом крупных проектов, и через две недели средняя цена на билет может понизиться.
Ранее РБК сообщил о том, что средняя стоимость билета в кинотеатрах за прошедшую неделю обновила шестилетний максимум и достигла почти 305 рублей.
"Колебания цен на билеты внутри месяца или в разные недели — стандартная ситуация. Сравнивать нужно не по неделям или месяцам, а по году. Рост цен на билеты в последние недели, безусловно, обусловлен выходом крупных и ожидаемых голливудских релизов "Дюна" и "Веном 2", значительная доля сеансов которых состоялась в традиционно более дорогих премиальных форматах. Предполагаем, что через две недели средняя цена понизится", - привели слова Соснова в пресс-службе Фонда кино.
Соснов подчеркнул, что средняя цена на кинобилеты привязана к формату выпуска топовых релизов на каждой кинопрокатной неделе, поэтому сравнение в рамках месячного периода не репрезентативно.
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