https://ria.ru/20211008/kino-1753403319.html

Бонд, девушка Бонда, Бодров и AMFEST. Что смотреть в кино

Бонд, девушка Бонда, Бодров и AMFEST. Что смотреть в кино - РИА Новости, 08.10.2021

Бонд, девушка Бонда, Бодров и AMFEST. Что смотреть в кино

В прокате на этой неделе — фильмы из Франции, США, России и Англии. Леа Сейду сыграла циничную журналистку в "Суперзвезде" и появилась в бондиане с Крейгом... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T08:00

2021-10-08T08:00

2021-10-08T08:13

дэниел крейг

хелен миррен

леа сейду

культура

берлин (город)

сша

франция

алексей балабанов

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате на этой неделе — фильмы из Франции, США, России и Англии. Леа Сейду сыграла циничную журналистку в "Суперзвезде" и появилась в бондиане с Крейгом. Также на экранах — неизданные интервью Бодрова-младшего в документалке "Нас других не будет". А на фестивале американского кино покажут драму про жокея, Zoom-комедию "Уроки испанского" и трогательную историю "Комната писем".Круто, ты попал на ТВ со звездойВ "Суперзвезде" у Леа Сейду главная роль. Режиссер Брюно Дюмон, снимавший картины про страдающих работяг, в этот раз создал настоящую раблезианскую сатиру на французское общество.Это карикатура на современный мир, призывающая обратить внимание на влияние медиа, задуматься, как они нас меняют.Франс де Мер — циничная журналистка, которая ведет программу на ТВ, хамит президенту на пресс-конференциях, летает в горячие точки. Ее обсуждают в соцсетях, приглашают на шикарные приемы и вечеринки. В свободное время она воспитывает сына, устраивает с мужем званые ужины и успевает делать селфи — на улицах, в туалетах ресторанов и даже на войне.Но потом случайно сбивает мотоциклиста-мигранта, и ее жизнь меняется. Франс мается из-за чувства вины, начинает понимать, что все вокруг — притворство, не настоящие чувства, а слава вообще раздражает. Семейная жизнь тоже оказывается далека от идеала.Добавляет сюрреализма сплошная объективизация. Все вокруг твердят, что Франс красотка — даже когда у нее случается паническая атака, и это явно не те слова, которые могут успокоить. А мать сбитого мотоциклиста восхищается ею и считает чуть ли не удачей, что именно из-за нее пострадал ее сын. Ведь де Мер великолепна, знаменита, ее визит и внимание — бесценны.Сейду идеальна в образе успешной, богатой журналистики. Возможно, потому что об этом элитном мире знает не понаслышке: она родилась в одной из самых влиятельных семей Франции. Ее отец — кинобизнесмен, мать — актриса, дед — председатель легендарной и одной из старейших в мире киностудий Pathe (которая выпускала "Королеву" с Хелен Миррен, "Великую красоту", "Красавицу и Чудовище"). Ну а двоюродный дед руководит студией Gaumont ("Пятый элемент", "Шоколад", "Леон").Дюмон пытается придать картине максимум реалистичности: очень много крупных планов. Как и герои фильма, режиссер явно неравнодушен к Сейду: она в объективе камеры практически нон-стоп, почти до неприличия долго, отчего иногда становится неловко.Особенно когда Франс на съемках хладнокровно допрашивает жену маньяка или командует оператором, чтобы правильно наводил камеру в лодке с беженцами.А после, наблюдая за раболепием и восхищением аудитории де Мер, Дюмон показывает: вы сами превращаете все в притворство, иллюзию и делаете героями тех, кто этого недостоин. Получился безумный фарс в парижском, ближневосточном или любом другом (нужное подчеркнуть) антураже.С ноткой ностальгииВторая картина с Сейду — "Не время умирать", последняя серия бондианы с Дэниелом Крейгом.Как известно из предыдущей серии, Бонд оставил службу и уехал в закат с возлюбленной Мадлен (Сейду). Но долго отдыхать на Ямайке ему не позволяют. Старый друг из ЦРУ просит о помощи, и британец опять должен спасать мир, а заодно и Мадлен.Все как обычно, но с оговорками. Кэри Фукунага — первый американец, снявший фильм про Бонда. Кроме того, агент 007 до этого ни разу не уходил из МИ-6.Авторы бондианы следят за трендами, поэтому в картине впервые появляется агент-женщина (Лашана Линч). Это вызвало много споров, но в итоге все получилось.Таким образом в фильме возникает еще один повод для шуточного противостояния и драмы.“В "Не время умирать" был очень крепкий сюжет, который требовал завершения, много завязок, ждущих развязки, — отмечает Крейг. — Мне кажется, мы сумели рассказать повесть до конца и со всем разобраться".В картине есть все: драки, погони, клише, знакомые герои, сыгранные Рэйфом Файнсом, Наоми Харрис, Беном Уишоу. А еще злодей Рами Малек, стильные костюмы и поразительнее локации.Про БодроваДругой фильм, который заставит поностальгировать, — документалка о Сергее Бодрове-младшем "Нас других не будет".В формате интервью о Сергее рассказывают близкие друзья и коллеги – продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, музыкант Вячеслав Бутусов, оператор Сергей Астахов.Дополняют ленту неизданные ранее интервью самого Бодрова-младшего и режиссера Алексея Балабанова, чьи "Брат" и "Брат-2" сделали Сергея знаменитым.Это стоит посмотреть на большом экране.Американское киноНа этой неделе стартует 16-й фестиваль американского кино AMFEST. Впервые — в гибридном формате: в 22 кинотеатрах страны, а также онлайн — на платформе Cool Play.Открывается AMFEST драмой "Жокей" про опытного наездника, который узнает о болезни и одновременно знакомится с молодым спортсменом, уверенным, что он — его сын. Картину повторят 18 октября.Романтическую Zoom-комедию о дружбе "Уроки испанского" можно посмотреть 10 октября. Ее уже показали на фестивалях в Берлине, Техасе, Сан-Франциско. Оригинальный фильм, подкупающий искренностью и заряжающий хорошим настроением.Стоит обратить внимание и на короткометражку "Комната писем". Получасовая лента с Оскаром Айзеком — о сотруднике правоохранительных органов, который читает личную переписку заключенных. Рутина прекращается, когда к нему на проверку попадают пронзительные письма Розиты, адресованные осужденному убийце полицейских. Картина пронизана атмосферой смирения, теплоты и, несмотря на тему, веры в лучшее.Фильм покажут 10, а потом 15 октября. А фестиваль продлится до 26 октября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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