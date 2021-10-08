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Культура
https://ria.ru/20211008/kino-1753403319.html
Бонд, девушка Бонда, Бодров и AMFEST. Что смотреть в кино
Бонд, девушка Бонда, Бодров и AMFEST. Что смотреть в кино - РИА Новости, 08.10.2021
Бонд, девушка Бонда, Бодров и AMFEST. Что смотреть в кино
В прокате на этой неделе — фильмы из Франции, США, России и Англии. Леа Сейду сыграла циничную журналистку в "Суперзвезде" и появилась в бондиане с Крейгом... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T08:00
2021-10-08T08:13
дэниел крейг
хелен миррен
леа сейду
культура
берлин (город)
сша
франция
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате на этой неделе — фильмы из Франции, США, России и Англии. Леа Сейду сыграла циничную журналистку в "Суперзвезде" и появилась в бондиане с Крейгом. Также на экранах — неизданные интервью Бодрова-младшего в документалке "Нас других не будет". А на фестивале американского кино покажут драму про жокея, Zoom-комедию "Уроки испанского" и трогательную историю "Комната писем".Круто, ты попал на ТВ со звездойВ "Суперзвезде" у Леа Сейду главная роль. Режиссер Брюно Дюмон, снимавший картины про страдающих работяг, в этот раз создал настоящую раблезианскую сатиру на французское общество.Это карикатура на современный мир, призывающая обратить внимание на влияние медиа, задуматься, как они нас меняют.Франс де Мер — циничная журналистка, которая ведет программу на ТВ, хамит президенту на пресс-конференциях, летает в горячие точки. Ее обсуждают в соцсетях, приглашают на шикарные приемы и вечеринки. В свободное время она воспитывает сына, устраивает с мужем званые ужины и успевает делать селфи — на улицах, в туалетах ресторанов и даже на войне.Но потом случайно сбивает мотоциклиста-мигранта, и ее жизнь меняется. Франс мается из-за чувства вины, начинает понимать, что все вокруг — притворство, не настоящие чувства, а слава вообще раздражает. Семейная жизнь тоже оказывается далека от идеала.Добавляет сюрреализма сплошная объективизация. Все вокруг твердят, что Франс красотка — даже когда у нее случается паническая атака, и это явно не те слова, которые могут успокоить. А мать сбитого мотоциклиста восхищается ею и считает чуть ли не удачей, что именно из-за нее пострадал ее сын. Ведь де Мер великолепна, знаменита, ее визит и внимание — бесценны.Сейду идеальна в образе успешной, богатой журналистики. Возможно, потому что об этом элитном мире знает не понаслышке: она родилась в одной из самых влиятельных семей Франции. Ее отец — кинобизнесмен, мать — актриса, дед — председатель легендарной и одной из старейших в мире киностудий Pathe (которая выпускала "Королеву" с Хелен Миррен, "Великую красоту", "Красавицу и Чудовище"). Ну а двоюродный дед руководит студией Gaumont ("Пятый элемент", "Шоколад", "Леон").Дюмон пытается придать картине максимум реалистичности: очень много крупных планов. Как и герои фильма, режиссер явно неравнодушен к Сейду: она в объективе камеры практически нон-стоп, почти до неприличия долго, отчего иногда становится неловко.Особенно когда Франс на съемках хладнокровно допрашивает жену маньяка или командует оператором, чтобы правильно наводил камеру в лодке с беженцами.А после, наблюдая за раболепием и восхищением аудитории де Мер, Дюмон показывает: вы сами превращаете все в притворство, иллюзию и делаете героями тех, кто этого недостоин. Получился безумный фарс в парижском, ближневосточном или любом другом (нужное подчеркнуть) антураже.С ноткой ностальгииВторая картина с Сейду — "Не время умирать", последняя серия бондианы с Дэниелом Крейгом.Как известно из предыдущей серии, Бонд оставил службу и уехал в закат с возлюбленной Мадлен (Сейду). Но долго отдыхать на Ямайке ему не позволяют. Старый друг из ЦРУ просит о помощи, и британец опять должен спасать мир, а заодно и Мадлен.Все как обычно, но с оговорками. Кэри Фукунага — первый американец, снявший фильм про Бонда. Кроме того, агент 007 до этого ни разу не уходил из МИ-6.Авторы бондианы следят за трендами, поэтому в картине впервые появляется агент-женщина (Лашана Линч). Это вызвало много споров, но в итоге все получилось.Таким образом в фильме возникает еще один повод для шуточного противостояния и драмы.“В "Не время умирать" был очень крепкий сюжет, который требовал завершения, много завязок, ждущих развязки, — отмечает Крейг. — Мне кажется, мы сумели рассказать повесть до конца и со всем разобраться".В картине есть все: драки, погони, клише, знакомые герои, сыгранные Рэйфом Файнсом, Наоми Харрис, Беном Уишоу. А еще злодей Рами Малек, стильные костюмы и поразительнее локации.Про БодроваДругой фильм, который заставит поностальгировать, — документалка о Сергее Бодрове-младшем "Нас других не будет".В формате интервью о Сергее рассказывают близкие друзья и коллеги – продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, музыкант Вячеслав Бутусов, оператор Сергей Астахов.Дополняют ленту неизданные ранее интервью самого Бодрова-младшего и режиссера Алексея Балабанова, чьи "Брат" и "Брат-2" сделали Сергея знаменитым.Это стоит посмотреть на большом экране.Американское киноНа этой неделе стартует 16-й фестиваль американского кино AMFEST. Впервые — в гибридном формате: в 22 кинотеатрах страны, а также онлайн — на платформе Cool Play.Открывается AMFEST драмой "Жокей" про опытного наездника, который узнает о болезни и одновременно знакомится с молодым спортсменом, уверенным, что он — его сын. Картину повторят 18 октября.Романтическую Zoom-комедию о дружбе "Уроки испанского" можно посмотреть 10 октября. Ее уже показали на фестивалях в Берлине, Техасе, Сан-Франциско. Оригинальный фильм, подкупающий искренностью и заряжающий хорошим настроением.Стоит обратить внимание и на короткометражку "Комната писем". Получасовая лента с Оскаром Айзеком — о сотруднике правоохранительных органов, который читает личную переписку заключенных. Рутина прекращается, когда к нему на проверку попадают пронзительные письма Розиты, адресованные осужденному убийце полицейских. Картина пронизана атмосферой смирения, теплоты и, несмотря на тему, веры в лучшее.Фильм покажут 10, а потом 15 октября. А фестиваль продлится до 26 октября.
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сша
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дэниел крейг, хелен миррен, леа сейду, берлин (город), сша, франция, алексей балабанов, сергей бодров (младший), рэйф файнс, эммануэль макрон, знаменитости, кино и сериалы, что посмотреть
08:00 08.10.2021 (обновлено: 08:13 08.10.2021)
 

Бонд, девушка Бонда, Бодров и AMFEST. Что смотреть в кино

© Экспонента Фильм Кадр из фильма "Суперзвезда"
 Кадр из фильма Суперзвезда
© Экспонента Фильм
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате на этой неделе — фильмы из Франции, США, России и Англии. Леа Сейду сыграла циничную журналистку в "Суперзвезде" и появилась в бондиане с Крейгом. Также на экранах — неизданные интервью Бодрова-младшего в документалке "Нас других не будет". А на фестивале американского кино покажут драму про жокея, Zoom-комедию "Уроки испанского" и трогательную историю "Комната писем".

Круто, ты попал на ТВ со звездой

В "Суперзвезде" у Леа Сейду главная роль. Режиссер Брюно Дюмон, снимавший картины про страдающих работяг, в этот раз создал настоящую раблезианскую сатиру на французское общество.
Это карикатура на современный мир, призывающая обратить внимание на влияние медиа, задуматься, как они нас меняют.
© Экспонента Фильм Кадр из фильма "Суперзвезда"
 Кадр из фильма Суперзвезда
© Экспонента Фильм
Кадр из фильма "Суперзвезда"
Франс де Мер — циничная журналистка, которая ведет программу на ТВ, хамит президенту на пресс-конференциях, летает в горячие точки. Ее обсуждают в соцсетях, приглашают на шикарные приемы и вечеринки. В свободное время она воспитывает сына, устраивает с мужем званые ужины и успевает делать селфи — на улицах, в туалетах ресторанов и даже на войне.
Но потом случайно сбивает мотоциклиста-мигранта, и ее жизнь меняется. Франс мается из-за чувства вины, начинает понимать, что все вокруг — притворство, не настоящие чувства, а слава вообще раздражает. Семейная жизнь тоже оказывается далека от идеала.
© Экспонента Фильм Кадр из фильма "Суперзвезда"
 Кадр из фильма Суперзвезда
© Экспонента Фильм
Кадр из фильма "Суперзвезда"
Добавляет сюрреализма сплошная объективизация. Все вокруг твердят, что Франс красотка — даже когда у нее случается паническая атака, и это явно не те слова, которые могут успокоить. А мать сбитого мотоциклиста восхищается ею и считает чуть ли не удачей, что именно из-за нее пострадал ее сын. Ведь де Мер великолепна, знаменита, ее визит и внимание — бесценны.
Сейду идеальна в образе успешной, богатой журналистики. Возможно, потому что об этом элитном мире знает не понаслышке: она родилась в одной из самых влиятельных семей Франции. Ее отец — кинобизнесмен, мать — актриса, дед — председатель легендарной и одной из старейших в мире киностудий Pathe (которая выпускала "Королеву" с Хелен Миррен, "Великую красоту", "Красавицу и Чудовище"). Ну а двоюродный дед руководит студией Gaumont ("Пятый элемент", "Шоколад", "Леон").
© Экспонента Фильм Кадр из фильма "Суперзвезда"
 Кадр из фильма Суперзвезда
© Экспонента Фильм
Кадр из фильма "Суперзвезда"
Дюмон пытается придать картине максимум реалистичности: очень много крупных планов. Как и герои фильма, режиссер явно неравнодушен к Сейду: она в объективе камеры практически нон-стоп, почти до неприличия долго, отчего иногда становится неловко.
Особенно когда Франс на съемках хладнокровно допрашивает жену маньяка или командует оператором, чтобы правильно наводил камеру в лодке с беженцами.
© Экспонента Фильм Кадр из фильма "Суперзвезда"
 Кадр из фильма Суперзвезда
© Экспонента Фильм
Кадр из фильма "Суперзвезда"
А после, наблюдая за раболепием и восхищением аудитории де Мер, Дюмон показывает: вы сами превращаете все в притворство, иллюзию и делаете героями тех, кто этого недостоин. Получился безумный фарс в парижском, ближневосточном или любом другом (нужное подчеркнуть) антураже.

С ноткой ностальгии

Вторая картина с Сейду — "Не время умирать", последняя серия бондианы с Дэниелом Крейгом.
© Metro-Goldwyn-Mayer (2020)/Nicola DoveКадр из фильма "Не время умирать"
Кадр из фильма Не время умирать
© Metro-Goldwyn-Mayer (2020)/Nicola Dove
Кадр из фильма "Не время умирать"
Как известно из предыдущей серии, Бонд оставил службу и уехал в закат с возлюбленной Мадлен (Сейду). Но долго отдыхать на Ямайке ему не позволяют. Старый друг из ЦРУ просит о помощи, и британец опять должен спасать мир, а заодно и Мадлен.
Все как обычно, но с оговорками. Кэри Фукунага — первый американец, снявший фильм про Бонда. Кроме того, агент 007 до этого ни разу не уходил из МИ-6.
Авторы бондианы следят за трендами, поэтому в картине впервые появляется агент-женщина (Лашана Линч). Это вызвало много споров, но в итоге все получилось.
© UPIКадр из фильма "Не время умирать"
Кадр из фильма Не время умирать
© UPI
Кадр из фильма "Не время умирать"

"Она сильная, проницательная, смышленая, храбрая, — говорит Линч о своей героине. — А еще задорная, дерзкая и острая на язык. Мне кажется, она хорошо подходит Бонду, потому что он порой бывает слишком серьезным, особенно на задании".

Таким образом в фильме возникает еще один повод для шуточного противостояния и драмы.
“В "Не время умирать" был очень крепкий сюжет, который требовал завершения, много завязок, ждущих развязки, — отмечает Крейг. — Мне кажется, мы сумели рассказать повесть до конца и со всем разобраться".
© UPI

Крейг и де Армас в фильме "Не время умирать"

Кадр из фильма Не время умирать
1 из 3

Крейг и де Армас в фильме "Не время умирать"

© UPI
© Universal Pictures UK

Малек в трейлере фильма "Не время умирать"

Кадр из трейлера фильма Не время умирать
2 из 3

Малек в трейлере фильма "Не время умирать"

© Universal Pictures UK
© Metro-Goldwyn-Mayer (2020)/Nicola Dove

Файнс и Крейг в фильме "Не время умирать"

Кадр из фильма Не время умирать
3 из 3

Файнс и Крейг в фильме "Не время умирать"

© Metro-Goldwyn-Mayer (2020)/Nicola Dove
1 из 3

Крейг и де Армас в фильме "Не время умирать"

© UPI
2 из 3

Малек в трейлере фильма "Не время умирать"

© Universal Pictures UK
3 из 3

Файнс и Крейг в фильме "Не время умирать"

© Metro-Goldwyn-Mayer (2020)/Nicola Dove
В картине есть все: драки, погони, клише, знакомые герои, сыгранные Рэйфом Файнсом, Наоми Харрис, Беном Уишоу. А еще злодей Рами Малек, стильные костюмы и поразительнее локации.

Про Бодрова

Другой фильм, который заставит поностальгировать, — документалка о Сергее Бодрове-младшем "Нас других не будет".
© Planeta InformБодров-младший в фильме "Нас других не будет"
Кадр из фильма Нас других не будет
© Planeta Inform
Бодров-младший в фильме "Нас других не будет"
В формате интервью о Сергее рассказывают близкие друзья и коллеги – продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, музыкант Вячеслав Бутусов, оператор Сергей Астахов.
Дополняют ленту неизданные ранее интервью самого Бодрова-младшего и режиссера Алексея Балабанова, чьи "Брат" и "Брат-2" сделали Сергея знаменитым.
© Planeta InformБодров-младший и Балабанов в фильме "Нас других не будет"
Кадр из фильма Нас других не будет
© Planeta Inform
Бодров-младший и Балабанов в фильме "Нас других не будет"

"Единственное, чего мы хотели добиться, — сделать наш разговор предельно доверительным, чтобы это была беседа с близкими людьми об очень близких людях”, — подчеркивает режиссер.

Это стоит посмотреть на большом экране.
© Planeta InformБодров-младший в фильме "Нас других не будет"
Кадр из фильма Нас других не будет
© Planeta Inform
Бодров-младший в фильме "Нас других не будет"

Американское кино

На этой неделе стартует 16-й фестиваль американского кино AMFEST. Впервые — в гибридном формате: в 22 кинотеатрах страны, а также онлайн — на платформе Cool Play.
© CoolConnections Кадр из фильма "Жокей"
 Кадр из фильма Жокей
© CoolConnections
Кадр из фильма "Жокей"
Открывается AMFEST драмой "Жокей" про опытного наездника, который узнает о болезни и одновременно знакомится с молодым спортсменом, уверенным, что он — его сын. Картину повторят 18 октября.
Романтическую Zoom-комедию о дружбе "Уроки испанского" можно посмотреть 10 октября. Ее уже показали на фестивалях в Берлине, Техасе, Сан-Франциско. Оригинальный фильм, подкупающий искренностью и заряжающий хорошим настроением.
© CoolConnections Кадр из фильма "Уроки испанского"
 Кадр из фильма Уроки испанского
1 из 3
Кадр из фильма "Уроки испанского"
© CoolConnections
© CoolConnections

Айзек в фильме "Комната писем"

Кадр из фильма Комната писем
2 из 3

Айзек в фильме "Комната писем"

© CoolConnections
© CoolConnections

Сцена из фильма "Комната писем"

Кадр из фильма Комната писем
3 из 3

Сцена из фильма "Комната писем"

© CoolConnections
1 из 3
Кадр из фильма "Уроки испанского"
© CoolConnections
2 из 3

Айзек в фильме "Комната писем"

© CoolConnections
3 из 3

Сцена из фильма "Комната писем"

© CoolConnections
Стоит обратить внимание и на короткометражку "Комната писем". Получасовая лента с Оскаром Айзеком — о сотруднике правоохранительных органов, который читает личную переписку заключенных. Рутина прекращается, когда к нему на проверку попадают пронзительные письма Розиты, адресованные осужденному убийце полицейских. Картина пронизана атмосферой смирения, теплоты и, несмотря на тему, веры в лучшее.
Фильм покажут 10, а потом 15 октября. А фестиваль продлится до 26 октября.
Кадр из фильма Не время умирать
7 октября, 08:00Культура
"Не время умирать" — кинореквием по бондиане былых времен
 
КультураДэниел КрейгХелен МирренЛеа СейдуБерлин (город)СШАФранцияАлексей БалабановСергей Бодров (младший)Рэйф ФайнсЭммануэль МакронЗнаменитостиКино и сериалычто посмотреть
 
 
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