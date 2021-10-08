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На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием

На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием - РИА Новости, 08.10.2021

На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием

Хлопок газа с возгоранием произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), жертв и разрушений нет, огонь ликвидирован, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T04:29

2021-10-08T04:29

2021-10-08T04:51

происшествия

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Хлопок газа с возгоранием произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), жертв и разрушений нет, огонь ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.Позднее в пресс-службе сообщили, что угрозы ГПЗ и населенным пунктам нет."Восьмого октября в 7.50 (1.50 мск) на Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения – произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим… Угрозы заводу и населенным пунктам нет", - сообщили в пресс-службе.Как сообщается на сайте "Газпрома", Амурский ГПЗ в районе города Свободный Амурской области – одно из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа, является важным звеном технологической цепочки поставок в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

https://ria.ru/20211006/vzryv-1753311128.html

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2021

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происшествия, владивосток, россия