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На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием - РИА Новости, 08.10.2021
На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
Хлопок газа с возгоранием произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), жертв и разрушений нет, огонь ликвидирован, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T04:29
2021-10-08T04:29
2021-10-08T04:51
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Хлопок газа с возгоранием произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), жертв и разрушений нет, огонь ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.Позднее в пресс-службе сообщили, что угрозы ГПЗ и населенным пунктам нет."Восьмого октября в 7.50 (1.50 мск) на Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения – произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим… Угрозы заводу и населенным пунктам нет", - сообщили в пресс-службе.Как сообщается на сайте "Газпрома", Амурский ГПЗ в районе города Свободный Амурской области – одно из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа, является важным звеном технологической цепочки поставок в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
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происшествия, владивосток, россия
04:29 08.10.2021 (обновлено: 04:51 08.10.2021)
На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
На Амурском газоперерабатывающем заводе произошел взрыв газа с возгоранием
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Хлопок газа с возгоранием произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), жертв и разрушений нет, огонь ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Позднее в пресс-службе сообщили, что угрозы ГПЗ и населенным пунктам нет.
"Восьмого октября в 7.50 (1.50 мск) на Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения – произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим… Угрозы заводу и населенным пунктам нет", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщается на сайте "Газпрома", Амурский ГПЗ в районе города Свободный Амурской области – одно из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа, является важным звеном технологической цепочки поставок в Китай по газопроводу "Сила Сибири".