https://ria.ru/20211008/kartofel-1753602505.html

Россиян призвали готовиться к подорожанию картошки

Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля - РИА Новости, 08.10.2021

Россиян призвали готовиться к подорожанию картошки

Цены на картофель могут резко вырасти в ноябре по нескольким причинам, включая низкую урожайность из-за погодных условий, рассказал агентству "Прайм" профессор... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T02:15

2021-10-08T02:15

2021-10-08T02:15

экономика

общество

питание

еда

рэу имени г. в. плеханова

россия

ибрагим рамазанов

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Цены на картофель могут резко вырасти в ноябре по нескольким причинам, включая низкую урожайность из-за погодных условий, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.По его словам, в октябре возможно сезонное падение цен.Рамазанов видит несколько причин для развития такого сценария: сокращение посевных площадей под выращивание картофеля и вытеснение овощной культуры зерном, увеличение доли импортируемой продукции, сокращение доли населения, занятого овощеводством, а также растущие цены на энергоносители.

https://ria.ru/20211007/kartoshka-1753445264.html

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2021

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экономика, общество, питание, еда, рэу имени г. в. плеханова, россия, ибрагим рамазанов