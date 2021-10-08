https://ria.ru/20211008/kartofel-1753602505.html
Россиян призвали готовиться к подорожанию картошки
Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля - РИА Новости, 08.10.2021
Россиян призвали готовиться к подорожанию картошки
Цены на картофель могут резко вырасти в ноябре по нескольким причинам, включая низкую урожайность из-за погодных условий, рассказал агентству "Прайм" профессор... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T02:15
2021-10-08T02:15
2021-10-08T02:15
экономика
общество
питание
еда
рэу имени г. в. плеханова
россия
ибрагим рамазанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753495275_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8caa7cf83c5ce3a19e5cd21589eebb22.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Цены на картофель могут резко вырасти в ноябре по нескольким причинам, включая низкую урожайность из-за погодных условий, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.По его словам, в октябре возможно сезонное падение цен.Рамазанов видит несколько причин для развития такого сценария: сокращение посевных площадей под выращивание картофеля и вытеснение овощной культуры зерном, увеличение доли импортируемой продукции, сокращение доли населения, занятого овощеводством, а также растущие цены на энергоносители.
https://ria.ru/20211007/kartoshka-1753445264.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753495275_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_d414539457ce043fe02f11920420c9bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, питание, еда, рэу имени г. в. плеханова, россия, ибрагим рамазанов
Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
Эксперт Рамазанов: картофель может подорожать в ноябре из-за плохой урожайности