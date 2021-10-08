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Россиян призвали готовиться к подорожанию картошки
Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля - РИА Новости, 08.10.2021
Россиян призвали готовиться к подорожанию картошки
Цены на картофель могут резко вырасти в ноябре по нескольким причинам, включая низкую урожайность из-за погодных условий, рассказал агентству "Прайм" профессор... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T02:15
2021-10-08T02:15
экономика
общество
питание
еда
рэу имени г. в. плеханова
россия
ибрагим рамазанов
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Цены на картофель могут резко вырасти в ноябре по нескольким причинам, включая низкую урожайность из-за погодных условий, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.По его словам, в октябре возможно сезонное падение цен.Рамазанов видит несколько причин для развития такого сценария: сокращение посевных площадей под выращивание картофеля и вытеснение овощной культуры зерном, увеличение доли импортируемой продукции, сокращение доли населения, занятого овощеводством, а также растущие цены на энергоносители.
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экономика, общество, питание, еда, рэу имени г. в. плеханова, россия, ибрагим рамазанов
02:15 08.10.2021
 
Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля

Эксперт Рамазанов: картофель может подорожать в ноябре из-за плохой урожайности

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Цены на картофель могут резко вырасти в ноябре по нескольким причинам, включая низкую урожайность из-за погодных условий, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
По его словам, в октябре возможно сезонное падение цен.
"Однако с ноября может возобновиться рост цен более высокими темпами по сравнению с сентябрем, который будет иметь более устойчивый тренд в длительный период", — прогнозирует собеседник агентства.
Рамазанов видит несколько причин для развития такого сценария: сокращение посевных площадей под выращивание картофеля и вытеснение овощной культуры зерном, увеличение доли импортируемой продукции, сокращение доли населения, занятого овощеводством, а также растущие цены на энергоносители.
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ЭкономикаОбществоПитаниеЕдаРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияИбрагим Рамазанов
 
 
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