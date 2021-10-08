https://ria.ru/20211008/kapremont-1753633200.html

В России подорожает капремонт

Правительство одобрило увеличение стоимости капремонта - РИА Новости, 08.10.2021

В России подорожает капремонт

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому до конца текущего года может изменяться стоимость оказания услуг по капремонту не более чем... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:09

2021-10-08T11:09

2021-10-08T12:38

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

михаил мишустин

жкх

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому до конца текущего года может изменяться стоимость оказания услуг по капремонту не более чем на 25% из-за подорожания строительных материалов. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.При этом сумма повышения не может превышать объем средств, которые региональный оператор имеет право израсходовать на финансирование программы капремонта ежегодно.Согласно постановлению, дополнительный договор о повышении цены заключается только при наличии достоверной сметы, в которой подтверждено увеличение расходов на стройматериалы.С начала года стоимость строительных материалов, стекла и металла в России выросла на 150-300%. Это привело к существенному подорожанию строительства и потребовало дополнительных расходов бюджетов всех уровней при реализации объектов федеральных и региональных и иных программ.В сентябре Федеральная антимонопольная служба заявила, что проведет дополнительные проверки на рынках основных и вспомогательных стройматериалов из-за роста цен. Также отмечалось, что ФАС решила расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов.

https://realty.ria.ru/20210928/zhkkh-1752093944.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), михаил мишустин, жкх, россия