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Польша задумала навредить России, но случайно ей помогла
В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян - РИА Новости, 08.10.2021
Польша задумала навредить России, но случайно ей помогла
Польское издание Gazeta Wyborcza заявило, что возможная реализация планов председателя правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T04:07
2021-10-08T04:07
в мире
калининград
право и справедливость
калининградская область
польша
ярослав качиньский
gazeta wyborcza
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Польское издание Gazeta Wyborcza заявило, что возможная реализация планов председателя правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим "удар по Москве" приведет лишь к обогащению российских бизнесменов.Газета напомнила, что единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом России, и для Качиньского, утверждает издание, создание канала в обход Балтийского пролива станет "символом окончательного преодоления зависимости от Москвы".Издание подчеркивает, что сейчас российские предприниматели транспортируют через польский порт различные товары и сырье, а строительство канала позволит им увеличить грузооборот и нарастить прибыль.Как отмечает газета, неизвестно, когда окупится проект в случае его реализации. Но издание утверждает, что строительство несомненно нанесет значительный ущерб польской природе, разорвав береговую линию Балтийской косы и нарушив местную экосистему.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, калининград, право и справедливость, калининградская область, польша, ярослав качиньский, gazeta wyborcza, россия
04:07 08.10.2021
 
В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян

Gazeta Wyborcza: строительство Польшей канала через Балтийскую косу выгодно России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПобережье Балтийского моря
Побережье Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Польское издание Gazeta Wyborcza заявило, что возможная реализация планов председателя правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим "удар по Москве" приведет лишь к обогащению российских бизнесменов.
Газета напомнила, что единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом России, и для Качиньского, утверждает издание, создание канала в обход Балтийского пролива станет "символом окончательного преодоления зависимости от Москвы".
"Качиньский и его партия видят в строительстве канала путь к обретению полной независимости. <…> Согласно патетичным тезисам партийной пропаганды, канал на Балтийской косе станет нанесенным по России ударом. Реальность, однако, выглядит совершенно иначе. На канале сколотят состояние россияне. 90 процентов товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область", — пишет газета.
Издание подчеркивает, что сейчас российские предприниматели транспортируют через польский порт различные товары и сырье, а строительство канала позволит им увеличить грузооборот и нарастить прибыль.
Как отмечает газета, неизвестно, когда окупится проект в случае его реализации. Но издание утверждает, что строительство несомненно нанесет значительный ущерб польской природе, разорвав береговую линию Балтийской косы и нарушив местную экосистему.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 11:49
В Польше обвинили Россию в ухудшении ситуации с безопасностью в Европе
 
В миреКалининградПраво и справедливостьКалининградская областьПольшаЯрослав КачиньскийGazeta WyborczaРоссия
 
 
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