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Польша задумала навредить России, но случайно ей помогла

В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян - РИА Новости, 08.10.2021

Польша задумала навредить России, но случайно ей помогла

Польское издание Gazeta Wyborcza заявило, что возможная реализация планов председателя правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T04:07

2021-10-08T04:07

2021-10-08T04:07

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Польское издание Gazeta Wyborcza заявило, что возможная реализация планов председателя правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим "удар по Москве" приведет лишь к обогащению российских бизнесменов.Газета напомнила, что единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом России, и для Качиньского, утверждает издание, создание канала в обход Балтийского пролива станет "символом окончательного преодоления зависимости от Москвы".Издание подчеркивает, что сейчас российские предприниматели транспортируют через польский порт различные товары и сырье, а строительство канала позволит им увеличить грузооборот и нарастить прибыль.Как отмечает газета, неизвестно, когда окупится проект в случае его реализации. Но издание утверждает, что строительство несомненно нанесет значительный ущерб польской природе, разорвав береговую линию Балтийской косы и нарушив местную экосистему.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211005/bezopasnost-1753138184.html

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в мире, калининград, право и справедливость, калининградская область, польша, ярослав качиньский, gazeta wyborcza, россия