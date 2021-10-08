Польша задумала навредить России, но случайно ей помогла

В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
Gazeta Wyborcza: строительство Польшей канала через Балтийскую косу выгодно России
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Польское издание Gazeta Wyborcza заявило, что возможная реализация планов председателя правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим "удар по Москве" приведет лишь к обогащению российских бизнесменов.
Газета напомнила, что единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом России, и для Качиньского, утверждает издание, создание канала в обход Балтийского пролива станет "символом окончательного преодоления зависимости от Москвы".
"Качиньский и его партия видят в строительстве канала путь к обретению полной независимости. <…> Согласно патетичным тезисам партийной пропаганды, канал на Балтийской косе станет нанесенным по России ударом. Реальность, однако, выглядит совершенно иначе. На канале сколотят состояние россияне. 90 процентов товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область", — пишет газета.
Издание подчеркивает, что сейчас российские предприниматели транспортируют через польский порт различные товары и сырье, а строительство канала позволит им увеличить грузооборот и нарастить прибыль.
Как отмечает газета, неизвестно, когда окупится проект в случае его реализации. Но издание утверждает, что строительство несомненно нанесет значительный ущерб польской природе, разорвав береговую линию Балтийской косы и нарушив местную экосистему.
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