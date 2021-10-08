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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211008/kaluga-1753759786.html
Калуга и Таруса стали победителями конкурса "Лучшая муниципальная практика"
Калуга и Таруса стали победителями конкурса "Лучшая муниципальная практика" - РИА Новости, 08.10.2021
Калуга и Таруса стали победителями конкурса "Лучшая муниципальная практика"
Калуга и Таруса вошли в число победителей пятого ежегодного конкурса "Лучшая муниципальная практика", итоги которого подвел вице-премьер Марат Хуснуллин,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T20:59
2021-10-08T20:59
калужская область
общество
таруса
калуга
россия
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КАЛУГА, 8 окт - РИА Новости. Калуга и Таруса вошли в число победителей пятого ежегодного конкурса "Лучшая муниципальная практика", итоги которого подвел вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает правительство Калужской области.Отмечается, что в этом году впервые соискателями престижной премии стали муниципальные округа, а количество призовых мест в каждой номинации увеличилось до пяти. С предложением выступил президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев, и оно было поддержано.В I категории в номинации "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений ("умный город")" Калуга стала победителем, обойдя в первой пятерке Казань, Великий Новгород, Жуковский (Московская область) и Мурманск. Призом Калуге станет премия в 50 миллионов рублей. На победу претендовали 95 городов из 39 субъектов Российской Федерации, отмечается в сообщении.В номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах" в I категории второе место заняла Таруса Калужской области, удостоившись приза в 40 миллионов рублей. В рейтинге город уступил лишь Чистополю (Республика Татарстан). Жюри рассмотрело 219 заявок из 58 регионов."Активное участие муниципалитетов свидетельствует о стремлении заявить о себе, делиться своими уникальными наработками и успешными практиками", –приводятся слова Марата Хуснуллина. Всего победителями конкурс стали 50 населенных пунктов из 36 регионов России. С 2020 года призовой фонд решением Президента РФ Владимира Путина достиг 1 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211006/vystavka-1753412602.html
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общество, таруса, калуга, россия
20:59 08.10.2021
 
Калуга и Таруса стали победителями конкурса "Лучшая муниципальная практика"

Калуга и Таруса стали победителями ежегодного конкурса "Лучшая муниципальная практика"

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 8 окт - РИА Новости. Калуга и Таруса вошли в число победителей пятого ежегодного конкурса "Лучшая муниципальная практика", итоги которого подвел вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает правительство Калужской области.
Отмечается, что в этом году впервые соискателями престижной премии стали муниципальные округа, а количество призовых мест в каждой номинации увеличилось до пяти. С предложением выступил президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев, и оно было поддержано.
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В I категории в номинации "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений ("умный город")" Калуга стала победителем, обойдя в первой пятерке Казань, Великий Новгород, Жуковский (Московская область) и Мурманск. Призом Калуге станет премия в 50 миллионов рублей. На победу претендовали 95 городов из 39 субъектов Российской Федерации, отмечается в сообщении.
В номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах" в I категории второе место заняла Таруса Калужской области, удостоившись приза в 40 миллионов рублей. В рейтинге город уступил лишь Чистополю (Республика Татарстан). Жюри рассмотрело 219 заявок из 58 регионов.
"Активное участие муниципалитетов свидетельствует о стремлении заявить о себе, делиться своими уникальными наработками и успешными практиками", –приводятся слова Марата Хуснуллина. Всего победителями конкурс стали 50 населенных пунктов из 36 регионов России. С 2020 года призовой фонд решением Президента РФ Владимира Путина достиг 1 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.
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