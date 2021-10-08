Главой Калининграда стал главврач городской больницы Евгений Любивый

"О результатах тайного голосования по избранию главы городского округа "Город Калининград"... Любивый Евгений Дмитриевич (кандидат от ЕР - ред.). "За" – 20, "против" – пять. Севастьянов Сергей Сергеевич (кандидат от КПРФ – ред.). "За" – пять, "против" – 20", - сказал Быков на заседании, которое транслируется на сайте горсовета.