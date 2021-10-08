13:24 08.10.2021 (обновлено: 14:10 08.10.2021)
Главой Калининграда стал главврач городской больницы Евгений Любивый
Главой Калининграда избран главврач городской больницы Евгений Любивый
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкИзбранный глава города Евгений Любивый на заседании городского совета Калининграда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Депутаты городского совета Калининграда на заседании в пятницу избрали главой города Евгения Любивого, возглавляющего клиническую больницу скорой медицинской помощи, сообщил председатель счетной комиссии Олег Быков.
На этот пост были выдвинуты два кандидата.
"О результатах тайного голосования по избранию главы городского округа "Город Калининград"... Любивый Евгений Дмитриевич (кандидат от ЕР - ред.). "За" – 20, "против" – пять. Севастьянов Сергей Сергеевич (кандидат от КПРФ – ред.). "За" – пять, "против" – 20", - сказал Быков на заседании, которое транслируется на сайте горсовета.
По данным горсовета, Любивый 19 сентября избран депутатом городского совета депутатов Калининграда по избирательному округу №13. Он занимает должность главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи, а также внештатного хирурга регионального минздрава.
Глава Калининграда избирается из числа депутатов путем тайного голосования.