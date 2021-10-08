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Онлайн-брифинг посла Израиля в России Александра Бен Цви

Онлайн-брифинг посла Израиля в России Александра Бен Цви - РИА Новости, 08.10.2021

Онлайн-брифинг посла Израиля в России Александра Бен Цви

15 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Российской Федерации Александра БЕН ЦВИ к 30-летию возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем, которое отмечается 18 октября.

2021-10-08T15:30

2021-10-08T15:30

2021-10-08T15:30

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Задать вопросВ ходе мероприятия речь пойдет о текущем состоянии российско-израильских отношений.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы