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Онлайн-брифинг посла Израиля в России Александра Бен Цви
Онлайн-брифинг посла Израиля в России Александра Бен Цви - РИА Новости, 08.10.2021
Онлайн-брифинг посла Израиля в России Александра Бен Цви
15 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Российской Федерации Александра БЕН ЦВИ к 30-летию возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем, которое отмечается 18 октября.
2021-10-08T15:30
2021-10-08T15:30
2021-10-08T15:30
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Задать вопросВ ходе мероприятия речь пойдет о текущем состоянии российско-израильских отношений.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-брифинг посла Израиля в России Александра Бен Цви
15 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Российской Федерации Александра БЕН ЦВИ к 30-летию возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем, которое отмечается 18 октября.