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Туризм
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Израиль планирует построить семь гостиниц на берегу Мертвого моря
Израиль планирует построить семь гостиниц на берегу Мертвого моря - РИА Новости, 08.10.2021
Израиль планирует построить семь гостиниц на берегу Мертвого моря
В Израиле на берегу Мертвого моря планируется построить семь гостиничных комплексов, сообщает министерство туризма страны. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:37
2021-10-08T12:37
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Израиле на берегу Мертвого моря планируется построить семь гостиничных комплексов, сообщает министерство туризма страны.Ведомство совместно с Земельным управлением опубликовало тендер на возведение новых отелей в районе курортов Эйн-Бокек и Хамей-Зоар. Ожидается, что на территории в четыре квадратных километра будет построено семь гостиничных комплексов, два из которых будут находится на воде. Номерной фонд составит 1675 комнат. Также планируется возвести коммерческие и офисные помещение, развлекательный комплекс и проложить прогулочные дорожки.Район Мертвого моря всегда пользовался большим спросом у россиян. До пандемии около половины туристов из РФ, приезжавших в Израиль, посещали этот регион.
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израиль, новости - туризм, отели, гостиницы, туризм
12:37 08.10.2021
 
Израиль планирует построить семь гостиниц на берегу Мертвого моря

Министерство туризма Израиля анонсировало строительство семи отелей на Мертвом море

© Depositphotos / mac_simНа Мертвом море, Израиль
На Мертвом море, Израиль - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Depositphotos / mac_sim
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Израиле на берегу Мертвого моря планируется построить семь гостиничных комплексов, сообщает министерство туризма страны.
Ведомство совместно с Земельным управлением опубликовало тендер на возведение новых отелей в районе курортов Эйн-Бокек и Хамей-Зоар.
Ожидается, что на территории в четыре квадратных километра будет построено семь гостиничных комплексов, два из которых будут находится на воде. Номерной фонд составит 1675 комнат. Также планируется возвести коммерческие и офисные помещение, развлекательный комплекс и проложить прогулочные дорожки.
Район Мертвого моря всегда пользовался большим спросом у россиян. До пандемии около половины туристов из РФ, приезжавших в Израиль, посещали этот регион.
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