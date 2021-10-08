https://ria.ru/20211008/izrail-1753623713.html

Израиль планирует построить семь гостиниц на берегу Мертвого моря

Израиль планирует построить семь гостиниц на берегу Мертвого моря - РИА Новости, 08.10.2021

Израиль планирует построить семь гостиниц на берегу Мертвого моря

В Израиле на берегу Мертвого моря планируется построить семь гостиничных комплексов, сообщает министерство туризма страны. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:37

2021-10-08T12:37

2021-10-08T12:37

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Израиле на берегу Мертвого моря планируется построить семь гостиничных комплексов, сообщает министерство туризма страны.Ведомство совместно с Земельным управлением опубликовало тендер на возведение новых отелей в районе курортов Эйн-Бокек и Хамей-Зоар. Ожидается, что на территории в четыре квадратных километра будет построено семь гостиничных комплексов, два из которых будут находится на воде. Номерной фонд составит 1675 комнат. Также планируется возвести коммерческие и офисные помещение, развлекательный комплекс и проложить прогулочные дорожки.Район Мертвого моря всегда пользовался большим спросом у россиян. До пандемии около половины туристов из РФ, приезжавших в Израиль, посещали этот регион.

https://ria.ru/20191031/1560088223.html

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