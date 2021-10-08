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Житель Волгоградской области избил пасынка за пролитый на футболку сок
Житель Волгоградской области избил пасынка за пролитый на футболку сок - РИА Новости, 08.10.2021
Житель Волгоградской области избил пасынка за пролитый на футболку сок
Жителя города Волжский подозревают в том, что он ногами избил пятилетнего мальчика за пролитый на футболку сок, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:59
2021-10-08T13:59
происшествия
волжский
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОЛГОГРАД, 8 окт - РИА Новости. Жителя города Волжский подозревают в том, что он ногами избил пятилетнего мальчика за пролитый на футболку сок, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.По информации ведомства, отчим с июня по июль избивал пятилетнего пасынка за любые провинности."В один из дней июля текущего года мальчик в силу малолетнего возраста пролил на свою футболку сок, что разозлило его отчима. Мужчина стал оскорблять ребенка, а затем наносить ему удары ногой по различным частям тела. Плач ребенка не остановил злоумышленника - он продолжил избивать пасынка кулаками по голове и лицу", - говорится в сообщении СК.Отмечается, что издевательства над ребенком засняли прохожие.Возбуждено дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного), санкция которой – от 3 до 7 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210225/sud-1598982970.html
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происшествия, волжский, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:59 08.10.2021
 
Житель Волгоградской области избил пасынка за пролитый на футболку сок

Против жителя Волжского, избившего пасынка за пролитый на футболку сок, возбудили дело

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВОЛГОГРАД, 8 окт - РИА Новости. Жителя города Волжский подозревают в том, что он ногами избил пятилетнего мальчика за пролитый на футболку сок, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
По информации ведомства, отчим с июня по июль избивал пятилетнего пасынка за любые провинности.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 18:20
В Барнауле будут судить мужчину, избивавшего пятилетнюю падчерицу
"В один из дней июля текущего года мальчик в силу малолетнего возраста пролил на свою футболку сок, что разозлило его отчима. Мужчина стал оскорблять ребенка, а затем наносить ему удары ногой по различным частям тела. Плач ребенка не остановил злоумышленника - он продолжил избивать пасынка кулаками по голове и лицу", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что издевательства над ребенком засняли прохожие.
Возбуждено дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного), санкция которой – от 3 до 7 лет лишения свободы.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 18:26
На Алтае будут судить опекуншу, избивавшую детей шлангом и совком
 
ПроисшествияВолжскийВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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