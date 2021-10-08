https://ria.ru/20211008/iphone-1753632488.html

Будущий iPhone 14 избавят от раздражающей пользователей детали

Будущий iPhone 14 избавят от раздражающей пользователей детали - РИА Новости, 08.10.2021

Будущий iPhone 14 избавят от раздражающей пользователей детали

Следующее поколение смартфонов от Apple может быть лишено экранного выреза. Об этом со ссылкой на поставщика компонентов для iPhone сообщает Mydrivers. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:03

2021-10-08T11:03

2021-10-08T11:03

наука

технологии

apple

apple iphone

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Следующее поколение смартфонов от Apple может быть лишено экранного выреза. Об этом со ссылкой на поставщика компонентов для iPhone сообщает Mydrivers.Компания Largan, занятая производством оптических линз для гаджетов, нашла техническое решение, как разместить компоненты системы распознавания лиц без массивной "челки". Именно FaceID является причиной того, что Apple продолжает применять экранный вырез в своих смартфонах.Инсайдеры считают, что "челки" в 2022 году лишатся лишь две модели iPhone 14 — Pro и Pro Max. Смартфоны попроще будут довольствоваться уменьшенным вырезом, представленным в 13-й серии iPhone.Актуальный iPhone 13 был представлен в сентябре 2021 года. Наиболее доступная версия предлагается на российском рынке за 69 990 рублей.

https://ria.ru/20210930/iphone-1752361147.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, apple iphone