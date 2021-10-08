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Наука
https://ria.ru/20211008/iphone-1753632488.html
Будущий iPhone 14 избавят от раздражающей пользователей детали
Будущий iPhone 14 избавят от раздражающей пользователей детали - РИА Новости, 08.10.2021
Будущий iPhone 14 избавят от раздражающей пользователей детали
Следующее поколение смартфонов от Apple может быть лишено экранного выреза. Об этом со ссылкой на поставщика компонентов для iPhone сообщает Mydrivers. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:03
2021-10-08T11:03
наука
технологии
apple
apple iphone
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Следующее поколение смартфонов от Apple может быть лишено экранного выреза. Об этом со ссылкой на поставщика компонентов для iPhone сообщает Mydrivers.Компания Largan, занятая производством оптических линз для гаджетов, нашла техническое решение, как разместить компоненты системы распознавания лиц без массивной "челки". Именно FaceID является причиной того, что Apple продолжает применять экранный вырез в своих смартфонах.Инсайдеры считают, что "челки" в 2022 году лишатся лишь две модели iPhone 14 — Pro и Pro Max. Смартфоны попроще будут довольствоваться уменьшенным вырезом, представленным в 13-й серии iPhone.Актуальный iPhone 13 был представлен в сентябре 2021 года. Наиболее доступная версия предлагается на российском рынке за 69 990 рублей.
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технологии, apple, apple iphone
11:03 08.10.2021
 

Будущий iPhone 14 избавят от раздражающей пользователей детали

© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 13
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Следующее поколение смартфонов от Apple может быть лишено экранного выреза. Об этом со ссылкой на поставщика компонентов для iPhone сообщает Mydrivers.
Компания Largan, занятая производством оптических линз для гаджетов, нашла техническое решение, как разместить компоненты системы распознавания лиц без массивной "челки". Именно FaceID является причиной того, что Apple продолжает применять экранный вырез в своих смартфонах.
Инсайдеры считают, что "челки" в 2022 году лишатся лишь две модели iPhone 14 — Pro и Pro Max. Смартфоны попроще будут довольствоваться уменьшенным вырезом, представленным в 13-й серии iPhone.
Актуальный iPhone 13 был представлен в сентябре 2021 года. Наиболее доступная версия предлагается на российском рынке за 69 990 рублей.
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 08:00Наука
Экспертиза iPhone 13: стоит ли новый смартфон Apple своих денег
 
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