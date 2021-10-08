https://ria.ru/20211008/internet-1753601596.html

Чернышенко рассказал о планах по подключению новых дорог к интернету

Чернышенко рассказал о планах по подключению новых дорог к интернету - РИА Новости, 08.10.2021

Чернышенко рассказал о планах по подключению новых дорог к интернету

Реализация стратегической инициативы "Доступ в интернет" позволит к 2024 году обеспечить все новые дороги в России и вновь введенные в эксплуатацию дома... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T00:21

2021-10-08T00:21

2021-10-08T00:21

технологии

москва

дороги

дмитрий чернышенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741328523_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_1ef3d1dc183b51aac847c672961a050f.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реализация стратегической инициативы "Доступ в интернет" позволит к 2024 году обеспечить все новые дороги в России и вновь введенные в эксплуатацию дома инфраструктурой доступа в интернет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Заместитель председателя правительства добавил, что к 2030 году вся территория России будет покрыта высокоскоростной спутниковой связью. "Результата получится достичь благодаря реализации стратегической инициативы "Доступ в интернет", утвержденной на заседании правительства 7 октября", - отметил вице-премьер.Он указал, что правительство поэтапно решает задачу обеспечения качественным интернетом всей территории России. Так, в самых труднодоступных и малонаселенных территориях связь будет организована за счет спутниковой группировки. При реализации инициативы планируется использование телекоммуникационного оборудования российского производства."Правительство уделяет приоритетное внимание переводу госуслуг в электронный формат, созданию цифровых решений, которые делают жизнь граждан и бизнеса комфортнее. Без качественного доступа к интернету воспользоваться этими сервисами невозможно. Поэтому стратегическая инициатива правительства призвана обеспечить высокоскоростной интернет в труднодоступных, малочисленных территориях, вдоль трасс и, как обязательная опция, во всех строящихся многоквартирных домах. Самым масштабным проектом является запуск спутниковой группировки, которая призвана покрыть самые сложные с географической точки зрения точки на карте России", - сказал Чернышенко.По его словам, важнейшим социальным эффектом станет новое качество жизни людей независимо от места их проживания: возможность получать государственные и коммерческие услуги дистанционно - совершать онлайн покупки, сделки; пользоваться передовыми цифровыми сервисами для работы и обучения. "Бесперебойная связь на территории проживания также является залогом безопасности человека", - указал вице-премьер.

https://ria.ru/20210930/prioritet-1752468991.html

https://ria.ru/20211007/perechen-1753502306.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, дороги, дмитрий чернышенко, россия