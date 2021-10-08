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Чернышенко рассказал о планах по подключению новых дорог к интернету
Чернышенко рассказал о планах по подключению новых дорог к интернету - РИА Новости, 08.10.2021
Чернышенко рассказал о планах по подключению новых дорог к интернету
Реализация стратегической инициативы "Доступ в интернет" позволит к 2024 году обеспечить все новые дороги в России и вновь введенные в эксплуатацию дома... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T00:21
2021-10-08T00:21
технологии
москва
дороги
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реализация стратегической инициативы "Доступ в интернет" позволит к 2024 году обеспечить все новые дороги в России и вновь введенные в эксплуатацию дома инфраструктурой доступа в интернет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Заместитель председателя правительства добавил, что к 2030 году вся территория России будет покрыта высокоскоростной спутниковой связью. "Результата получится достичь благодаря реализации стратегической инициативы "Доступ в интернет", утвержденной на заседании правительства 7 октября", - отметил вице-премьер.Он указал, что правительство поэтапно решает задачу обеспечения качественным интернетом всей территории России. Так, в самых труднодоступных и малонаселенных территориях связь будет организована за счет спутниковой группировки. При реализации инициативы планируется использование телекоммуникационного оборудования российского производства."Правительство уделяет приоритетное внимание переводу госуслуг в электронный формат, созданию цифровых решений, которые делают жизнь граждан и бизнеса комфортнее. Без качественного доступа к интернету воспользоваться этими сервисами невозможно. Поэтому стратегическая инициатива правительства призвана обеспечить высокоскоростной интернет в труднодоступных, малочисленных территориях, вдоль трасс и, как обязательная опция, во всех строящихся многоквартирных домах. Самым масштабным проектом является запуск спутниковой группировки, которая призвана покрыть самые сложные с географической точки зрения точки на карте России", - сказал Чернышенко.По его словам, важнейшим социальным эффектом станет новое качество жизни людей независимо от места их проживания: возможность получать государственные и коммерческие услуги дистанционно - совершать онлайн покупки, сделки; пользоваться передовыми цифровыми сервисами для работы и обучения. "Бесперебойная связь на территории проживания также является залогом безопасности человека", - указал вице-премьер.
https://ria.ru/20210930/prioritet-1752468991.html
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технологии, москва, дороги, дмитрий чернышенко, россия
00:21 08.10.2021
 
Чернышенко рассказал о планах по подключению новых дорог к интернету

Чернышенко рассказал, что к 2024 году новые дороги в России будут иметь доступ в интернет

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реализация стратегической инициативы "Доступ в интернет" позволит к 2024 году обеспечить все новые дороги в России и вновь введенные в эксплуатацию дома инфраструктурой доступа в интернет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"К 2024 году 100% всех новых дорог и вновь введенных в эксплуатацию жилых домов будут обеспечены инфраструктурой доступа в интернет. К этому времени сети LTE покроют 80% федеральных дорог, 100% населенных пунктов с численностью более 2 тысяч человек", - сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.
Заместитель председателя правительства добавил, что к 2030 году вся территория России будет покрыта высокоскоростной спутниковой связью. "Результата получится достичь благодаря реализации стратегической инициативы "Доступ в интернет", утвержденной на заседании правительства 7 октября", - отметил вице-премьер.
Он указал, что правительство поэтапно решает задачу обеспечения качественным интернетом всей территории России. Так, в самых труднодоступных и малонаселенных территориях связь будет организована за счет спутниковой группировки. При реализации инициативы планируется использование телекоммуникационного оборудования российского производства.
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"Правительство уделяет приоритетное внимание переводу госуслуг в электронный формат, созданию цифровых решений, которые делают жизнь граждан и бизнеса комфортнее. Без качественного доступа к интернету воспользоваться этими сервисами невозможно. Поэтому стратегическая инициатива правительства призвана обеспечить высокоскоростной интернет в труднодоступных, малочисленных территориях, вдоль трасс и, как обязательная опция, во всех строящихся многоквартирных домах. Самым масштабным проектом является запуск спутниковой группировки, которая призвана покрыть самые сложные с географической точки зрения точки на карте России", - сказал Чернышенко.
По его словам, важнейшим социальным эффектом станет новое качество жизни людей независимо от места их проживания: возможность получать государственные и коммерческие услуги дистанционно - совершать онлайн покупки, сделки; пользоваться передовыми цифровыми сервисами для работы и обучения. "Бесперебойная связь на территории проживания также является залогом безопасности человека", - указал вице-премьер.
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