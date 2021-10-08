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В работе Facebook и Instagram произошел сбой
В работе Facebook и Instagram произошел сбой - РИА Новости, 08.10.2021
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи Facebook и Instagram по всему миру сообщают о неполадках в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T22:05
2021-10-08T22:25
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пользователи Facebook и Instagram по всему миру сообщают о неполадках в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов.Данные о проблемах с Facebook начали поступать примерно в 21:20 мск. Больше всего жалоб идет из США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, также сообщается о сбоях в России.Пользователи недовольны, как работает сайт, также есть проблемы с мобильным приложением и входом в учетные записи.Неполадки в работе Instagram начались примерно в 21:27 мск. О проблемах сообщают в основном в США, Германии, Великобритании и Нидерландах, а также в Канаде, Италии, Ирландии, Испании, Франции, России и других странах.Большинство жалуются на работу приложения, отмечаются сбои при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работе с сайтом.В понедельник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах уже сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов, которые продолжались несколько часов. Для Facebook это стало самым продолжительным отключением с 2008 года. Стоимость компании на бирже снизилась на фоне технических проблем.
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в мире, технологии, инстаграм
22:05 08.10.2021 (обновлено: 22:25 08.10.2021)
 
В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Downdetector: пользователи Facebook и Instagram жалуются на сбои в работе сервисов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Facebook
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пользователи Facebook и Instagram по всему миру сообщают о неполадках в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов.
Данные о проблемах с Facebook начали поступать примерно в 21:20 мск. Больше всего жалоб идет из США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, также сообщается о сбоях в России.
Пользователи недовольны, как работает сайт, также есть проблемы с мобильным приложением и входом в учетные записи.
Неполадки в работе Instagram начались примерно в 21:27 мск. О проблемах сообщают в основном в США, Германии, Великобритании и Нидерландах, а также в Канаде, Италии, Ирландии, Испании, Франции, России и других странах.
Большинство жалуются на работу приложения, отмечаются сбои при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работе с сайтом.
В понедельник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах уже сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов, которые продолжались несколько часов. Для Facebook это стало самым продолжительным отключением с 2008 года. Стоимость компании на бирже снизилась на фоне технических проблем.
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