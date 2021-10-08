https://ria.ru/20211008/guterresh-1753754658.html

Генсек ООН назвал теракт в мечети в Афганистане варварской атакой

Генсек ООН назвал теракт в мечети в Афганистане варварской атакой - РИА Новости, 08.10.2021

Генсек ООН назвал теракт в мечети в Афганистане варварской атакой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением теракта в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, назвав его варварской атакой, заявил в... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T20:00

2021-10-08T20:00

2021-10-08T20:02

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ООН, 8 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением теракта в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, назвав его варварской атакой, заявил в пятницу официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Генеральный секретарь, разумеется, осуждает эту варварскую атаку и выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших", - сказал Дюжаррик.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что при взрыве в Кундузе погибли более 100 человек, многие пострадали. Отмечалось, что все погибшие и пострадавшие - прихожане мечети.По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, ведется расследование. СМИ со ссылкой на местного представителя движения сообщили, что взрыв устроил террорист-смертник. Представитель афганского МВД Саид Хости подтвердил РИА Новости факт взрыва, но подчеркнул, что число жертв неизвестно.Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство - Вилаят Хорасан"**Террористические организации, запрещенные в России

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Разрушительные последствия взрыва в мечети Афганистана По меньшей мере 30 человек погибли и 70 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Кундуз, рассказал РИА Новости очевидец. Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности сообщил, что количество жертв достигло 60, травмы получили более ста человек. 2021-10-08T20:00 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, оон, афганистан, антониу гутерреш