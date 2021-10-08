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Чернышенко: к 2024 году аккаунт на "Госуслугах" будет у большинства россиян
Чернышенко: к 2024 году аккаунт на "Госуслугах" будет у большинства россиян - РИА Новости, 08.10.2021
Чернышенко: к 2024 году аккаунт на "Госуслугах" будет у большинства россиян
Реализация стратегической инициативы "Цифровой профиль гражданина" позволит обеспечить к 2024 году оформление учетной записи на "Госуслугах" у 85% россиян,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T00:39
2021-10-08T00:39
технологии
госуслуги
москва
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реализация стратегической инициативы "Цифровой профиль гражданина" позволит обеспечить к 2024 году оформление учетной записи на "Госуслугах" у 85% россиян, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Убежден, что это также значительно упростит деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, а гражданам сэкономит время на получение многих любых услуг. Это важный шаг на пути цифровой трансформации государства. Мы планируем, что к 2024 году у 85% граждан страны будет оформлена учетная запись на "Госуслугах" и не менее 50 миллионов человек будут пользоваться сервисом биометрической идентификации", - добавил вице-премьер.Он также отметил, что цифровой профиль на "Госуслугах" - удобный формат взаимодействия граждан и бизнеса на базе государственной платформы, с учетом всех необходимых мер по защите информации и персональных данных.При этом внедрение цифрового профиля позволит сократить время на идентификацию граждан и количество посещений учреждений при получении услуг и обеспечить новое качество получения государственных и коммерческих услуг онлайн, убирая необходимость использования и предоставления бумажных документов.Чернышенко добавил, что сферы применения сервиса постоянно расширяются, на данный момент к нему уже подключены крупные российские банки, страховые компании и микрофинансовые организации. "В перспективе проект будет расширяться за счет подключения новых участников, а также дополняться новыми сведениями", - отметил вице-премьер.
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технологии, госуслуги, москва, дмитрий чернышенко, россия
00:39 08.10.2021
 
Чернышенко: к 2024 году аккаунт на "Госуслугах" будет у большинства россиян

Чернышенко заявил, что к 2024 году учетная запись на "Госуслугах" будет у 85% россиян

© РИА НовостиСайт Госуслуги
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реализация стратегической инициативы "Цифровой профиль гражданина" позволит обеспечить к 2024 году оформление учетной записи на "Госуслугах" у 85% россиян, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Создание цифрового профиля гражданина поможет сделать получение как государственных, так и коммерческих услуг быстрым и удобным, без необходимости личного присутствия и соответственно использования бумажных аналогов документов", - сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате заместителя председателя правительства.
"Убежден, что это также значительно упростит деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, а гражданам сэкономит время на получение многих любых услуг. Это важный шаг на пути цифровой трансформации государства. Мы планируем, что к 2024 году у 85% граждан страны будет оформлена учетная запись на "Госуслугах" и не менее 50 миллионов человек будут пользоваться сервисом биометрической идентификации", - добавил вице-премьер.
Он также отметил, что цифровой профиль на "Госуслугах" - удобный формат взаимодействия граждан и бизнеса на базе государственной платформы, с учетом всех необходимых мер по защите информации и персональных данных.
При этом внедрение цифрового профиля позволит сократить время на идентификацию граждан и количество посещений учреждений при получении услуг и обеспечить новое качество получения государственных и коммерческих услуг онлайн, убирая необходимость использования и предоставления бумажных документов.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
00:21
Чернышенко рассказал о планах по подключению новых дорог к интернету
Чернышенко добавил, что сферы применения сервиса постоянно расширяются, на данный момент к нему уже подключены крупные российские банки, страховые компании и микрофинансовые организации. "В перспективе проект будет расширяться за счет подключения новых участников, а также дополняться новыми сведениями", - отметил вице-премьер.
 
ТехнологииГосуслугиМоскваДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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