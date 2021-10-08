https://ria.ru/20211008/gosuslugi-1753602628.html

Чернышенко: к 2024 году аккаунт на "Госуслугах" будет у большинства россиян

Чернышенко: к 2024 году аккаунт на "Госуслугах" будет у большинства россиян - РИА Новости, 08.10.2021

Чернышенко: к 2024 году аккаунт на "Госуслугах" будет у большинства россиян

Реализация стратегической инициативы "Цифровой профиль гражданина" позволит обеспечить к 2024 году оформление учетной записи на "Госуслугах" у 85% россиян,... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T00:39

2021-10-08T00:39

2021-10-08T00:39

технологии

госуслуги

москва

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реализация стратегической инициативы "Цифровой профиль гражданина" позволит обеспечить к 2024 году оформление учетной записи на "Госуслугах" у 85% россиян, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Убежден, что это также значительно упростит деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, а гражданам сэкономит время на получение многих любых услуг. Это важный шаг на пути цифровой трансформации государства. Мы планируем, что к 2024 году у 85% граждан страны будет оформлена учетная запись на "Госуслугах" и не менее 50 миллионов человек будут пользоваться сервисом биометрической идентификации", - добавил вице-премьер.Он также отметил, что цифровой профиль на "Госуслугах" - удобный формат взаимодействия граждан и бизнеса на базе государственной платформы, с учетом всех необходимых мер по защите информации и персональных данных.При этом внедрение цифрового профиля позволит сократить время на идентификацию граждан и количество посещений учреждений при получении услуг и обеспечить новое качество получения государственных и коммерческих услуг онлайн, убирая необходимость использования и предоставления бумажных документов.Чернышенко добавил, что сферы применения сервиса постоянно расширяются, на данный момент к нему уже подключены крупные российские банки, страховые компании и микрофинансовые организации. "В перспективе проект будет расширяться за счет подключения новых участников, а также дополняться новыми сведениями", - отметил вице-премьер.

https://ria.ru/20211008/internet-1753601596.html

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технологии, госуслуги, москва, дмитрий чернышенко, россия