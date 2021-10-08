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Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга - РИА Новости, 08.10.2021
Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
Сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга, предотвратив теоретическую возможность дефолта, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T03:42
2021-10-08T03:57
в мире
сша
джо байден
министерство финансов сша
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга, предотвратив теоретическую возможность дефолта, свидетельствуют результаты голосования.Документ поддержали 50 сенаторов, 48 выступили против.Законопроект повышает потолок госдолга на 480 миллиардов долларов до 3 декабря, пока идут переговоры между республиканцами и демократами.Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что готова отозвать палату с каникул, чтобы принять законопроект. В этой части конгресса трудностей с принятием законопроекта не ожидается. Как сообщили в Белом доме, президент США Джо Байден завизирует повышение потолка госдолга после того, как его одобрят в Капитолии.В США, в отличие от большинства стран, потолок долга установлен законодательно, его нельзя превышать без одобрения конгресса, даже если речь идет об обслуживании уже взятых конгрессом обязательств. С 1 октября Штаты превысили разрешенный законодательным органом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов. Минфин США сообщил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу.Само это событие еще никогда не происходило, однако его возможность широко используют для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение поднять потолок долга из-за широких политических разногласий с демократами.
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в мире, сша, джо байден, министерство финансов сша, нэнси пелоси
03:42 08.10.2021 (обновлено: 03:57 08.10.2021)
 
Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга

Сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга, предотвратив теоретическую возможность дефолта, свидетельствуют результаты голосования.
Документ поддержали 50 сенаторов, 48 выступили против.
Законопроект повышает потолок госдолга на 480 миллиардов долларов до 3 декабря, пока идут переговоры между республиканцами и демократами.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что готова отозвать палату с каникул, чтобы принять законопроект. В этой части конгресса трудностей с принятием законопроекта не ожидается. Как сообщили в Белом доме, президент США Джо Байден завизирует повышение потолка госдолга после того, как его одобрят в Капитолии.
В США, в отличие от большинства стран, потолок долга установлен законодательно, его нельзя превышать без одобрения конгресса, даже если речь идет об обслуживании уже взятых конгрессом обязательств. С 1 октября Штаты превысили разрешенный законодательным органом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов. Минфин США сообщил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу.
Само это событие еще никогда не происходило, однако его возможность широко используют для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение поднять потолок долга из-за широких политических разногласий с демократами.
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