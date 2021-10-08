https://ria.ru/20211008/glonass-1753605606.html

Россия приступила к модернизации космической системы наведения

Россия приступила к модернизации космической системы наведения - РИА Новости, 08.10.2021

Россия приступила к модернизации космической системы наведения

В России начинается проектирование высокоэллиптических и малых навигационных спутников системы ГЛОНАСС, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T03:06

2021-10-08T03:06

2021-10-08T03:14

информационные спутниковые системы

роскосмос

космос - риа наука

глонасс (система навигации)

николай тестоедов

юрий урличич

gps

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В России начинается проектирование высокоэллиптических и малых навигационных спутников системы ГЛОНАСС, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" Николай Тестоедов.ГЛОНАСС — одна из четырех созданных в мире систем, аналогичная американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Российская разработка особо значима для эффективного решения задач Вооруженных сил. Сигналы системы используются в высокоточном оружии, беспилотной авиации и для оперативного управления войсками.Кроме того, в рамках этих же работ с 2021 года начинается разработка платформы для малого навигационного аппарата.Ранее сообщалось, что шесть спутников "Глонасс-ВКК" (высокоэллиптический космический комплекс) планируется запустить в 2023-2025 годах, однако затем сроки перенесли на 2026-2027 годы. Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Юрий Урличич пояснил, что точность системы ГЛОНАСС повысится на четверть за счет запуска этих дополнительных аппаратов.Также в материалах космической корпорации говорилось, что в состав перспективной орбитальной группировки ГЛОНАСС после 2030 года помимо модернизированных высокоэллиптических спутников "ВКК-М" войдут малогабаритные аппараты "МНКА-М", дополнительные "ДКА", геостационарные "ГСО-М" и среднеорбитальные "Глонасс-КМ".

https://ria.ru/20210929/kosmos-1752371454.html

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информационные спутниковые системы, роскосмос, космос - риа наука, глонасс (система навигации), николай тестоедов, юрий урличич, gps, россия