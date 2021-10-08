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Россия приступила к модернизации космической системы наведения
Россия приступила к модернизации космической системы наведения - РИА Новости, 08.10.2021
Россия приступила к модернизации космической системы наведения
В России начинается проектирование высокоэллиптических и малых навигационных спутников системы ГЛОНАСС, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T03:06
2021-10-08T03:14
информационные спутниковые системы
роскосмос
космос - риа наука
глонасс (система навигации)
николай тестоедов
юрий урличич
gps
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В России начинается проектирование высокоэллиптических и малых навигационных спутников системы ГЛОНАСС, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" Николай Тестоедов.ГЛОНАСС — одна из четырех созданных в мире систем, аналогичная американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Российская разработка особо значима для эффективного решения задач Вооруженных сил. Сигналы системы используются в высокоточном оружии, беспилотной авиации и для оперативного управления войсками.Кроме того, в рамках этих же работ с 2021 года начинается разработка платформы для малого навигационного аппарата.Ранее сообщалось, что шесть спутников "Глонасс-ВКК" (высокоэллиптический космический комплекс) планируется запустить в 2023-2025 годах, однако затем сроки перенесли на 2026-2027 годы. Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Юрий Урличич пояснил, что точность системы ГЛОНАСС повысится на четверть за счет запуска этих дополнительных аппаратов.Также в материалах космической корпорации говорилось, что в состав перспективной орбитальной группировки ГЛОНАСС после 2030 года помимо модернизированных высокоэллиптических спутников "ВКК-М" войдут малогабаритные аппараты "МНКА-М", дополнительные "ДКА", геостационарные "ГСО-М" и среднеорбитальные "Глонасс-КМ".
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информационные спутниковые системы, роскосмос, космос - риа наука, глонасс (система навигации), николай тестоедов, юрий урличич, gps, россия
03:06 08.10.2021 (обновлено: 03:14 08.10.2021)
 
Россия приступила к модернизации космической системы наведения

Разработчик Тестоедов: Россия приступила к модернизации космической системы наведения

© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В России начинается проектирование высокоэллиптических и малых навигационных спутников системы ГЛОНАСС, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" Николай Тестоедов.
ГЛОНАСС — одна из четырех созданных в мире систем, аналогичная американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Российская разработка особо значима для эффективного решения задач Вооруженных сил. Сигналы системы используются в высокоточном оружии, беспилотной авиации и для оперативного управления войсками.

"Создание (высокоэллиптического. — Прим. ред.) сегмента включено в подпрограмму ГЛОНАСС программы "Космическая деятельность России до 2030 года". Готовится контракт, прописываются тактико-технические требования на систему и космические аппараты. Рассчитываем, что финансирование работ начнется в этом году", — сказал Тестоедов.

Кроме того, в рамках этих же работ с 2021 года начинается разработка платформы для малого навигационного аппарата.
Ранее сообщалось, что шесть спутников "Глонасс-ВКК" (высокоэллиптический космический комплекс) планируется запустить в 2023-2025 годах, однако затем сроки перенесли на 2026-2027 годы. Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Юрий Урличич пояснил, что точность системы ГЛОНАСС повысится на четверть за счет запуска этих дополнительных аппаратов.
Также в материалах космической корпорации говорилось, что в состав перспективной орбитальной группировки ГЛОНАСС после 2030 года помимо модернизированных высокоэллиптических спутников "ВКК-М" войдут малогабаритные аппараты "МНКА-М", дополнительные "ДКА", геостационарные "ГСО-М" и среднеорбитальные "Глонасс-КМ".
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Информационные спутниковые системыРоскосмосКосмос - РИА НаукаГЛОНАСС (система навигации)Николай ТестоедовЮрий УрличичGPSРоссия
 
 
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