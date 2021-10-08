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Внуку погибшего на войне полковника Полосухина вручили Звезду Героя
Внуку погибшего на войне полковника Полосухина вручили Звезду Героя - РИА Новости, 08.10.2021
Внуку погибшего на войне полковника Полосухина вручили Звезду Героя
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов передал звезду Героя Российской Федерации внуку героически погибшего в Великую Отечественную войну полковника Виктора РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:50
2021-10-08T14:00
общество
москва
великая отечественная война (1941-1945)
валерий герасимов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов передал звезду Героя Российской Федерации внуку героически погибшего в Великую Отечественную войну полковника Виктора Полосухина, сообщает в пятницу Минобороны РФ."Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялась торжественная передача знака особого отличия "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации внуку героически погибшего в бою командира 32 стрелковой дивизии 5 армии Западного фронта полковника Полосухина Виктора Ивановича", - говорится в сообщении.Награду лично передал начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что дивизия под командованием полковника Полосухина особенно выделялась среди многих соединений и частей Красной Армии."Личный состав соединения в период ожесточенных боев на подступах к Москве стойко удерживал рубежи Можайской линии обороны. Несмотря на неоднократные попытки, противнику не удалось продвинуться в полосе обороны дивизии" - приводит департамент слова Герасимова.Глава российского Генштаба высоко оценил и профессионализм комдива.В ходе контрнаступления под Москвой полковник Виктор Полосухин героически погиб 18 февраля 1942 года. Звание Героя Российской Федерации было присвоено ему лишь спустя 80 лет указом президента от 16 августа 2021 года №465 "за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками".Осенью 1941 года 32-я дивизия под командованием Полосухина была переброшена с Дальнего Востока сначала на Ленинградский фронт, а затем под Москву, на Бородинское поле. В район на можайском направлении, который заняла дивизия Полосухина, входила военно-мемориальная зона Бородинского поля, а свой командный пункт Полосухин разместил на том месте, откуда в 1812 году фельдмаршал Михаил Кутузов руководил Бородинским сражением. В течение шести дней, неся большие потери, 32-я стрелковая дивизия сдерживала на подступах к Москве две танковые дивизии из состава 40-го моторизованного корпуса вермахта.После гибели в феврале 1942 года полковник Полосухин с воинскими почестями был похоронен в центре Можайска. Именем комдива названы улицы в Москве, Можайске, Омске и Новокузнецке, железнодорожная станция Полосухино Западно-Сибирской железной дороги. Подвиг воинов под командованием Полосухина был показан в знаменитом советском телесериале "Битва за Москву" режиссера Юрия Озерова. Правопреемницей 32-й стрелковой дивизии сейчас является 144-я гвардейская мотострелковая Ельнинская Краснознаменная ордена Суворова дивизия.
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общество, москва, великая отечественная война (1941-1945), валерий герасимов, вооруженные силы рф
11:50 08.10.2021 (обновлено: 14:00 08.10.2021)
 
Внуку погибшего на войне полковника Полосухина вручили Звезду Героя

Внуку погибшего в Великой Отечественной войне полковника Полосухина вручили Звезду Героя

© Фото : Минобороны РоссииНачальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов передал звезду Героя Российской Федерации внуку героически погибшего в Великую Отечественную войну полковника Виктора Полосухина
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов передал звезду Героя Российской Федерации внуку героически погибшего в Великую Отечественную войну полковника Виктора Полосухина - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : Минобороны России
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов передал звезду Героя Российской Федерации внуку героически погибшего в Великую Отечественную войну полковника Виктора Полосухина, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялась торжественная передача знака особого отличия "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации внуку героически погибшего в бою командира 32 стрелковой дивизии 5 армии Западного фронта полковника Полосухина Виктора Ивановича", - говорится в сообщении.
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Награду лично передал начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что дивизия под командованием полковника Полосухина особенно выделялась среди многих соединений и частей Красной Армии.
"Личный состав соединения в период ожесточенных боев на подступах к Москве стойко удерживал рубежи Можайской линии обороны. Несмотря на неоднократные попытки, противнику не удалось продвинуться в полосе обороны дивизии" - приводит департамент слова Герасимова.
Глава российского Генштаба высоко оценил и профессионализм комдива.
"Его личное мужество и умелое управление частями дивизии обеспечили не только успешное проведение оборонительной операции, но и создали условия для разгрома фашистских захватчиков под Москвой" - отметил Герасимов.
В ходе контрнаступления под Москвой полковник Виктор Полосухин героически погиб 18 февраля 1942 года. Звание Героя Российской Федерации было присвоено ему лишь спустя 80 лет указом президента от 16 августа 2021 года №465 "за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками".
CC0 / / Полковник Виктор Полосухин
Полковник Виктор Полосухин - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
CC0 / /
Полковник Виктор Полосухин
Осенью 1941 года 32-я дивизия под командованием Полосухина была переброшена с Дальнего Востока сначала на Ленинградский фронт, а затем под Москву, на Бородинское поле. В район на можайском направлении, который заняла дивизия Полосухина, входила военно-мемориальная зона Бородинского поля, а свой командный пункт Полосухин разместил на том месте, откуда в 1812 году фельдмаршал Михаил Кутузов руководил Бородинским сражением. В течение шести дней, неся большие потери, 32-я стрелковая дивизия сдерживала на подступах к Москве две танковые дивизии из состава 40-го моторизованного корпуса вермахта.
После гибели в феврале 1942 года полковник Полосухин с воинскими почестями был похоронен в центре Можайска. Именем комдива названы улицы в Москве, Можайске, Омске и Новокузнецке, железнодорожная станция Полосухино Западно-Сибирской железной дороги. Подвиг воинов под командованием Полосухина был показан в знаменитом советском телесериале "Битва за Москву" режиссера Юрия Озерова. Правопреемницей 32-й стрелковой дивизии сейчас является 144-я гвардейская мотострелковая Ельнинская Краснознаменная ордена Суворова дивизия.
 
ОбществоМоскваВеликая Отечественная война (1941-1945)Валерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
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