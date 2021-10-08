https://ria.ru/20211008/germaniya-1753752575.html

В Германии в грибах все еще находят следы радиации после Чернобыля

В Германии в грибах все еще находят следы радиации после Чернобыля - РИА Новости, 08.10.2021

В Германии в грибах все еще находят следы радиации после Чернобыля

Лесные грибы в Германии по-прежнему содержат повышенную концентрацию радиоактивных элементов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, но уровень загрязнения не... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T19:43

2021-10-08T19:43

2021-10-08T19:43

в мире

германия

чернобыльская аэс

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БЕРЛИН, 8 окт - РИА Новости. Лесные грибы в Германии по-прежнему содержат повышенную концентрацию радиоактивных элементов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, но уровень загрязнения не настолько высок, чтобы представлять угрозу потребителям, сообщает Федеральное ведомство по защите прав потребителей и продовольственной безопасности (BVL).Ведомство проанализировало образцы лесных грибов из всех регионов Германии, собранные с 2015 по 2021 год. В 70 из 74 проб были выявлены радиоактивные элементы."Прежде всего в Южной Германии в лесных грибах встречается повышенная концентрация радиоактивного цезия (Цезий-137) вследствие атомной катастрофы в Чернобыле в 1986 году. В сравнении с продукцией сельского хозяйства лесные грибы до сих пор загрязнены сильнее. Из-за активного круговорота питательных веществ в диких природных системах стоит ожидать, что эта радиоактивность в будущем будет снижаться очень медленно", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Там напомнили, что в Германии запрещено продавать продукцию, в которой концентрация Цезия-137 превышает показатель 600 беккерелей на килограмм, но такой уровень не был выявлен ни в одной из проб собранных грибов. Также в BVL подчеркнули, что помимо радиоактивных элементов при сборе грибов нужно обращать внимание на риск подобрать ядовитый гриб, поэтому ведомство не рекомендует неопытным грибникам самостоятельно собирать грибы.

https://ria.ru/20210512/chernobyl-1732043442.html

германия

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в мире, германия, чернобыльская аэс