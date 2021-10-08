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В Германии в грибах все еще находят следы радиации после Чернобыля
В Германии в грибах все еще находят следы радиации после Чернобыля - РИА Новости, 08.10.2021
В Германии в грибах все еще находят следы радиации после Чернобыля
Лесные грибы в Германии по-прежнему содержат повышенную концентрацию радиоактивных элементов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, но уровень загрязнения не... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:43
2021-10-08T19:43
в мире
германия
чернобыльская аэс
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БЕРЛИН, 8 окт - РИА Новости. Лесные грибы в Германии по-прежнему содержат повышенную концентрацию радиоактивных элементов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, но уровень загрязнения не настолько высок, чтобы представлять угрозу потребителям, сообщает Федеральное ведомство по защите прав потребителей и продовольственной безопасности (BVL).Ведомство проанализировало образцы лесных грибов из всех регионов Германии, собранные с 2015 по 2021 год. В 70 из 74 проб были выявлены радиоактивные элементы."Прежде всего в Южной Германии в лесных грибах встречается повышенная концентрация радиоактивного цезия (Цезий-137) вследствие атомной катастрофы в Чернобыле в 1986 году. В сравнении с продукцией сельского хозяйства лесные грибы до сих пор загрязнены сильнее. Из-за активного круговорота питательных веществ в диких природных системах стоит ожидать, что эта радиоактивность в будущем будет снижаться очень медленно", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Там напомнили, что в Германии запрещено продавать продукцию, в которой концентрация Цезия-137 превышает показатель 600 беккерелей на килограмм, но такой уровень не был выявлен ни в одной из проб собранных грибов. Также в BVL подчеркнули, что помимо радиоактивных элементов при сборе грибов нужно обращать внимание на риск подобрать ядовитый гриб, поэтому ведомство не рекомендует неопытным грибникам самостоятельно собирать грибы.
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в мире, германия, чернобыльская аэс
19:43 08.10.2021
 
В Германии в грибах все еще находят следы радиации после Чернобыля

В Германии в грибах все еще находят следы радиации после Чернобыля, но они не опасны

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖитель села Юрт-Акбалык собирает грибы в лесу
Житель села Юрт-Акбалык собирает грибы в лесу - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЕРЛИН, 8 окт - РИА Новости. Лесные грибы в Германии по-прежнему содержат повышенную концентрацию радиоактивных элементов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, но уровень загрязнения не настолько высок, чтобы представлять угрозу потребителям, сообщает Федеральное ведомство по защите прав потребителей и продовольственной безопасности (BVL).
Ведомство проанализировало образцы лесных грибов из всех регионов Германии, собранные с 2015 по 2021 год. В 70 из 74 проб были выявлены радиоактивные элементы.
"Прежде всего в Южной Германии в лесных грибах встречается повышенная концентрация радиоактивного цезия (Цезий-137) вследствие атомной катастрофы в Чернобыле в 1986 году. В сравнении с продукцией сельского хозяйства лесные грибы до сих пор загрязнены сильнее. Из-за активного круговорота питательных веществ в диких природных системах стоит ожидать, что эта радиоактивность в будущем будет снижаться очень медленно", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Там напомнили, что в Германии запрещено продавать продукцию, в которой концентрация Цезия-137 превышает показатель 600 беккерелей на килограмм, но такой уровень не был выявлен ни в одной из проб собранных грибов. Также в BVL подчеркнули, что помимо радиоактивных элементов при сборе грибов нужно обращать внимание на риск подобрать ядовитый гриб, поэтому ведомство не рекомендует неопытным грибникам самостоятельно собирать грибы.
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