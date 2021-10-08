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Лавров отметил важность взаимоотношений России и Германии
Лавров отметил важность взаимоотношений России и Германии - РИА Новости, 08.10.2021
Лавров отметил важность взаимоотношений России и Германии
России важно работать с правительством ФРГ, каким бы оно ни было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:17
2021-10-08T13:27
германия
россия
в мире
сергей лавров
выборы в парламент германии
хдс/хсс
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. России важно работать с правительством ФРГ, каким бы оно ни было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее сообщалось, что социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия начали зондирующие переговоры по возможному формированию правительственной коалиции в ФРГ. ХДС/ХСС впервые с 2005 года могут оказаться в оппозиции, если социал-демократы смогут сформировать правящую коалицию с "Зелеными" и Свободной демократической партией.По его словам, у РФ и Германии очень много общего, в том числе с точки зрения экономики, культуры, гуманитарных, научных, образовательных связей, а также с точки зрения общей истории."Мы желаем как можно скорее сформировать правительство", - добавил Лавров.
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германия, россия, в мире, сергей лавров, выборы в парламент германии, хдс/хсс
13:17 08.10.2021 (обновлено: 13:27 08.10.2021)
 
Лавров отметил важность взаимоотношений России и Германии

Лавров: для России важно работать с правительством ФРГ, каким бы оно ни было

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. России важно работать с правительством ФРГ, каким бы оно ни было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия начали зондирующие переговоры по возможному формированию правительственной коалиции в ФРГ. ХДС/ХСС впервые с 2005 года могут оказаться в оппозиции, если социал-демократы смогут сформировать правящую коалицию с "Зелеными" и Свободной демократической партией.
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"Мы примем, естественно, любой выбор немецкого народа. Сейчас мы наблюдаем за тем, как формируются потенциальные коалиции в одном формате, в другом формате. Для нас будет важно работать с немецким правительством, каким бы оно ни было", - заявил Лавров в ходе встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.
По его словам, у РФ и Германии очень много общего, в том числе с точки зрения экономики, культуры, гуманитарных, научных, образовательных связей, а также с точки зрения общей истории.
"Мы желаем как можно скорее сформировать правительство", - добавил Лавров.
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