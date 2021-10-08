https://ria.ru/20211008/germaniya-1753667586.html

Лавров отметил важность взаимоотношений России и Германии

Лавров отметил важность взаимоотношений России и Германии - РИА Новости, 08.10.2021

Лавров отметил важность взаимоотношений России и Германии

России важно работать с правительством ФРГ, каким бы оно ни было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:17

2021-10-08T13:17

2021-10-08T13:27

германия

россия

в мире

сергей лавров

выборы в парламент германии

хдс/хсс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751850613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f9efd82c1ed79a785482487e2217b9c.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. России важно работать с правительством ФРГ, каким бы оно ни было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее сообщалось, что социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия начали зондирующие переговоры по возможному формированию правительственной коалиции в ФРГ. ХДС/ХСС впервые с 2005 года могут оказаться в оппозиции, если социал-демократы смогут сформировать правящую коалицию с "Зелеными" и Свободной демократической партией.По его словам, у РФ и Германии очень много общего, в том числе с точки зрения экономики, культуры, гуманитарных, научных, образовательных связей, а также с точки зрения общей истории."Мы желаем как можно скорее сформировать правительство", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20211007/neuyazvimost-1753455646.html

https://ria.ru/20210927/ogryzko-1752058957.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, россия, в мире, сергей лавров, выборы в парламент германии, хдс/хсс