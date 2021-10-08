https://ria.ru/20211008/geolokatsiya-1753601772.html
Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ - РИА Новости, 08.10.2021
Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
Считается, что включенная GPS быстрее расходует заряд батареи смартфона, передавая ваши данные различным приложениям. Стоит ли отключать геолокацию, рассказал в РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T04:15
2021-10-08T04:15
2021-10-08T04:15
общество
технологии
гаджеты
gps
россия
сергей половников
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Считается, что включенная GPS быстрее расходует заряд батареи смартфона, передавая ваши данные различным приложениям. Стоит ли отключать геолокацию, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.Геолокация помогает владельцу смартфона ориентироваться на местности и использовать устройство в качестве навигатора. В современных гаджетах эта функция чаще всего выполняется GPS —спутниковой системой навигации. Ряд экспертов рекомендуют выключать геолокацию на телефоне, если человек не собирается прямо сейчас определять свое местоположение. По их мнению, с помощью GPS различные приложения могут отслеживать, где вы находитесь, а затем использовать эту информацию в своих целях.Половников не согласен с такой точкой зрения. Для корректной работы большинства приложений необходим действующий модуль геолокации, отметил он. А отследить местоположение владельца смартфона можно и без использования данных GPS, уверен эксперт."Надо понять, что если кто-то захочет за вами следить, он будет следить и при выключенной GPS — по технологии триангуляции, то есть определения вашего местоположения по источникам сигнала от базовых станций. С точки зрения того, чтобы ваши данные не отследили, выключай, не выключай GPS — это мертвому припарка", — сказал Половников.Мнение о том, что при включенной геолокации расходуется больше интернет-трафика, тоже является ошибочным, отметил эксперт. GPS отлично работает, даже если из телефона извлечь симку, заверил он.Что касается опасений по поводу батареи устройства, то она действительно быстрее теряет заряд при включенной GPS. Но это не основание для отказа от функции геолокации, уверен Половников."Да, GPS, конечно же, влияет на заряд батареи. Но вы точно так же можете дома сидеть при выключенном свете и экономить электроэнергию", — заключил он.
https://ria.ru/20210724/slezhka-1742638341.html
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общество, технологии, гаджеты, gps, россия, сергей половников
Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
Эксперт Половников: слежка за владельцами смартфонов возможна и без включенной GPS
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Считается, что включенная GPS
быстрее расходует заряд батареи смартфона, передавая ваши данные различным приложениям. Стоит ли отключать геолокацию, рассказал в интервью радио Sputnik
руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.
Геолокация помогает владельцу смартфона ориентироваться на местности и использовать устройство в качестве навигатора. В современных гаджетах эта функция чаще всего выполняется GPS —спутниковой системой навигации. Ряд экспертов рекомендуют выключать геолокацию на телефоне, если человек не собирается прямо сейчас определять свое местоположение. По их мнению, с помощью GPS различные приложения могут отслеживать, где вы находитесь, а затем использовать эту информацию в своих целях.
Половников не согласен с такой точкой зрения. Для корректной работы большинства приложений необходим действующий модуль геолокации, отметил он. А отследить местоположение владельца смартфона можно и без использования данных GPS, уверен эксперт.
"Надо понять, что если кто-то захочет за вами следить, он будет следить и при выключенной GPS — по технологии триангуляции, то есть определения вашего местоположения по источникам сигнала от базовых станций. С точки зрения того, чтобы ваши данные не отследили, выключай, не выключай GPS — это мертвому припарка", — сказал Половников.
Мнение о том, что при включенной геолокации расходуется больше интернет-трафика, тоже является ошибочным, отметил эксперт. GPS отлично работает, даже если из телефона извлечь симку, заверил он.
"GPS не потребляет никакого интернет-трафика. Более того, она продолжает работать даже при отключении от Сети, вы даже можете вытащить симку, а GPS продолжит работать, и если у вас были загружены карты для работы в офлайн-режиме, вы сможете пользоваться тем же самым навигатором, никаких проблем нет", — отметил эксперт.
Что касается опасений по поводу батареи устройства, то она действительно быстрее теряет заряд при включенной GPS. Но это не основание для отказа от функции геолокации, уверен Половников.
"Да, GPS, конечно же, влияет на заряд батареи. Но вы точно так же можете дома сидеть при выключенном свете и экономить электроэнергию", — заключил он.