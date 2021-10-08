https://ria.ru/20211008/gaz-1753762241.html
В Европе придумали, как пережить зиму и не замерзнуть
В Европе нашли способ решить проблемы с ценами на газ - РИА Новости, 08.10.2021
В Европе придумали, как пережить зиму и не замерзнуть
Представители Евросоюза намерены обсудить возможность совместных закупок и хранения природного газа для повышения энергоустойчивости региона и преодоления... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T21:25
2021-10-08T21:25
2021-10-08T21:25
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природный газ
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Представители Евросоюза намерены обсудить возможность совместных закупок и хранения природного газа для повышения энергоустойчивости региона и преодоления последствий газового кризиса, с которым столкнулась Европа, пишет Bloomberg.По данным издания, в документе, подготовленном Еврокомиссией, содержатся предложения по снижению налогов, увеличению объемов государственной помощи для компаний, а также обеспечению поддержки малообеспеченных и наиболее уязвимых слоев населения.ЕК планирует рассмотреть возможные способы скорейшего перехода на возобновляемые источники энергии. Предполагается, что она будет активно поощрять и форсировать этот переход, так как в Брюсселе считают "зеленую" энергетику наиболее надежной страховкой от шоков в будущем.Согласно проекту, цены на топливо снизятся к апрелю 2022 года. Однако, вероятнее всего, стоимость энергоресурсов превысит средние показатели предыдущих лет.В последние месяцы цены на газ в Европе выросли до рекордных показателей. Эксперты связывают повышение стоимости фьючерсов с несколькими факторами: низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков, а также высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ria.ru/20211008/gaz-1753708396.html
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экономика, в мире, природный газ, европа, евросоюз, еврокомиссия
В Европе нашли способ решить проблемы с ценами на газ
Bloomberg: Еврокомиссия подготовила план по преодолению газового кризиса в Европе