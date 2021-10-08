https://ria.ru/20211008/gaz-1753758361.html

"Газпром" повысил прогноз средней экспортной цены в Европу

"Газпром" повысил прогноз средней экспортной цены в Европу - РИА Новости, 08.10.2021

"Газпром" повысил прогноз средней экспортной цены в Европу

"Газпром" повысил прогноз по средней цене экспорта своего газа в 2021 году в европейское дальнее зарубежье, включая Турцию, с 270 до 295-330 долларов за тысячу... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T20:44

2021-10-08T20:44

2021-10-08T20:44

экономика

европа

газпром

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "Газпром" повысил прогноз по средней цене экспорта своего газа в 2021 году в европейское дальнее зарубежье, включая Турцию, с 270 до 295-330 долларов за тысячу кубометров, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на обзор аналитика Wood&Co по итогам встречи с менеджментом компании."Газпром" в августе заявил, что повысил прогноз на 2021 год по средней цене поставок своего газа в Европу на 30% - до 269,6 доллара за 1 тысячу кубометров."Ориентир по показателю может быть еще выше, если спотовые цены на газ останутся на текущих уровнях до конца года", - цитирует агентство содержание отчета."Газпром" при этом сохраняет свой прогноз по поставкам газа в Европу на уровне 183 миллиардов кубометров в 2021 году. Кроме того, компания ожидает, что цены на газ в 2022 году будут значительно выше 330 долларов за тысячу кубометров, отмечается в материале.Фьючерсные цены на газ в Европе 6 октября достигли рекордного значения в 1937 долларов за тысячу кубометров, а по итогам торгов в пятницу снизились на 13% к расчётной цене четверга - почти до 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

https://ria.ru/20211007/gazprom-1753563119.html

https://ria.ru/20211008/preduprezhdenie-1753613172.html

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экономика, европа, газпром