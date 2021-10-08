Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/gaz-1753758361.html
"Газпром" повысил прогноз средней экспортной цены в Европу
"Газпром" повысил прогноз средней экспортной цены в Европу - РИА Новости, 08.10.2021
"Газпром" повысил прогноз средней экспортной цены в Европу
"Газпром" повысил прогноз по средней цене экспорта своего газа в 2021 году в европейское дальнее зарубежье, включая Турцию, с 270 до 295-330 долларов за тысячу... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T20:44
2021-10-08T20:44
экономика
европа
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753120848_407:421:3300:2048_1920x0_80_0_0_7dacdecc6416f7c602809b12e593f111.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "Газпром" повысил прогноз по средней цене экспорта своего газа в 2021 году в европейское дальнее зарубежье, включая Турцию, с 270 до 295-330 долларов за тысячу кубометров, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на обзор аналитика Wood&amp;Co по итогам встречи с менеджментом компании."Газпром" в августе заявил, что повысил прогноз на 2021 год по средней цене поставок своего газа в Европу на 30% - до 269,6 доллара за 1 тысячу кубометров."Ориентир по показателю может быть еще выше, если спотовые цены на газ останутся на текущих уровнях до конца года", - цитирует агентство содержание отчета."Газпром" при этом сохраняет свой прогноз по поставкам газа в Европу на уровне 183 миллиардов кубометров в 2021 году. Кроме того, компания ожидает, что цены на газ в 2022 году будут значительно выше 330 долларов за тысячу кубометров, отмечается в материале.Фьючерсные цены на газ в Европе 6 октября достигли рекордного значения в 1937 долларов за тысячу кубометров, а по итогам торгов в пятницу снизились на 13% к расчётной цене четверга - почти до 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
https://ria.ru/20211007/gazprom-1753563119.html
https://ria.ru/20211008/preduprezhdenie-1753613172.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753120848_764:315:3075:2048_1920x0_80_0_0_f8e48f2e94bc4794814fe84a946ef3c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, европа, газпром
20:44 08.10.2021
 
"Газпром" повысил прогноз средней экспортной цены в Европу

"Газпром" повысил прогноз средней экспортной цены в Европу до 330 долларов за тысячу кубов

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "Газпром" повысил прогноз по средней цене экспорта своего газа в 2021 году в европейское дальнее зарубежье, включая Турцию, с 270 до 295-330 долларов за тысячу кубометров, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на обзор аналитика Wood&Co по итогам встречи с менеджментом компании.
"Газпром" в августе заявил, что повысил прогноз на 2021 год по средней цене поставок своего газа в Европу на 30% - до 269,6 доллара за 1 тысячу кубометров.
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 18:14
"Газпром" рассказал, какие страны не испытывают проблем из-за цен на газ
"Ориентир по показателю может быть еще выше, если спотовые цены на газ останутся на текущих уровнях до конца года", - цитирует агентство содержание отчета.
"Газпром" при этом сохраняет свой прогноз по поставкам газа в Европу на уровне 183 миллиардов кубометров в 2021 году. Кроме того, компания ожидает, что цены на газ в 2022 году будут значительно выше 330 долларов за тысячу кубометров, отмечается в материале.
Фьючерсные цены на газ в Европе 6 октября достигли рекордного значения в 1937 долларов за тысячу кубометров, а по итогам торгов в пятницу снизились на 13% к расчётной цене четверга - почти до 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 08:57
В ЕС предупредили об угрозе для репутации России из-за цен на газ
 
ЭкономикаЕвропаГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
01:07В Британии рассказали, как страна "оказалась во власти Путина"
Лента новостейМолния