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Британцев разозлили угрозы России из-за "Северного потока — 2"
Британцы испугались "угрожающего послания" России по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 08.10.2021
Британцев разозлили угрозы России из-за "Северного потока — 2"
Британская газета Daily Express сочла заявления российских экспертов и политиков о ситуации с трубопроводом "Северный поток — 2" предупреждением. Так, журналист РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:36
2021-10-08T21:31
европа
великобритания
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Британская газета Daily Express сочла заявления российских экспертов и политиков о ситуации с трубопроводом "Северный поток — 2" предупреждением. Так, журналист Якоб Пол опубликовал статью под заголовком "Вы замерзнете! Россия посылает ужасающие угрозы, в то время как миллионы британцев столкнулись с зимним кризисом".По мнению автора материала, Москва ответственна за рост цен на электроэнергию в Европейском Союзе и Великобритании. В статье уточняется, что Лондон все еще остается независимым от российского газа, но увеличение стоимости топлива в Европе отразилось и на счетах британских потребителей.Как пишет Daily Express, правительство Соединенного Королевства стоит перед сложным выбором: продолжать удерживать тарифы для граждан или разрешить поставщикам их повысить.Российские политики не раз отмечали, что запуск "Северного потока — 2" положительно отразится на газовом рынке в Европы. При этом их слова никогда не звучали как угрозы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что необходимо продумать возможное увеличение предложения газа, но нужно сделать это аккуратно, так как спекулятивный ажиотаж России ни к чему.Многие европейские эксперты и политические деятели также подчеркивали, что ЕС будет тяжело пережить предстоящую холодную зиму."Газпром" в сентябре объявил об полном окончании строительства "Северного потока — 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода. Глава компании Алексей Миллер говорил, что они смогут начать поставки уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.
https://ria.ru/20211008/gaz-1753708396.html
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европа, великобритания, северный поток — 2, россия
19:36 08.10.2021 (обновлено: 21:31 08.10.2021)
 
Британцы испугались "угрожающего послания" России по "Северному потоку — 2"

Daily Express: Россия угрожает Европе холодной зимой из-за "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Британская газета Daily Express сочла заявления российских экспертов и политиков о ситуации с трубопроводом "Северный поток — 2" предупреждением. Так, журналист Якоб Пол опубликовал статью под заголовком "Вы замерзнете! Россия посылает ужасающие угрозы, в то время как миллионы британцев столкнулись с зимним кризисом".
По мнению автора материала, Москва ответственна за рост цен на электроэнергию в Европейском Союзе и Великобритании. В статье уточняется, что Лондон все еще остается независимым от российского газа, но увеличение стоимости топлива в Европе отразилось и на счетах британских потребителей.
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Как пишет Daily Express, правительство Соединенного Королевства стоит перед сложным выбором: продолжать удерживать тарифы для граждан или разрешить поставщикам их повысить.
Российские политики не раз отмечали, что запуск "Северного потока — 2" положительно отразится на газовом рынке в Европы. При этом их слова никогда не звучали как угрозы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что необходимо продумать возможное увеличение предложения газа, но нужно сделать это аккуратно, так как спекулятивный ажиотаж России ни к чему.
Многие европейские эксперты и политические деятели также подчеркивали, что ЕС будет тяжело пережить предстоящую холодную зиму.
"Газпром" в сентябре объявил об полном окончании строительства "Северного потока — 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода. Глава компании Алексей Миллер говорил, что они смогут начать поставки уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.
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