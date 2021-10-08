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Немцы попросили Путина о помощи
Немцы испугались "подлых менеджеров" и обратились к Путину - РИА Новости, 08.10.2021
Немцы попросили Путина о помощи
Читателей немецкой газеты Die Zeit заинтересовало заявление президента Владимира Путина о готовности России стабилизировать растущие цены на энергоносители. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:19
2021-10-08T17:48
экономика
в мире
европа
германия
владимир путин
евросоюз
газпром
северный поток — 2
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читателей немецкой газеты Die Zeit заинтересовало заявление президента Владимира Путина о готовности России стабилизировать растущие цены на энергоносители.Некоторые из них и вовсе обратились к главе государства с жалобами на действия европейских политиков."Если Россия выполнила все свои договоры, то действительно виновных во взлете цены нужно искать у нас. Надеюсь, что скоро цена упадет", — написал один из пользователей."Когда будет трудно, Европа сможет положиться на Россию, как это уже было не раз. &lt;…&gt; А вот единственное, в чем Россия может быть уверена насчет отношения к ней ЕС, так это то, что ее санкции и враждебность не прекратятся", — напомнил другой."Не Путин виноват в дефиците газа и в высоких ценах, а подлые и жадные менеджеры", — возмутились в комментариях."Господин Путин прав. То, что здесь называют энергетическим "рынком", — все что угодно, но только не рынок. К сожалению, я как конечный потребитель не могу заключить прямой договор с "Газпромом". А ведь это быстро решило бы все проблемы с ценой на газ", — заключил читатель."Вот уже несколько десятилетий они исправно поставляют газ в Европу и делали это даже в самые мрачные времена холодной войны", — подчеркнул пользователь.Цены на газ в Европе рекордно выросли в последние месяцы. Эксперты связывали повышение стоимости фьючерсов с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков, а также высоким спросом на СПГ в Азии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211008/putin-1753673854.html
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экономика, в мире, европа, германия, владимир путин, евросоюз, газпром, северный поток — 2, россия
16:19 08.10.2021 (обновлено: 17:48 08.10.2021)
 
Немцы испугались "подлых менеджеров" и обратились к Путину

Читатели газеты Die Zeit: газовый кризис в ЕС устроили жадные менеджеры, а не Россия

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читателей немецкой газеты Die Zeit заинтересовало заявление президента Владимира Путина о готовности России стабилизировать растущие цены на энергоносители.
Некоторые из них и вовсе обратились к главе государства с жалобами на действия европейских политиков.
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"Если Россия выполнила все свои договоры, то действительно виновных во взлете цены нужно искать у нас. Надеюсь, что скоро цена упадет", — написал один из пользователей.
"Когда будет трудно, Европа сможет положиться на Россию, как это уже было не раз. <…> А вот единственное, в чем Россия может быть уверена насчет отношения к ней ЕС, так это то, что ее санкции и враждебность не прекратятся", — напомнил другой.
"Не Путин виноват в дефиците газа и в высоких ценах, а подлые и жадные менеджеры", — возмутились в комментариях.
"Господин Путин прав. То, что здесь называют энергетическим "рынком", — все что угодно, но только не рынок. К сожалению, я как конечный потребитель не могу заключить прямой договор с "Газпромом". А ведь это быстро решило бы все проблемы с ценой на газ", — заключил читатель.
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"Вот уже несколько десятилетий они исправно поставляют газ в Европу и делали это даже в самые мрачные времена холодной войны", — подчеркнул пользователь.
Цены на газ в Европе рекордно выросли в последние месяцы. Эксперты связывали повышение стоимости фьючерсов с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков, а также высоким спросом на СПГ в Азии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ЭкономикаВ миреЕвропаГерманияВладимир ПутинЕвросоюзГазпромСеверный поток — 2Россия
 
 
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