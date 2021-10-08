Немцы попросили Путина о помощи

16:19 08.10.2021 (обновлено: 17:48 08.10.2021)
Немцы испугались "подлых менеджеров" и обратились к Путину
Читатели газеты Die Zeit: газовый кризис в ЕС устроили жадные менеджеры, а не Россия
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читателей немецкой газеты Die Zeit заинтересовало заявление президента Владимира Путина о готовности России стабилизировать растущие цены на энергоносители.
Некоторые из них и вовсе обратились к главе государства с жалобами на действия европейских политиков.
Вчера, 13:34Лавров посоветовал Европе почаще слушать Путина
"Если Россия выполнила все свои договоры, то действительно виновных во взлете цены нужно искать у нас. Надеюсь, что скоро цена упадет", — написал один из пользователей.
"Когда будет трудно, Европа сможет положиться на Россию, как это уже было не раз. <…> А вот единственное, в чем Россия может быть уверена насчет отношения к ней ЕС, так это то, что ее санкции и враждебность не прекратятся", — напомнил другой.
"Не Путин виноват в дефиците газа и в высоких ценах, а подлые и жадные менеджеры", — возмутились в комментариях.
"Господин Путин прав. То, что здесь называют энергетическим "рынком", — все что угодно, но только не рынок. К сожалению, я как конечный потребитель не могу заключить прямой договор с "Газпромом". А ведь это быстро решило бы все проблемы с ценой на газ", — заключил читатель.
"Вот уже несколько десятилетий они исправно поставляют газ в Европу и делали это даже в самые мрачные времена холодной войны", — подчеркнул пользователь.
Цены на газ в Европе рекордно выросли в последние месяцы. Эксперты связывали повышение стоимости фьючерсов с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков, а также высоким спросом на СПГ в Азии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>