Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/gaz-1753669318.html
России придется договариваться с ЕС по закупкам газа, заявил Боррель
России придется договариваться с ЕС по закупкам газа, заявил Боррель - РИА Новости, 08.10.2021
России придется договариваться с ЕС по закупкам газа, заявил Боррель
Российский МИД предпочитает вести переговоры с отдельными странами ЕС, а не с организацией в целом, но Москве придется говорить с "единой Европой" как с... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:22
2021-10-08T13:22
экономика
природный газ
евросоюз
жозеп боррель
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_d99df041811198d3cc0197d93b21d9c9.jpg
МАДРИД, 8 окт – РИА Новости. Российский МИД предпочитает вести переговоры с отдельными странами ЕС, а не с организацией в целом, но Москве придется говорить с "единой Европой" как с институтом, если странам-членам удастся договориться о совместных закупках газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Он признал, что Россия имеет "огромное значение для Европы", а значит, "надо искать сбалансированную позицию" в отношениях с Москвой."Отношения сейчас очень сложные, возможно, самые сложные, чем когда-либо. Посмотрим, что будет с газовым кризисом. Является ли она (Россия – ред.) ускорителем или модератором кризиса. Но с Россией - нравится нам или нет - мы должны взаимодействовать. Мы должны пытаться действовать вместе на многих направлениях", - сказал Боррель.Евросоюз в настоящее время обсуждает возможность совместных закупок природного газа, сообщил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что ЕС может совместно закупать и создавать общие резервы "голубого топлива". При этом Бельгия на данном этапе не считает идею общих закупок хорошей для решения проблемы высоких цен.Председатель Евросовета Шарль Мишель включил в повестку дня саммита глав государств Евросоюза, который пройдёт 21-22 октября, вопрос серьёзного роста стоимости энергии.Фьючерсная цена на европейском газовом рынке по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за 1 тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 18.00 мск котировалась на уровне 1161 доллар.
https://ria.ru/20211008/gaz-1753667446.html
https://ria.ru/20211008/preduprezhdenie-1753613172.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_7f647926cb71d7ae6ecfd9b48be12cf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, природный газ, евросоюз, жозеп боррель, россия
13:22 08.10.2021
 
России придется договариваться с ЕС по закупкам газа, заявил Боррель

Боррель: России придется договариваться по газу с ЕС при решении о совместных закупках

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАДРИД, 8 окт – РИА Новости. Российский МИД предпочитает вести переговоры с отдельными странами ЕС, а не с организацией в целом, но Москве придется говорить с "единой Европой" как с институтом, если странам-членам удастся договориться о совместных закупках газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы не можем сказать, что мы не хотим говорить с Россией. Но (глава МИД РФ Сергей) Лавров довольно четко сказал, что он хочет говорить со странами один на один, но не хочет говорить с нами, с институтом. Но если мы создадим большой пул по закупкам газа и будем вести переговоры о закупках газа, как по закупкам вакцины, нравится ему или нет, он должен будет говорить с ЕС. Дай бог, чтобы мы это сделали", - заявил Боррель на Новом экономическом форуме в Мадриде.
Он признал, что Россия имеет "огромное значение для Европы", а значит, "надо искать сбалансированную позицию" в отношениях с Москвой.
"Отношения сейчас очень сложные, возможно, самые сложные, чем когда-либо. Посмотрим, что будет с газовым кризисом. Является ли она (Россия – ред.) ускорителем или модератором кризиса. Но с Россией - нравится нам или нет - мы должны взаимодействовать. Мы должны пытаться действовать вместе на многих направлениях", - сказал Боррель.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 13:17
Лавров призвал Евросоюз к более тесному сотрудничеству с Россией
Евросоюз в настоящее время обсуждает возможность совместных закупок природного газа, сообщил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что ЕС может совместно закупать и создавать общие резервы "голубого топлива". При этом Бельгия на данном этапе не считает идею общих закупок хорошей для решения проблемы высоких цен.
Председатель Евросовета Шарль Мишель включил в повестку дня саммита глав государств Евросоюза, который пройдёт 21-22 октября, вопрос серьёзного роста стоимости энергии.
Фьючерсная цена на европейском газовом рынке по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за 1 тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 18.00 мск котировалась на уровне 1161 доллар.
Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 08:57
В ЕС предупредили об угрозе для репутации России из-за цен на газ
 
ЭкономикаПриродный газЕвросоюзЖозеп БоррельРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
01:07В Британии рассказали, как страна "оказалась во власти Путина"
Лента новостейМолния