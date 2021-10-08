https://ria.ru/20211008/gaz-1753669318.html

России придется договариваться с ЕС по закупкам газа, заявил Боррель

России придется договариваться с ЕС по закупкам газа, заявил Боррель - РИА Новости, 08.10.2021

России придется договариваться с ЕС по закупкам газа, заявил Боррель

Российский МИД предпочитает вести переговоры с отдельными странами ЕС, а не с организацией в целом, но Москве придется говорить с "единой Европой" как с... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:22

2021-10-08T13:22

2021-10-08T13:22

экономика

природный газ

евросоюз

жозеп боррель

россия

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МАДРИД, 8 окт – РИА Новости. Российский МИД предпочитает вести переговоры с отдельными странами ЕС, а не с организацией в целом, но Москве придется говорить с "единой Европой" как с институтом, если странам-членам удастся договориться о совместных закупках газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Он признал, что Россия имеет "огромное значение для Европы", а значит, "надо искать сбалансированную позицию" в отношениях с Москвой."Отношения сейчас очень сложные, возможно, самые сложные, чем когда-либо. Посмотрим, что будет с газовым кризисом. Является ли она (Россия – ред.) ускорителем или модератором кризиса. Но с Россией - нравится нам или нет - мы должны взаимодействовать. Мы должны пытаться действовать вместе на многих направлениях", - сказал Боррель.Евросоюз в настоящее время обсуждает возможность совместных закупок природного газа, сообщил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что ЕС может совместно закупать и создавать общие резервы "голубого топлива". При этом Бельгия на данном этапе не считает идею общих закупок хорошей для решения проблемы высоких цен.Председатель Евросовета Шарль Мишель включил в повестку дня саммита глав государств Евросоюза, который пройдёт 21-22 октября, вопрос серьёзного роста стоимости энергии.Фьючерсная цена на европейском газовом рынке по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за 1 тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 18.00 мск котировалась на уровне 1161 доллар.

https://ria.ru/20211008/gaz-1753667446.html

https://ria.ru/20211008/preduprezhdenie-1753613172.html

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экономика, природный газ, евросоюз, жозеп боррель, россия