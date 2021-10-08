России придется договариваться с ЕС по закупкам газа, заявил Боррель
Боррель: России придется договариваться по газу с ЕС при решении о совместных закупках
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
МАДРИД, 8 окт – РИА Новости. Российский МИД предпочитает вести переговоры с отдельными странами ЕС, а не с организацией в целом, но Москве придется говорить с "единой Европой" как с институтом, если странам-членам удастся договориться о совместных закупках газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы не можем сказать, что мы не хотим говорить с Россией. Но (глава МИД РФ Сергей) Лавров довольно четко сказал, что он хочет говорить со странами один на один, но не хочет говорить с нами, с институтом. Но если мы создадим большой пул по закупкам газа и будем вести переговоры о закупках газа, как по закупкам вакцины, нравится ему или нет, он должен будет говорить с ЕС. Дай бог, чтобы мы это сделали", - заявил Боррель на Новом экономическом форуме в Мадриде.
Он признал, что Россия имеет "огромное значение для Европы", а значит, "надо искать сбалансированную позицию" в отношениях с Москвой.
"Отношения сейчас очень сложные, возможно, самые сложные, чем когда-либо. Посмотрим, что будет с газовым кризисом. Является ли она (Россия – ред.) ускорителем или модератором кризиса. Но с Россией - нравится нам или нет - мы должны взаимодействовать. Мы должны пытаться действовать вместе на многих направлениях", - сказал Боррель.
Евросоюз в настоящее время обсуждает возможность совместных закупок природного газа, сообщил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что ЕС может совместно закупать и создавать общие резервы "голубого топлива". При этом Бельгия на данном этапе не считает идею общих закупок хорошей для решения проблемы высоких цен.
Председатель Евросовета Шарль Мишель включил в повестку дня саммита глав государств Евросоюза, который пройдёт 21-22 октября, вопрос серьёзного роста стоимости энергии.
Фьючерсная цена на европейском газовом рынке по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за 1 тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 18.00 мск котировалась на уровне 1161 доллар.