https://ria.ru/20211008/gaz-1753667446.html

Лавров призвал Евросоюз к более тесному сотрудничеству с Россией

Лавров призвал Евросоюз к более тесному сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 08.10.2021

Лавров призвал Евросоюз к более тесному сотрудничеству с Россией

Газопроводы "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" являются проектами, задуманными в интересах повышения энергобезопасности Европы, в текущей ситуации с ростом РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:17

2021-10-08T13:17

2021-10-08T13:52

экономика

европа

евросоюз

сергей лавров

турецкий поток

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Газопроводы "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" являются проектами, задуманными в интересах повышения энергобезопасности Европы, в текущей ситуации с ростом цен на топливо в Европе Москве и Брюсселю нужно теснее сотрудничать, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно же, и "Северный поток — 2", и "Турецкий поток", который сейчас соединяется с юго-восточной Европой и Центральной Азией, - это проекты, которые изначально были задуманы, согласованы, одобрены и реализованы в интересах диверсификации источников энергоснабжения, в интересах повышения энергетической безопасности европейского континента",- сказал Лавров в ходе онлайн-брифинга с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).По его словам, если взять политический уровень, то Еврокомиссия энергетическое сотрудничество с отдельными странами ЕС не поощряет и не поддерживает."Северный поток — 2" - трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.Так, в июле США фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

https://ria.ru/20211008/krizis-1753605137.html

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экономика, европа, евросоюз, сергей лавров, турецкий поток, северный поток — 2, россия