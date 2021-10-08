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Лавров призвал Евросоюз к более тесному сотрудничеству с Россией
Лавров призвал Евросоюз к более тесному сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 08.10.2021
Лавров призвал Евросоюз к более тесному сотрудничеству с Россией
Газопроводы "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" являются проектами, задуманными в интересах повышения энергобезопасности Европы, в текущей ситуации с ростом РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:17
2021-10-08T13:52
экономика
европа
евросоюз
сергей лавров
турецкий поток
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Газопроводы "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" являются проектами, задуманными в интересах повышения энергобезопасности Европы, в текущей ситуации с ростом цен на топливо в Европе Москве и Брюсселю нужно теснее сотрудничать, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно же, и "Северный поток — 2", и "Турецкий поток", который сейчас соединяется с юго-восточной Европой и Центральной Азией, - это проекты, которые изначально были задуманы, согласованы, одобрены и реализованы в интересах диверсификации источников энергоснабжения, в интересах повышения энергетической безопасности европейского континента",- сказал Лавров в ходе онлайн-брифинга с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).По его словам, если взять политический уровень, то Еврокомиссия энергетическое сотрудничество с отдельными странами ЕС не поощряет и не поддерживает."Северный поток — 2" - трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.Так, в июле США фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.
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экономика, европа, евросоюз, сергей лавров, турецкий поток, северный поток — 2, россия
13:17 08.10.2021 (обновлено: 13:52 08.10.2021)
 
Лавров призвал Евросоюз к более тесному сотрудничеству с Россией

Лавров: России и ЕС нужно теснее сотрудничать в ситуации с ростом цен на топливо в Европе

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Газопроводы "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" являются проектами, задуманными в интересах повышения энергобезопасности Европы, в текущей ситуации с ростом цен на топливо в Европе Москве и Брюсселю нужно теснее сотрудничать, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно же, и "Северный поток — 2", и "Турецкий поток", который сейчас соединяется с юго-восточной Европой и Центральной Азией, - это проекты, которые изначально были задуманы, согласованы, одобрены и реализованы в интересах диверсификации источников энергоснабжения, в интересах повышения энергетической безопасности европейского континента",- сказал Лавров в ходе онлайн-брифинга с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
По его словам, если взять политический уровень, то Еврокомиссия энергетическое сотрудничество с отдельными странами ЕС не поощряет и не поддерживает.
"И в нынешней ситуации резкого роста цен на углеводороды, особенно на природный газ, электроэнергию в странах ЕС, конечно, становится очевидным, что нам в этой сфере нужно гораздо теснее, гораздо более системно сотрудничать", - подчеркнул Лавров.
"Северный поток — 2" - трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.
Так, в июле США фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 02:38
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ЭкономикаЕвропаЕвросоюзСергей ЛавровТурецкий потокСеверный поток — 2Россия
 
 
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