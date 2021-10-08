https://ria.ru/20211008/gaz-1753651024.html

Лавров назвал одну из причин газового кризиса в Европе

Лавров назвал одну из причин газового кризиса в Европе - РИА Новости, 08.10.2021

Лавров назвал одну из причин газового кризиса в Европе

Действия Еврокомиссии и США в отношении "Северного потока" стали одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:21

2021-10-08T12:21

2021-10-08T12:51

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северный поток

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Действия Еврокомиссии и США в отношении "Северного потока" стали одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не будем забывать, что когда "Северный поток — 1", "Северный поток — 2" строились, Еврокомиссия сделала все, чтобы задним числом распространить требования Третьего энергетического пакета на эти газопроводы вопреки официальному мнению юристов ЕС, что этот газопровод должен быть выведен из требований Третьего пакета, потому что все инвестиции были сделаны до того, как одобрили Третий энергопакет", - заявил Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.По его оценке, "это стало одной из причин того, что мощности и СП-1 используются только на 50%,, и то же самое будет с мощностями СП-2".Министр напомнил также о "такой причине нынешней ситуации, как сильнейшее давление все последующие годы США, …в том числе на ФРГ, которую прям заставляли отказываться от закупок российского трубопроводного газа, вместо этого строить терминалы для приема американского сжиженного природного газа".Сейчас, когда эти терминалы в ФРГ и других странах построены, а цены на газ подскочили, "весь сжиженный газ ушел в Азию и Латинскую Америку", отметил Лавров."Это что, разве не фактор, который повлиял на нынешнюю ситуацию?" - напомнил он.

https://ria.ru/20211008/tramp-1753607438.html

https://ria.ru/20211006/mstiteli-1753419031.html

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сша, европа, еврокомиссия, экономика, в мире, природный газ, сергей лавров, северный поток, северный поток — 2, россия