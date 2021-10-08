https://ria.ru/20211008/gaz-1753650311.html

Лавров заявил о готовности Москвы помогать Европе бороться с кризисом

Лавров заявил о готовности Москвы помогать Европе бороться с кризисом - РИА Новости, 08.10.2021

Лавров заявил о готовности Москвы помогать Европе бороться с кризисом

Компания "Газпром" выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса,... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:19

2021-10-08T12:19

2021-10-08T12:43

европа

москва

газпром

экономика

природный газ

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Компания "Газпром" выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Хотел бы напомнить в очередной раз - "Газпром" по-прежнему поставляет газ в Европу по долгосрочным контрактам, все свои обязательства "Газпром" выполняет, причем не только в полном объеме, но даже с превышением. Мы готовы помогать Европе этот кризис преодолевать", - сказал Лавров в ходе онлайн-брифинга с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).Он отметил, что при этом Европа должна признать необходимость встречных шагов со своей стороны.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября - 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены на фьючерсы перешли к снижению. Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии."Северный поток 2" - трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.Так, в июле США фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211008/preduprezhdenie-1753613172.html

https://ria.ru/20211007/kritika-1753483022.html

https://ria.ru/20211007/potok-1753442278.html

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европа, москва, газпром, экономика, природный газ, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, северный поток — 2, россия