В Киеве рассказали о плане действий на случай прекращения транзита газа
Министр энергетики Украины Галущенко: мы знаем, как диверсифицировать закупку газа
КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что у Киева есть понимание как диверсифицировать закупку газа в случае, если транзит из РФ будет прерван.
"У нас есть понимание, как диверсифицировать закупку газа в случае, если мы почувствуем, что количество или объем поставок со стороны РФ критически уменьшается, то есть, если транзит будет прерван с РФ, что делать Украине с точки зрения импорта газа со стороны Европы", - сказал Галущенко, вступая в Верховной раде в пятницу.
"Северный поток 2" - трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.
Так, в июле США фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.
Американские конгрессмены критикуют администрацию за недостаточно, по их мнению, жесткий подход к решению проблемы российского трубопровода и требуют ужесточения санкций. На прошлой неделе палата представителей США включила в проект оборонного бюджета на 2022 года пункт, обязывающий президента Джо Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы "Северного потока 2".
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.