https://ria.ru/20211008/gaz-1753621477.html
Цены на газ в Европе снизились до 1175 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе снизились до 1175 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 08.10.2021
Цены на газ в Европе снизились до 1175 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе начали день небольшим ростом, но затем перешли к снижению, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:03
2021-10-08T10:03
2021-10-08T10:34
экономика
природный газ
европа
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Цены на газ в Европе начали день небольшим ростом, но затем перешли к снижению, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) стартовали на торгах с 1235 долларов за тысячу кубометров, но опустились до уровня 1175 долларов (на 1,5 процента выше расчетной цены четверга).В последние месяцы европейский газовый рынок лихорадит: если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов, то к концу сентября подорожали более чем вдвое, а на этой неделе на бирже зафиксировали исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров. Затем последовал откат — цены упали почти в два раза, ниже тысячи долларов. Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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экономика, природный газ, европа
10:03 08.10.2021 (обновлено: 10:34 08.10.2021)
Цены на газ в Европе снизились до 1175 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе после небольшого роста снизились до 1175 долларов за тысячу кубов