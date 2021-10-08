"На колени перед Путиным": до британцев все же дошло, как получить российский газ

"На колени перед Путиным": британцы нашли способ получить российский газ
Читатели Express: запуск "Северного потока — 2" позволит преодолеть газовый кризис в ЕС
© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Express раскритиковали действия Еврокомиссии в условиях газового кризиса и назвали способ решить проблему с топливом.
Издание опубликовало материал, посвященный кризису в Европе из-за высоких цен на газ и действиям председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленным на преодоление трудностей. Статья вызвала горячий отклик у читателей газеты.
"Россия нацелилась на бурно развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион, а не на увядающий ЕС. Боже, Брюссель сегодня — малозначимая сила", — посетовал Freedom now.
"Пусть эта фон дер Ляйен становится на колени перед Путиным", — высказался FoxyStar.
"В России самые суровые зимы в Европе, ей нужен газ для отопления домов. А ЕС может отапливать дома своим пустозвонством", — отметил Pished.Artist.
"Ответ на вопрос очень прост: сертифицируйте "Северный поток — 2", — предложил решение проблем с поставками газа в Европу Linguist.
"Этой Еврокомиссии я бы даже руководство приходским советом не доверил", — заключил Backagain.
Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например на бирже в Санкт-Петербурге.
Фьючерсная цена на европейском рынке голубого топлива по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за одну тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 18.00 мск котировалась на уровне 1161 доллар.
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