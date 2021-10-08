https://ria.ru/20211008/gaz-1753603767.html

"На колени перед Путиным": до британцев все же дошло, как получить российский газ

"На колени перед Путиным": британцы нашли способ получить российский газ - РИА Новости, 08.10.2021

"На колени перед Путиным": до британцев все же дошло, как получить российский газ

Читатели британской газеты Express раскритиковали действия Еврокомиссии в условиях газового кризиса и назвали способ решить проблему с топливом. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T01:12

2021-10-08T01:12

2021-10-08T01:12

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Express раскритиковали действия Еврокомиссии в условиях газового кризиса и назвали способ решить проблему с топливом.Издание опубликовало материал, посвященный кризису в Европе из-за высоких цен на газ и действиям председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленным на преодоление трудностей. Статья вызвала горячий отклик у читателей газеты."Россия нацелилась на бурно развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион, а не на увядающий ЕС. Боже, Брюссель сегодня — малозначимая сила", — посетовал Freedom now."В России самые суровые зимы в Европе, ей нужен газ для отопления домов. А ЕС может отапливать дома своим пустозвонством", — отметил Pished.Artist."Этой Еврокомиссии я бы даже руководство приходским советом не доверил", — заключил Backagain.Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например на бирже в Санкт-Петербурге.Фьючерсная цена на европейском рынке голубого топлива по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за одну тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 18.00 мск котировалась на уровне 1161 доллар.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, санкт-петербург, европа, великобритания, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, газпром, россия