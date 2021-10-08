Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/gaz-1753603767.html
"На колени перед Путиным": до британцев все же дошло, как получить российский газ
"На колени перед Путиным": британцы нашли способ получить российский газ - РИА Новости, 08.10.2021
"На колени перед Путиным": до британцев все же дошло, как получить российский газ
Читатели британской газеты Express раскритиковали действия Еврокомиссии в условиях газового кризиса и назвали способ решить проблему с топливом. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T01:12
2021-10-08T01:12
в мире
санкт-петербург
европа
великобритания
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753231232_175:527:2879:2048_1920x0_80_0_0_5d18af4bf423fde652f34c157674d41d.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Express раскритиковали действия Еврокомиссии в условиях газового кризиса и назвали способ решить проблему с топливом.Издание опубликовало материал, посвященный кризису в Европе из-за высоких цен на газ и действиям председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленным на преодоление трудностей. Статья вызвала горячий отклик у читателей газеты."Россия нацелилась на бурно развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион, а не на увядающий ЕС. Боже, Брюссель сегодня — малозначимая сила", — посетовал Freedom now."В России самые суровые зимы в Европе, ей нужен газ для отопления домов. А ЕС может отапливать дома своим пустозвонством", — отметил Pished.Artist."Этой Еврокомиссии я бы даже руководство приходским советом не доверил", — заключил Backagain.Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например на бирже в Санкт-Петербурге.Фьючерсная цена на европейском рынке голубого топлива по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за одну тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 18.00 мск котировалась на уровне 1161 доллар.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211005/velikobritaniya-1753051922.html
санкт-петербург
европа
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753231232_516:474:2614:2048_1920x0_80_0_0_f96b572fdb9fb73816f9369d66bee460.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, санкт-петербург, европа, великобритания, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, газпром, россия
01:12 08.10.2021
 
"На колени перед Путиным": британцы нашли способ получить российский газ

Читатели Express: запуск "Северного потока — 2" позволит преодолеть газовый кризис в ЕС

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Express раскритиковали действия Еврокомиссии в условиях газового кризиса и назвали способ решить проблему с топливом.
Издание опубликовало материал, посвященный кризису в Европе из-за высоких цен на газ и действиям председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленным на преодоление трудностей. Статья вызвала горячий отклик у читателей газеты.
"Россия нацелилась на бурно развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион, а не на увядающий ЕС. Боже, Брюссель сегодня — малозначимая сила", — посетовал Freedom now.
"Пусть эта фон дер Ляйен становится на колени перед Путиным", — высказался FoxyStar.
России самые суровые зимы в Европе, ей нужен газ для отопления домов. А ЕС может отапливать дома своим пустозвонством", — отметил Pished.Artist.
"Ответ на вопрос очень прост: сертифицируйте "Северный поток — 2", — предложил решение проблем с поставками газа в Европу Linguist.
"Этой Еврокомиссии я бы даже руководство приходским советом не доверил", — заключил Backagain.
Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например на бирже в Санкт-Петербурге.
Фьючерсная цена на европейском рынке голубого топлива по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за одну тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 18.00 мск котировалась на уровне 1161 доллар.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
АЭС Хейшем в Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 08:00
Великобритания готовится к немыслимому
 
В миреСанкт-ПетербургЕвропаВеликобританияВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияГазпромРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
Лента новостейМолния