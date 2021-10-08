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Лучшие фото недели: сердечко на память, дерзкая мода и красная пустыня
Лучшие фото недели: сердечко на память, дерзкая мода и красная пустыня - РИА Новости, 09.10.2021
Лучшие фото недели: сердечко на память, дерзкая мода и красная пустыня
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 09.10.2021
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фото
праздник
вулкан
землетрясение
киты
море
вакцинация
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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фото, фото, праздник, вулкан, землетрясение, киты, море, вакцинация, осень, эфиопия, республика карелия, париж, венеция, техас, приморский край, остин, экспо 2020, амритсар, бухарест, финляндия, венесуэла, лондон, нью-йорк (город), пакистан, калифорния, кандагар, афганистан, москва, т-80, аргентина, бордо, феодосия, balenciaga, протесты, королева елизавета ii, юлия пересильд, извержение вулкана на острове пальма, полет первого "киноэкипажа" в космос, дубай
11:05 08.10.2021 (обновлено: 01:03 09.10.2021)
 

Лучшие фото недели: сердечко на память, дерзкая мода и красная пустыня

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2021 / Christophe Archambault

Показ коллекции белья Etam на Неделе моды в Париже.

Показ коллекции белья Etam на неделе моды в Париже
1 из 30

Показ коллекции белья Etam на Неделе моды в Париже.

© AFP 2021 / Christophe Archambault
© AP Photo / Saul Santos

Дом на канарском острове Пальма, занесенный пеплом от извергающегося вулкана.

Дом, покрытый пеплом от извержения вулкана на Канарских островах
2 из 30

Дом на канарском острове Пальма, занесенный пеплом от извергающегося вулкана.

© AP Photo / Saul Santos
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Гость шоу Balenciaga на Неделе моды в Париже.

Гость на красной дорожке показа Balenciaga на неделе моды в Париже
3 из 30

Гость шоу Balenciaga на Неделе моды в Париже.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AFP 2021 / Bulent Kilic

Погрузка угля в афганской провинции Бамиан.

Погрузка угля в провинции Бамиан, Афганистан
4 из 30

Погрузка угля в афганской провинции Бамиан.

© AFP 2021 / Bulent Kilic
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Рабочие устраняют последствия разлива нефти у побережья Калифорнии.

Рабочие устраняют последствия разлива нефти у побережья Калифорнии после прорыва трубопровода на морской нефтяной платформе
5 из 30

Рабочие устраняют последствия разлива нефти у побережья Калифорнии.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Осенние лес и поля в Карелии.

Лес и поля во время осеннего сезона смены листвы в Вепсской волости Прионежского района Карелии
6 из 30

Осенние лес и поля в Карелии.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Актриса Юлия Пересильд на Байконуре перед полетом первого в мире "киноэкипажа" в космос.

Член основного экипажа 66-й экспедиции на МКС актриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур
7 из 30

Актриса Юлия Пересильд на Байконуре перед полетом первого в мире "киноэкипажа" в космос.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© AP Photo / Jon Gambrell

Павильон Саудовской Аравии на Expo 2020 в Дубае.

Павильон Саудовской Аравии на Expo 2020
8 из 30

Павильон Саудовской Аравии на Expo 2020 в Дубае.

© AP Photo / Jon Gambrell
© REUTERS / Evelyn Hockstein

Участница панк-группы Pussy Riot выступает на Женском марше в США.

Девушка из группы Pussy Riot выступает на Женском марше в Остине, Техас, США
9 из 30

Участница панк-группы Pussy Riot выступает на Женском марше в США.

© REUTERS / Evelyn Hockstein
© REUTERS / Jussi Nukari/Lehtikuva

Этап World Rally Championship в Финляндии.

Ралли в Финляндии
10 из 30

Этап World Rally Championship в Финляндии.

© REUTERS / Jussi Nukari/Lehtikuva
© AP Photo / Pool/Steve Parsons

Елизавета II приветствует военнослужащих Королевского полка канадской артиллерии в Виндзорском замке.

Британская королева Елизавета II встречается с членами Королевского артиллерийского полка Канады в Виндзорском замке, Виндзор, Англия
11 из 30

Елизавета II приветствует военнослужащих Королевского полка канадской артиллерии в Виндзорском замке.

© AP Photo / Pool/Steve Parsons
© AP Photo / Frank AugsteinМодель позирует перед телефонными будками в Лондоне.
Модель позирует перед телефонными будками в Лондоне
12 из 30
Модель позирует перед телефонными будками в Лондоне.
© AP Photo / Frank Augstein
© AP Photo / Rodrigo Abd

Носильщик толкает груженую тележку на продуктовом рынке на Гаити.

Носильщик толкает груженую тележку с продуктового рынка Гаити
13 из 30

Носильщик толкает груженую тележку на продуктовом рынке на Гаити.

© AP Photo / Rodrigo Abd
© REUTERS / Manuel Silvestri

Площадь Сан-Марко во время сезонного паводка в Венеции.

Затопленная площадь Сан-Марко во время сезонного паводка в Венеции
14 из 30

Площадь Сан-Марко во время сезонного паводка в Венеции.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© REUTERS / Brendan McDermid

Демонстрация против обязательной вакцинации учителей от COVID-19 в Нью-Йорке.

Демонстрация против предписания о вакцинации учителей и сотрудников школьной системы Нью-Йорка от COVID-19
15 из 30

Демонстрация против обязательной вакцинации учителей от COVID-19 в Нью-Йорке.

© REUTERS / Brendan McDermid
© AFP 2021 / Banaras Khan

Мальчик достает поврежденный велосипед из-под обломков дома после землетрясения в Пакистане.

Мальчик достаёт поврежденный велосипед из-под обломков обрушившихся домов после землетрясения в Пакистане
16 из 30

Мальчик достает поврежденный велосипед из-под обломков дома после землетрясения в Пакистане.

© AFP 2021 / Banaras Khan
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Дети играют в футбол в городе Байконур.

Повседневная жизнь в городе Байконур
17 из 30

Дети играют в футбол в городе Байконур.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© AFP 2021 / Christophe Archambault

Модели на показе Etam Live Show в Париже.

Модели на показе Etam Live Show 2021 в рамках Парижской недели моды в Опере Гарнье в Париже
18 из 30

Модели на показе Etam Live Show в Париже.

© AFP 2021 / Christophe Archambault
© AP Photo / Andreea Alexandru

Депутат румынского парламента держит перевернутый вверх ногами манекен премьер-министра в образе супермена перед вынесением вотума недоверия правительству.

Мужчина несет манекен с изображением Супермена перед голосованием в парламенте Румынии в Бухаресте, Румыния
19 из 30

Депутат румынского парламента держит перевернутый вверх ногами манекен премьер-министра в образе супермена перед вынесением вотума недоверия правительству.

© AP Photo / Andreea Alexandru
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Танки Т-80 во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморье.

Учения Тихоокеанского флота в Приморье
20 из 30

Танки Т-80 во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморье.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Посетительница ГУМ Янгтаймер-ралли "Большая прогулка" в центре Москвы.

Посетитель ГУМ Янгтаймер-ралли Большая прогулка на Васильевском спуске
21 из 30

Посетительница ГУМ Янгтаймер-ралли "Большая прогулка" в центре Москвы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© AFP 2021 / Eduardo Soteras

Празднование Дня благодарения Ирреча в Эфиопии.

Люди во время празднования Ирричаа на берегу озера в Эфиопии
22 из 30

Празднование Дня благодарения Ирреча в Эфиопии.

© AFP 2021 / Eduardo Soteras
© AFP 2021 / Fundacion Mundo Marino

Спасение выбросившегося на берег горбатого кита в Аргентине.

Cпасатели помогают застрявшему на берегу горбатому киту в Нуэва-Атлантисе
23 из 30

Спасение выбросившегося на берег горбатого кита в Аргентине.

© AFP 2021 / Fundacion Mundo Marino
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Люди переходят дорогу возле ТЦ "Европейский" в Москве.

Люди переходят проезжую часть возле ТЦ Европейский в Москве
24 из 30

Люди переходят дорогу возле ТЦ "Европейский" в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© AFP 2021 / Yuri Cortez

Рыба-крылатка, пойманная участником национального чемпионата по подводной рыбалке в Венесуэле.

Крылатку, пойманная на национальном чемпионате по подводной рыбалке на пляже Караколито в Венесуэле
25 из 30

Рыба-крылатка, пойманная участником национального чемпионата по подводной рыбалке в Венесуэле.

© AFP 2021 / Yuri Cortez
© AFP 2021 / Javed Tanveer

Кузнецы ​в магазине в Кандагаре.

Кузнецы в магазине в Кандагаре
26 из 30

Кузнецы ​в магазине в Кандагаре.

© AFP 2021 / Javed Tanveer
© AFP 2021 / Philippe Lopez

Участники демонстрации в Бордо за улучшение условий труда и против пенсионной реформы и реорганизации системы выплат по безработице.

Участники демонстрации за улучшение условий труда, против пенсионной реформы и против реформы системы выплат по безработице в Бордо
27 из 30

Участники демонстрации в Бордо за улучшение условий труда и против пенсионной реформы и реорганизации системы выплат по безработице.

© AFP 2021 / Philippe Lopez
© AFP 2021 / Narinder Nanu

Человек занимается йогой на тротуаре в столице сикхизма Амритсаре.

Мужчина занимается йогой на тротуаре в Амритсаре
28 из 30

Человек занимается йогой на тротуаре в столице сикхизма Амритсаре.

© AFP 2021 / Narinder Nanu
© AFP 2021 / Getty Images North America / Rich Fury

Американская певица Doja Cat выступает на музыкальном фестивале в парке Зилкер в Остине.

Американская певица Doja Cat выступает во время музыкального фестиваля в парке Зилкер в Остине
29 из 30

Американская певица Doja Cat выступает на музыкальном фестивале в парке Зилкер в Остине.

© AFP 2021 / Getty Images North America / Rich Fury
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Виндсерферы в Феодосии.

Виндсерферы в море в Феодосии
30 из 30

Виндсерферы в Феодосии.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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