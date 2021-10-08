Лучшие фото недели: сердечко на память, дерзкая мода и красная пустыня
Показ коллекции белья Etam на Неделе моды в Париже.
Дом на канарском острове Пальма, занесенный пеплом от извергающегося вулкана.
Дом на канарском острове Пальма, занесенный пеплом от извергающегося вулкана.
Гость шоу Balenciaga на Неделе моды в Париже.
Погрузка угля в афганской провинции Бамиан.
Рабочие устраняют последствия разлива нефти у побережья Калифорнии.
Рабочие устраняют последствия разлива нефти у побережья Калифорнии.
Осенние лес и поля в Карелии.
Актриса Юлия Пересильд на Байконуре перед полетом первого в мире "киноэкипажа" в космос.
Актриса Юлия Пересильд на Байконуре перед полетом первого в мире "киноэкипажа" в космос.
Павильон Саудовской Аравии на Expo 2020 в Дубае.
Павильон Саудовской Аравии на Expo 2020 в Дубае.
Участница панк-группы Pussy Riot выступает на Женском марше в США.
Этап World Rally Championship в Финляндии.
Елизавета II приветствует военнослужащих Королевского полка канадской артиллерии в Виндзорском замке.
Елизавета II приветствует военнослужащих Королевского полка канадской артиллерии в Виндзорском замке.
Носильщик толкает груженую тележку на продуктовом рынке на Гаити.
Носильщик толкает груженую тележку на продуктовом рынке на Гаити.
Площадь Сан-Марко во время сезонного паводка в Венеции.
Демонстрация против обязательной вакцинации учителей от COVID-19 в Нью-Йорке.
Демонстрация против обязательной вакцинации учителей от COVID-19 в Нью-Йорке.
Мальчик достает поврежденный велосипед из-под обломков дома после землетрясения в Пакистане.
Мальчик достает поврежденный велосипед из-под обломков дома после землетрясения в Пакистане.
Дети играют в футбол в городе Байконур.
Модели на показе Etam Live Show в Париже.
Депутат румынского парламента держит перевернутый вверх ногами манекен премьер-министра в образе супермена перед вынесением вотума недоверия правительству.
Депутат румынского парламента держит перевернутый вверх ногами манекен премьер-министра в образе супермена перед вынесением вотума недоверия правительству.
Танки Т-80 во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморье.
Танки Т-80 во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморье.
Посетительница ГУМ Янгтаймер-ралли "Большая прогулка" в центре Москвы.
Посетительница ГУМ Янгтаймер-ралли "Большая прогулка" в центре Москвы.
Празднование Дня благодарения Ирреча в Эфиопии.
Спасение выбросившегося на берег горбатого кита в Аргентине.
Люди переходят дорогу возле ТЦ "Европейский" в Москве.
Люди переходят дорогу возле ТЦ "Европейский" в Москве.
Рыба-крылатка, пойманная участником национального чемпионата по подводной рыбалке в Венесуэле.
Рыба-крылатка, пойманная участником национального чемпионата по подводной рыбалке в Венесуэле.
Кузнецы в магазине в Кандагаре.
Участники демонстрации в Бордо за улучшение условий труда и против пенсионной реформы и реорганизации системы выплат по безработице.
Участники демонстрации в Бордо за улучшение условий труда и против пенсионной реформы и реорганизации системы выплат по безработице.
Человек занимается йогой на тротуаре в столице сикхизма Амритсаре.
Американская певица Doja Cat выступает на музыкальном фестивале в парке Зилкер в Остине.
Американская певица Doja Cat выступает на музыкальном фестивале в парке Зилкер в Остине.
Виндсерферы в Феодосии.