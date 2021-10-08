https://ria.ru/20211008/fomin-1753707477.html

"Больной вопрос": Фомин рассказал о запрете на хиты Hi-Fi

"Больной вопрос": Фомин рассказал о запрете на хиты Hi-Fi - РИА Новости, 08.10.2021

"Больной вопрос": Фомин рассказал о запрете на хиты Hi-Fi

Митя Фомин в интервью YouTube-программе МузLoft рассказал о запрете на исполнение хитов группы Hi-Fi. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T19:12

2021-10-08T19:12

2021-10-08T19:12

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митя фомин

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Митя Фомин в интервью YouTube-программе МузLoft рассказал о запрете на исполнение хитов группы Hi-Fi.Первоначально в группу, помимо Фомина, входили Оксана Олешко, которая сейчас воспитывает троих детей, и Тимофей Пронькин. Митя отметил, что для него важно периодически вспоминать хиты коллектива. Однако на их сольное исполнение есть запрет.Музыкант выступал в составе группы почти 10 лет и покинул коллектив, чтобы начать сольную карьеру. В прошлом году он выпустил мини-альбом "Апрель".

https://ria.ru/20211003/tatu-1752885074.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

митя фомин, знаменитости, музыка