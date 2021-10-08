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Шоубиз
https://ria.ru/20211008/fomin-1753707477.html
"Больной вопрос": Фомин рассказал о запрете на хиты Hi-Fi
"Больной вопрос": Фомин рассказал о запрете на хиты Hi-Fi - РИА Новости, 08.10.2021
"Больной вопрос": Фомин рассказал о запрете на хиты Hi-Fi
Митя Фомин в интервью YouTube-программе МузLoft рассказал о запрете на исполнение хитов группы Hi-Fi. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:12
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шоубиз
митя фомин
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музыка
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Митя Фомин в интервью YouTube-программе МузLoft рассказал о запрете на исполнение хитов группы Hi-Fi.Первоначально в группу, помимо Фомина, входили Оксана Олешко, которая сейчас воспитывает троих детей, и Тимофей Пронькин. Митя отметил, что для него важно периодически вспоминать хиты коллектива. Однако на их сольное исполнение есть запрет.Музыкант выступал в составе группы почти 10 лет и покинул коллектив, чтобы начать сольную карьеру. В прошлом году он выпустил мини-альбом "Апрель".
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митя фомин, знаменитости, музыка
19:12 08.10.2021
 
"Больной вопрос": Фомин рассказал о запрете на хиты Hi-Fi

Митя Фомин рассказал о запрете на исполнение хитов группы Hi-Fi

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевец Митя Фомин выступает на концерте в Зелёном театре ВДНХ в Москве во время празднования Дня города
Певец Митя Фомин выступает на концерте в Зелёном театре ВДНХ в Москве во время празднования Дня города - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Митя Фомин в интервью YouTube-программе МузLoft рассказал о запрете на исполнение хитов группы Hi-Fi.

"Это очень больной вопрос. Официально мне запрещено петь эти песни, и я на своих концертах этого не делаю. Но, если вдруг вы захотите тряхнуть одним местом, вы можете пригласить золотой состав группы. Это будет дорого, потому что нас сейчас много", – рассказал артист.

Первоначально в группу, помимо Фомина, входили Оксана Олешко, которая сейчас воспитывает троих детей, и Тимофей Пронькин. Митя отметил, что для него важно периодически вспоминать хиты коллектива. Однако на их сольное исполнение есть запрет.

"К сожалению, менеджмент активно запрещает мне это делать. Я бы хотел исполнять одну-две песни из репертуара группы, чтобы просто украшать свой трек-лист. Я ни в коем случае не спекулирую на прошлом, я лишен его. Я артист, который очень предан, который безоглядно и глубоко верил в этот проект", – рассказал Фомин.

Музыкант выступал в составе группы почти 10 лет и покинул коллектив, чтобы начать сольную карьеру. В прошлом году он выпустил мини-альбом "Апрель".
Выступление группы ТАТУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 17:51Шоубиз
Экс-продюсер "Тату" заявил, что не разрешал солисткам исполнять хиты группы
 
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