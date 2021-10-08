"Больной вопрос": Фомин рассказал о запрете на хиты Hi-Fi
Митя Фомин рассказал о запрете на исполнение хитов группы Hi-Fi
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевец Митя Фомин выступает на концерте в Зелёном театре ВДНХ в Москве во время празднования Дня города
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Митя Фомин в интервью YouTube-программе МузLoft рассказал о запрете на исполнение хитов группы Hi-Fi.
"Это очень больной вопрос. Официально мне запрещено петь эти песни, и я на своих концертах этого не делаю. Но, если вдруг вы захотите тряхнуть одним местом, вы можете пригласить золотой состав группы. Это будет дорого, потому что нас сейчас много", – рассказал артист.
Первоначально в группу, помимо Фомина, входили Оксана Олешко, которая сейчас воспитывает троих детей, и Тимофей Пронькин. Митя отметил, что для него важно периодически вспоминать хиты коллектива. Однако на их сольное исполнение есть запрет.
"К сожалению, менеджмент активно запрещает мне это делать. Я бы хотел исполнять одну-две песни из репертуара группы, чтобы просто украшать свой трек-лист. Я ни в коем случае не спекулирую на прошлом, я лишен его. Я артист, который очень предан, который безоглядно и глубоко верил в этот проект", – рассказал Фомин.
Музыкант выступал в составе группы почти 10 лет и покинул коллектив, чтобы начать сольную карьеру. В прошлом году он выпустил мини-альбом "Апрель".