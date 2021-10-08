15:43 08.10.2021 (обновлено: 16:43 08.10.2021)
Россия значительно нарастила число кораблей в Мировом океане
Главком ВМФ Евменов: сейчас в Мировом океане около ста российских кораблей и судов
© Фото предоставлено пресс-службой АО "ОСК"Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России, адмирал Николай Евменов
© Фото предоставлено пресс-службой АО "ОСК"
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Около 100 российских военных кораблей и судов обеспечения сегодня выполняют задачи в дальней морской и океанской зонах, говорится в поздравительной телеграмме главкома ВМФ адмирала Николая Евменова по случаю Дня командира корабля.
Так, 9 мая этого года сообщалось, что в Мировом океане выполняют задачи более 60 кораблей и судов.
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Как рассказали в Минобороны, главком направил телеграмму командованию Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес командиров кораблей и судов.
Евменов отметил, что их обязанности широки и многообразны.
"Личный профессионализм, непреклонная твердость, спокойствие, выдержка и уважение к подчиненным, забота о них являются непременными условиями укрепления авторитета командира. Главное для командира — это любить свое командирское дело, отдать себя всего своему кораблю".
День командира надводного, подводного корабля и воздушного судна отмечается 8 октября.
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