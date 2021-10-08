https://ria.ru/20211008/flot-1753700904.html

Россия значительно нарастила число кораблей в Мировом океане

Россия значительно нарастила число кораблей в Мировом океане - РИА Новости, 08.10.2021

Россия значительно нарастила число кораблей в Мировом океане

Около 100 российских военных кораблей и судов обеспечения сегодня выполняют задачи в дальней морской и океанской зонах, говорится в поздравительной телеграмме... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:43

2021-10-08T15:43

2021-10-08T16:43

безопасность

вмф рф

тихоокеанский флот вмф россии

балтийский флот вмф россии

черноморский флот вмф россии

каспийская флотилия

северный флот вмф россии

николай евменов

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Около 100 российских военных кораблей и судов обеспечения сегодня выполняют задачи в дальней морской и океанской зонах, говорится в поздравительной телеграмме главкома ВМФ адмирала Николая Евменова по случаю Дня командира корабля.Так, 9 мая этого года сообщалось, что в Мировом океане выполняют задачи более 60 кораблей и судов.Как рассказали в Минобороны, главком направил телеграмму командованию Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес командиров кораблей и судов.Евменов отметил, что их обязанности широки и многообразны.День командира надводного, подводного корабля и воздушного судна отмечается 8 октября.

https://ria.ru/20210924/flot-1751569199.html

https://ria.ru/20210823/putin-1746889476.html

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