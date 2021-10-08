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Россия значительно нарастила число кораблей в Мировом океане
Россия значительно нарастила число кораблей в Мировом океане - РИА Новости, 08.10.2021
Россия значительно нарастила число кораблей в Мировом океане
Около 100 российских военных кораблей и судов обеспечения сегодня выполняют задачи в дальней морской и океанской зонах, говорится в поздравительной телеграмме... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:43
2021-10-08T16:43
безопасность
вмф рф
тихоокеанский флот вмф россии
балтийский флот вмф россии
черноморский флот вмф россии
каспийская флотилия
северный флот вмф россии
николай евменов
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Около 100 российских военных кораблей и судов обеспечения сегодня выполняют задачи в дальней морской и океанской зонах, говорится в поздравительной телеграмме главкома ВМФ адмирала Николая Евменова по случаю Дня командира корабля.Так, 9 мая этого года сообщалось, что в Мировом океане выполняют задачи более 60 кораблей и судов.Как рассказали в Минобороны, главком направил телеграмму командованию Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес командиров кораблей и судов.Евменов отметил, что их обязанности широки и многообразны.День командира надводного, подводного корабля и воздушного судна отмечается 8 октября.
https://ria.ru/20210924/flot-1751569199.html
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безопасность, вмф рф, тихоокеанский флот вмф россии, балтийский флот вмф россии, черноморский флот вмф россии, каспийская флотилия, северный флот вмф россии, николай евменов, россия
15:43 08.10.2021 (обновлено: 16:43 08.10.2021)
 
Россия значительно нарастила число кораблей в Мировом океане

Главком ВМФ Евменов: сейчас в Мировом океане около ста российских кораблей и судов

© Фото предоставлено пресс-службой АО "ОСК"Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России, адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России, адмирал Николай Евменов
© Фото предоставлено пресс-службой АО "ОСК"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Около 100 российских военных кораблей и судов обеспечения сегодня выполняют задачи в дальней морской и океанской зонах, говорится в поздравительной телеграмме главкома ВМФ адмирала Николая Евменова по случаю Дня командира корабля.
Так, 9 мая этого года сообщалось, что в Мировом океане выполняют задачи более 60 кораблей и судов.
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Как рассказали в Минобороны, главком направил телеграмму командованию Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес командиров кораблей и судов.
Евменов отметил, что их обязанности широки и многообразны.
"Личный профессионализм, непреклонная твердость, спокойствие, выдержка и уважение к подчиненным, забота о них являются непременными условиями укрепления авторитета командира. Главное для командира — это любить свое командирское дело, отдать себя всего своему кораблю".
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов
Николай Евменов
главком ВМФ России
День командира надводного, подводного корабля и воздушного судна отмечается 8 октября.
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