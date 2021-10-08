https://ria.ru/20211008/fermery-1753613808.html
Правительство направит дополнительные средства на поддержку фермеров
Правительство направит дополнительные средства на поддержку фермеров - РИА Новости, 08.10.2021
Правительство направит дополнительные средства на поддержку фермеров
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому восемь регионов страны в этом году получат дополнительные средства на поддержку... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T09:30
2021-10-08T09:30
2021-10-08T09:30
экономика
иркутская область
красноярский край
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому восемь регионов страны в этом году получат дополнительные средства на поддержку фермерских хозяйств, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина."Восемь российских регионов получат дополнительные средства на поддержку фермерских хозяйств. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что средства выделят за счет перераспределения ресурсов федерального бюджета, предусмотренных на помощь фермерам в 2021 году. Средства поступят в Северную Осетию, Хакасию, Красноярский край, Ивановскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Самарскую и Иркутскую области."Деньги направят на финансирование специальных инструментов поддержки. Речь, например, о грантах "Агростартап". Они предназначены для тех, кто недавно начал бизнес в агросекторе или только планирует это сделать", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210824/pomosch-1747075549.html
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экономика, иркутская область, красноярский край, михаил мишустин
Правительство направит дополнительные средства на поддержку фермеров
Правительство направит дополнительные средства на поддержку фермеров в восьми регионах