https://ria.ru/20211008/fermery-1753613808.html

Правительство направит дополнительные средства на поддержку фермеров

Правительство направит дополнительные средства на поддержку фермеров - РИА Новости, 08.10.2021

Правительство направит дополнительные средства на поддержку фермеров

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому восемь регионов страны в этом году получат дополнительные средства на поддержку... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T09:30

2021-10-08T09:30

2021-10-08T09:30

экономика

иркутская область

красноярский край

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому восемь регионов страны в этом году получат дополнительные средства на поддержку фермерских хозяйств, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина."Восемь российских регионов получат дополнительные средства на поддержку фермерских хозяйств. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что средства выделят за счет перераспределения ресурсов федерального бюджета, предусмотренных на помощь фермерам в 2021 году. Средства поступят в Северную Осетию, Хакасию, Красноярский край, Ивановскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Самарскую и Иркутскую области."Деньги направят на финансирование специальных инструментов поддержки. Речь, например, о грантах "Агростартап". Они предназначены для тех, кто недавно начал бизнес в агросекторе или только планирует это сделать", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210824/pomosch-1747075549.html

иркутская область

красноярский край

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экономика, иркутская область, красноярский край, михаил мишустин