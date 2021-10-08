https://ria.ru/20211008/fabrika-1753715604.html

На Торжокской обувной фабрике создадут 150 новых рабочих мест

На Торжокской обувной фабрике создадут 150 новых рабочих мест - РИА Новости, 08.10.2021

На Торжокской обувной фабрике создадут 150 новых рабочих мест

Инвестиционный проект по расширению производства будет реализован на торжокской обувной фабрике, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:51

2021-10-08T16:51

2021-10-08T16:51

тверская область

обувь

работа

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 8 окт – РИА Новости. Инвестиционный проект по расширению производства будет реализован на торжокской обувной фабрике, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Расширение производства позволит выпускать современную продукцию в сегменте средств индивидуальной защиты – респираторы для защиты пользователей от попадания аэрозольных загрязняющих веществ и специальную обувь для использования в санитарных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, в том числе госпиталях, где лечат больных COVID-19.В рамках реализации проекта на текущий момент завершена заливка фундаментов и произведен монтаж каркасов двух новых производственных зданий, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года."Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены и созданы рабочие места для наших жителей", – процитировали в пресс-службе губернатора Игоря Руденю.ЗАО "Торжокская обувная фабрика" работает в сфере производства обуви, в том числе рабочей. Основными заказчиками продукции являются промышленные предприятия машиностроительной, энергетической, металлургической, строительной, нефте- и газодобывающей и перерабатывающей промышленностей, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211007/verkhnevolzhe-1753511499.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обувь, работа, игорь руденя