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Тверская область
https://ria.ru/20211008/fabrika-1753715604.html
На Торжокской обувной фабрике создадут 150 новых рабочих мест
На Торжокской обувной фабрике создадут 150 новых рабочих мест - РИА Новости, 08.10.2021
На Торжокской обувной фабрике создадут 150 новых рабочих мест
Инвестиционный проект по расширению производства будет реализован на торжокской обувной фабрике, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:51
2021-10-08T16:51
тверская область
обувь
работа
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 8 окт – РИА Новости. Инвестиционный проект по расширению производства будет реализован на торжокской обувной фабрике, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Расширение производства позволит выпускать современную продукцию в сегменте средств индивидуальной защиты – респираторы для защиты пользователей от попадания аэрозольных загрязняющих веществ и специальную обувь для использования в санитарных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, в том числе госпиталях, где лечат больных COVID-19.В рамках реализации проекта на текущий момент завершена заливка фундаментов и произведен монтаж каркасов двух новых производственных зданий, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года."Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены и созданы рабочие места для наших жителей", – процитировали в пресс-службе губернатора Игоря Руденю.ЗАО "Торжокская обувная фабрика" работает в сфере производства обуви, в том числе рабочей. Основными заказчиками продукции являются промышленные предприятия машиностроительной, энергетической, металлургической, строительной, нефте- и газодобывающей и перерабатывающей промышленностей, отметили в пресс-службе.
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обувь, работа, игорь руденя
16:51 08.10.2021
 

На Торжокской обувной фабрике создадут 150 новых рабочих мест

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЗАО "Торжокская обувная фабрика"
ЗАО Торжокская обувная фабрика - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 8 окт – РИА Новости. Инвестиционный проект по расширению производства будет реализован на торжокской обувной фабрике, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Расширение производства позволит выпускать современную продукцию в сегменте средств индивидуальной защиты – респираторы для защиты пользователей от попадания аэрозольных загрязняющих веществ и специальную обувь для использования в санитарных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, в том числе госпиталях, где лечат больных COVID-19.
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В рамках реализации проекта на текущий момент завершена заливка фундаментов и произведен монтаж каркасов двух новых производственных зданий, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.
"Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены и созданы рабочие места для наших жителей", – процитировали в пресс-службе губернатора Игоря Руденю.
ЗАО "Торжокская обувная фабрика" работает в сфере производства обуви, в том числе рабочей. Основными заказчиками продукции являются промышленные предприятия машиностроительной, энергетической, металлургической, строительной, нефте- и газодобывающей и перерабатывающей промышленностей, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьобувьРаботаИгорь Руденя
 
 
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