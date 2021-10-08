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Около 2,5 тысячи человек эвакуировали после возгорания на Амурском ГПЗ
Около 2,5 тысячи человек эвакуировали после возгорания на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 08.10.2021
Около 2,5 тысячи человек эвакуировали после возгорания на Амурском ГПЗ
Порядка 2,5 тысячи человек эвакуировали после взрыва газовоздушной смеси с последующим пожаром на Амурском газоперерабатывающем заводе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T09:32
2021-10-08T09:32
2021-10-08T09:32
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
амурский гпз
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Порядка 2,5 тысячи человек эвакуировали после взрыва газовоздушной смеси с последующим пожаром на Амурском газоперерабатывающем заводе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пострадавших в результате взрыва, по предварительным данным, нет. С территории завода эвакуированы 2500 человек", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в 03.20 мск пожар удалось локализовать на площади 60 квадратных метров. "Сработала штатная система пожаротушения, задвижки перекрыты, происходит остаточное возгорание газа", - добавил собеседник агентства.Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в районе Амурского ГПЗ после возгорания.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), амурский гпз
Около 2,5 тысячи человек эвакуировали после возгорания на Амурском ГПЗ
Около 2,5 тысячи человек эвакуировали после взрыва газовоздушной смеси на Амурском ГПЗ