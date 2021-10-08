Эсеры могут сохранить за собой четыре комитета в Госдуме
Партия "Справедливая Россия - За правду" может сохранить четыре комитета в Госдуме
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) может сохранить за собой четыре комитета в Госдуме нового созыва, следует из проекта постановления рабочей группы депутатов по подготовке первого пленарного заседания ГД.
Как отмечается в документе, комитет по делам национальностей, который в прошлом созыве возглавлял не прошедший в Госдуму эсер, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, отойдет Геннадию Семигину. Также комитет по финансовому рынку оставит за собой Анатолий Аксаков.
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Из новых комитетов, которых теперь, как ранее сообщил глава временной рабочей группы, первый вице-спикер Госдумы VII созыва Александр Жуков, будет не 26, а 32, "Справедливая Россия - За правду" заберет себе комитет по защите конкуренции - его возглавит Валерий Гартунг - и комитет по науке и высшему образованию, во главе которого встанет Сергей Кабышев.
Ранее по решению рабочей группы комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству разделили на четыре самостоятельных: по защите конкуренции, по малому и среднему предпринимательству, по промышленности и торговле, а также по экономической политике; комитет по образованию и науке, в свою очередь, разделился на два комитета - по науке и высшему образованию и по просвещению.
Рабочая группа подготовила список кандидатов в соответствии с предложениями фракций. Планируется, что всего возглавлять комитеты будут 17 представителей из "Единой России", пять из КПРФ, по четыре из СРЗП и ЛДПР и двое из "Новых людей". При этом депутаты еще проголосуют по этому списку на первом пленарном заседании Госдумы нового созыва 12 октября.