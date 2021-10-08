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Эсеры могут сохранить за собой четыре комитета в Госдуме

Эсеры могут сохранить за собой четыре комитета в Госдуме - РИА Новости, 08.10.2021

Эсеры могут сохранить за собой четыре комитета в Госдуме

Партия "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) может сохранить за собой четыре комитета в Госдуме нового созыва, следует из проекта постановления рабочей... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T22:00

2021-10-08T22:00

2021-10-08T22:00

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) может сохранить за собой четыре комитета в Госдуме нового созыва, следует из проекта постановления рабочей группы депутатов по подготовке первого пленарного заседания ГД.Как отмечается в документе, комитет по делам национальностей, который в прошлом созыве возглавлял не прошедший в Госдуму эсер, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, отойдет Геннадию Семигину. Также комитет по финансовому рынку оставит за собой Анатолий Аксаков.Из новых комитетов, которых теперь, как ранее сообщил глава временной рабочей группы, первый вице-спикер Госдумы VII созыва Александр Жуков, будет не 26, а 32, "Справедливая Россия - За правду" заберет себе комитет по защите конкуренции - его возглавит Валерий Гартунг - и комитет по науке и высшему образованию, во главе которого встанет Сергей Кабышев.Ранее по решению рабочей группы комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству разделили на четыре самостоятельных: по защите конкуренции, по малому и среднему предпринимательству, по промышленности и торговле, а также по экономической политике; комитет по образованию и науке, в свою очередь, разделился на два комитета - по науке и высшему образованию и по просвещению.Рабочая группа подготовила список кандидатов в соответствии с предложениями фракций. Планируется, что всего возглавлять комитеты будут 17 представителей из "Единой России", пять из КПРФ, по четыре из СРЗП и ЛДПР и двое из "Новых людей". При этом депутаты еще проголосуют по этому списку на первом пленарном заседании Госдумы нового созыва 12 октября.

https://ria.ru/20211008/ldpr-1753762722.html

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