Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет

Авиакомпания Azur Air впервые в истории открыла чартерные рейсы из Владивостока в Египет
"Шри-Ланка пускает всех туристов, не только привитых, — говорит представитель туроператора "Русский экспресс". — Здесь признают ту вакцину, которая официально разрешена в стране резидента". И, соответственно, "Спутник V" годится.
Границы для россиян открыли еще в январе, но на весьма строгих условиях. И вот теперь — послабления.
Впрочем, хотя ПЦР-тест на месте для полностью привитых отменили, сдавать его за 72 часа до вылета и предъявлять в аэропорту (на английском языке в распечатанном виде с QR-кодом) все равно нужно. Это распространяется абсолютно на всех, в том числе на детей от двух лет, объясняют в ANEX Tour.
"Шри-Ланка пускает всех туристов, не только привитых, — говорит представитель туроператора "Русский экспресс". — Здесь признают ту вакцину, которая официально разрешена в стране резидента". И, соответственно, "Спутник V" годится.
Границы для россиян открыли еще в январе, но на весьма строгих условиях. И вот теперь — послабления.
Впрочем, хотя ПЦР-тест на месте для полностью привитых отменили, сдавать его за 72 часа до вылета и предъявлять в аэропорту (на английском языке в распечатанном виде с QR-кодом) все равно нужно. Это распространяется абсолютно на всех, в том числе на детей от двух лет, объясняют в ANEX Tour.
По мнению туроператоров, смягчение правил въезда для вакцинированных гарантирует острову место в топ-10 направлений на эти осень и зиму.
"Привитые смогут прилетать и свободно перемещаться по стране, проживая в безопасном отеле (есть список сертифицированных объектов размещения по уровням — Level 1 и Level 2)", — уточняет PR-директор туроператора "Пантеон" Надежда Тарбаева.
По мнению туроператоров, смягчение правил въезда для вакцинированных гарантирует острову место в топ-10 направлений на эти осень и зиму.
"Привитые смогут прилетать и свободно перемещаться по стране, проживая в безопасном отеле (есть список сертифицированных объектов размещения по уровням — Level 1 и Level 2)", — уточняет PR-директор туроператора "Пантеон" Надежда Тарбаева.
Непривитым сложнее. Во-первых, нужно сдавать ПЦР-тест в первый день после прибытия. Во-вторых, заселиться в любой отель не получится.
По словам Тарбаевой, можно остановиться только в гостиницах Level 1 и путешествовать в пределах так называемого биобабла (от англ. bubble — "пузырь"), то есть лишь по разрешенным достопримечательностям с официальными экскурсиями. На 15-й день — снова тест, и при отрицательном результате — наконец свобода.
Непривитым сложнее. Во-первых, нужно сдавать ПЦР-тест в первый день после прибытия. Во-вторых, заселиться в любой отель не получится.
По словам Тарбаевой, можно остановиться только в гостиницах Level 1 и путешествовать в пределах так называемого биобабла (от англ. bubble — "пузырь"), то есть лишь по разрешенным достопримечательностям с официальными экскурсиями. На 15-й день — снова тест, и при отрицательном результате — наконец свобода.
Спрос на путевки пока невысокий, отмечают в "Русском экспрессе" и ANEX Tour. Сказываются дополнительные расходы (на тесты, страховку), а также довольно высокая стоимость перелетов.
По словам Ольги Голдаевой, местной жительницы и основательницы агентства "Рату & Ольга Тур", сейчас на Шри-Ланку приезжают в основном из России, Украины, Германии и Китая. "Туристов не очень много, страна долгое время была закрыта", — говорит она. И добавляет, что в ноябре-декабре ситуация изменится.
Спрос на путевки пока невысокий, отмечают в "Русском экспрессе" и ANEX Tour. Сказываются дополнительные расходы (на тесты, страховку), а также довольно высокая стоимость перелетов.
По словам Ольги Голдаевой, местной жительницы и основательницы агентства "Рату & Ольга Тур", сейчас на Шри-Ланку приезжают в основном из России, Украины, Германии и Китая. "Туристов не очень много, страна долгое время была закрыта", — говорит она. И добавляет, что в ноябре-декабре ситуация изменится.
Направление действительно интересное. Шри-Ланка — это не только прекрасные пляжи, но и национальные парки, объекты ЮНЕСКО.
Правда, сейчас посещение достопримечательностей ограничено. "На Сигирию, самую известную скалу острова, могут подняться не более 60 человек одновременно", — приводит пример Надежда Тарбаева.
Направление действительно интересное. Шри-Ланка — это не только прекрасные пляжи, но и национальные парки, объекты ЮНЕСКО.
Правда, сейчас посещение достопримечательностей ограничено. "На Сигирию, самую известную скалу острова, могут подняться не более 60 человек одновременно", — приводит пример Надежда Тарбаева.
Именно Сигирию, или Львиную скалу, в первую очередь рекомендует посетить туристам Ольга Голдаева.
Водные сады и фонтаны у подножия, огромные каменные львиные лапы на входе во дворец царя Кашьяпы, древние настенные фрески с обнаженными наложницами, зеркальный зал — посмотреть есть на что.
"Сигирию называют восьмым чудом света, — рассказывает Голдаева. — В голове не укладывается, как это построили в пятом веке нашей эры".
Чтобы подняться на вершину, придется преодолеть 1,2 тысячи ступенек по высеченной в скале лестнице.
Именно Сигирию, или Львиную скалу, в первую очередь рекомендует посетить туристам Ольга Голдаева.
Водные сады и фонтаны у подножия, огромные каменные львиные лапы на входе во дворец царя Кашьяпы, древние настенные фрески с обнаженными наложницами, зеркальный зал — посмотреть есть на что.
"Сигирию называют восьмым чудом света, — рассказывает Голдаева. — В голове не укладывается, как это построили в пятом веке нашей эры".
Чтобы подняться на вершину, придется преодолеть 1,2 тысячи ступенек по высеченной в скале лестнице.
Пять тысяч ступенек, три часа в пути — и вы на пике Адама. По легенде, на вершину горы Шрипада (2524 метра над уровнем моря) поднимался сам Будда, и на одном из камней остался отпечаток его ступни. Поэтому здесь много паломников.
Восхождение рекомендуют начинать в три утра — чтобы увидеть рассвет над облаками. А заодно избежать дневного палящего солнца.
Пять тысяч ступенек, три часа в пути — и вы на пике Адама. По легенде, на вершину горы Шрипада (2524 метра над уровнем моря) поднимался сам Будда, и на одном из камней остался отпечаток его ступни. Поэтому здесь много паломников.
Восхождение рекомендуют начинать в три утра — чтобы увидеть рассвет над облаками. А заодно избежать дневного палящего солнца.
"В национальном парке Яла организуют сафари на джипах, — продолжает Ольга Голдаева. — Вы увидите слонов, варанов, крокодилов, обезьян, медведей. И даже леопардов — найти их довольно трудно, но бывалые водители-экскурсоводы знают тайные тропы".
Парк очень большой и живописный: озера с лилиями, холмы, густые джунгли, огромные валуны размером с дом.
Слоновий приют Пиннавела — еще одна достопримечательность. С 1975 года здесь помогают слонятам, оставшимся без матери, и взрослым животным, пострадавшим от браконьеров. Можно не только посмотреть на слонят, но и поухаживать за ними.
"В национальном парке Яла организуют сафари на джипах, — продолжает Ольга Голдаева. — Вы увидите слонов, варанов, крокодилов, обезьян, медведей. И даже леопардов — найти их довольно трудно, но бывалые водители-экскурсоводы знают тайные тропы".
Парк очень большой и живописный: озера с лилиями, холмы, густые джунгли, огромные валуны размером с дом.
Слоновий приют Пиннавела — еще одна достопримечательность. С 1975 года здесь помогают слонятам, оставшимся без матери, и взрослым животным, пострадавшим от браконьеров. Можно не только посмотреть на слонят, но и поухаживать за ними.
Конечно же, какой Цейлон без чая! Остров занимает первое место в мире по экспорту и третье — по объемам производства. В высокогорном городе-курорте Нувара-Элии — холмы с плантациями, водопады, озера. Это один из самых известных центров производства чая.
Летом там можно укрыться от изнуряющей жары — так раньше делали британцы, которым принадлежал этот остров.
Конечно же, какой Цейлон без чая! Остров занимает первое место в мире по экспорту и третье — по объемам производства. В высокогорном городе-курорте Нувара-Элии — холмы с плантациями, водопады, озера. Это один из самых известных центров производства чая.
Летом там можно укрыться от изнуряющей жары — так раньше делали британцы, которым принадлежал этот остров.
"Туристов обычно возят на чайные фабрики, рассказывают о технологиях, приглашают на дегустацию", — перечисляет Ольга Голдаева.
Добираться до Нувара-Элии лучше всего на поезде: это один из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире.
Старенький состав гремит и грохочет, ползет медленно, но какие вокруг виды! Дорога вьется среди чайных плантаций, по горам и холмам.
"Туристов обычно возят на чайные фабрики, рассказывают о технологиях, приглашают на дегустацию", — перечисляет Ольга Голдаева.
Добираться до Нувара-Элии лучше всего на поезде: это один из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире.
Старенький состав гремит и грохочет, ползет медленно, но какие вокруг виды! Дорога вьется среди чайных плантаций, по горам и холмам.
Пляжи на тропическом острове — как из рекламы: с кокосовыми пальмами и мелким, как манка, песком. Многолюдные и популярные у туристов — на южном и западном побережье. Более тихие и пустынные — на восточном.
Валяться с коктейлем на шезлонге необязательно: есть и активные развлечения. Например, серфинг. Тут можно покорять волны в любое время года и без гидрокостюма. В Велигаму и Хиккадуву лучше ехать с ноября по март, в Аругам Бэй — с мая по октябрь.
Пляжи на тропическом острове — как из рекламы: с кокосовыми пальмами и мелким, как манка, песком. Многолюдные и популярные у туристов — на южном и западном побережье. Более тихие и пустынные — на восточном.
Валяться с коктейлем на шезлонге необязательно: есть и активные развлечения. Например, серфинг. Тут можно покорять волны в любое время года и без гидрокостюма. В Велигаму и Хиккадуву лучше ехать с ноября по март, в Аругам Бэй — с мая по октябрь.
Главное блюдо национальной кухни — рис карри. "В классическом варианте в него добавляют тушеные овощи, рыбу или курицу, замаринованную в особой смеси острых приправ и в кокосовом молоке", — объясняет Ольга Голдаева.
В туристических кафе можно попробовать адаптированную для европейцев — то есть не адски острую — версию.
Кроме того, на Шри-Ланке богатый выбор фруктов и морепродуктов.
Главное блюдо национальной кухни — рис карри. "В классическом варианте в него добавляют тушеные овощи, рыбу или курицу, замаринованную в особой смеси острых приправ и в кокосовом молоке", — объясняет Ольга Голдаева.
В туристических кафе можно попробовать адаптированную для европейцев — то есть не адски острую — версию.
Кроме того, на Шри-Ланке богатый выбор фруктов и морепродуктов.
Что касается цен, то у "Пантеона", например, тур в пятизвездочный отель на пять ночей с прямым перелетом и завтраками-ужинами обойдется в 113 860 рублей на двоих. Средняя стоимость поездки на экзотический остров у ANEX Tour — 130,5 тысячи рублей на двоих за девять дней (перелет, четырехзвездочный отель с питанием BB).
Минимальная цена за одного при двухместном размещении в пятизвездочном отеле на шесть дней — 47,5 тысячи рублей, уточняют в "Русском Экспрессе".
Что касается цен, то у "Пантеона", например, тур в пятизвездочный отель на пять ночей с прямым перелетом и завтраками-ужинами обойдется в 113 860 рублей на двоих. Средняя стоимость поездки на экзотический остров у ANEX Tour — 130,5 тысячи рублей на двоих за девять дней (перелет, четырехзвездочный отель с питанием BB).
Минимальная цена за одного при двухместном размещении в пятизвездочном отеле на шесть дней — 47,5 тысячи рублей, уточняют в "Русском Экспрессе".
Если раньше маршрут Москва — Коломбо был только у SriLankan Airlines и всего раз в неделю, то теперь добавились прямые рейсы "Аэрофлота".
С 4 октября полеты на остров — дважды в неделю на взаимной основе, то есть до четырех самолетов. Билет в одну сторону в ноябре обойдется в среднем в 38 тысяч рублей без багажа.
Если раньше маршрут Москва — Коломбо был только у SriLankan Airlines и всего раз в неделю, то теперь добавились прямые рейсы "Аэрофлота".
С 4 октября полеты на остров — дважды в неделю на взаимной основе, то есть до четырех самолетов. Билет в одну сторону в ноябре обойдется в среднем в 38 тысяч рублей без багажа.
Для въезда в страну нужна действующая виза. Ее предварительно можно оформить через сайт за 37 евро (чуть больше трех тысяч рублей). Также понадобится местная медицинская страховка.
Для въезда в страну нужна действующая виза. Ее предварительно можно оформить через сайт за 37 евро (чуть больше трех тысяч рублей). Также понадобится местная медицинская страховка.
"Шри-Ланка пускает всех туристов, не только привитых, — говорит представитель туроператора "Русский экспресс". — Здесь признают ту вакцину, которая официально разрешена в стране резидента". И, соответственно, "Спутник V" годится.
Границы для россиян открыли еще в январе, но на весьма строгих условиях. И вот теперь — послабления.
Впрочем, хотя ПЦР-тест на месте для полностью привитых отменили, сдавать его за 72 часа до вылета и предъявлять в аэропорту (на английском языке в распечатанном виде с QR-кодом) все равно нужно. Это распространяется абсолютно на всех, в том числе на детей от двух лет, объясняют в ANEX Tour.
По мнению туроператоров, смягчение правил въезда для вакцинированных гарантирует острову место в топ-10 направлений на эти осень и зиму.
"Привитые смогут прилетать и свободно перемещаться по стране, проживая в безопасном отеле (есть список сертифицированных объектов размещения по уровням — Level 1 и Level 2)", — уточняет PR-директор туроператора "Пантеон" Надежда Тарбаева.
Непривитым сложнее. Во-первых, нужно сдавать ПЦР-тест в первый день после прибытия. Во-вторых, заселиться в любой отель не получится.
По словам Тарбаевой, можно остановиться только в гостиницах Level 1 и путешествовать в пределах так называемого биобабла (от англ. bubble — "пузырь"), то есть лишь по разрешенным достопримечательностям с официальными экскурсиями. На 15-й день — снова тест, и при отрицательном результате — наконец свобода.
Спрос на путевки пока невысокий, отмечают в "Русском экспрессе" и ANEX Tour. Сказываются дополнительные расходы (на тесты, страховку), а также довольно высокая стоимость перелетов.
По словам Ольги Голдаевой, местной жительницы и основательницы агентства "Рату & Ольга Тур", сейчас на Шри-Ланку приезжают в основном из России, Украины, Германии и Китая. "Туристов не очень много, страна долгое время была закрыта", — говорит она. И добавляет, что в ноябре-декабре ситуация изменится.
Направление действительно интересное. Шри-Ланка — это не только прекрасные пляжи, но и национальные парки, объекты ЮНЕСКО.
Правда, сейчас посещение достопримечательностей ограничено. "На Сигирию, самую известную скалу острова, могут подняться не более 60 человек одновременно", — приводит пример Надежда Тарбаева.
Именно Сигирию, или Львиную скалу, в первую очередь рекомендует посетить туристам Ольга Голдаева.
Водные сады и фонтаны у подножия, огромные каменные львиные лапы на входе во дворец царя Кашьяпы, древние настенные фрески с обнаженными наложницами, зеркальный зал — посмотреть есть на что.
"Сигирию называют восьмым чудом света, — рассказывает Голдаева. — В голове не укладывается, как это построили в пятом веке нашей эры".
Чтобы подняться на вершину, придется преодолеть 1,2 тысячи ступенек по высеченной в скале лестнице.
Пять тысяч ступенек, три часа в пути — и вы на пике Адама. По легенде, на вершину горы Шрипада (2524 метра над уровнем моря) поднимался сам Будда, и на одном из камней остался отпечаток его ступни. Поэтому здесь много паломников.
Восхождение рекомендуют начинать в три утра — чтобы увидеть рассвет над облаками. А заодно избежать дневного палящего солнца.
"В национальном парке Яла организуют сафари на джипах, — продолжает Ольга Голдаева. — Вы увидите слонов, варанов, крокодилов, обезьян, медведей. И даже леопардов — найти их довольно трудно, но бывалые водители-экскурсоводы знают тайные тропы".
Парк очень большой и живописный: озера с лилиями, холмы, густые джунгли, огромные валуны размером с дом.
Слоновий приют Пиннавела — еще одна достопримечательность. С 1975 года здесь помогают слонятам, оставшимся без матери, и взрослым животным, пострадавшим от браконьеров. Можно не только посмотреть на слонят, но и поухаживать за ними.
Конечно же, какой Цейлон без чая! Остров занимает первое место в мире по экспорту и третье — по объемам производства. В высокогорном городе-курорте Нувара-Элии — холмы с плантациями, водопады, озера. Это один из самых известных центров производства чая.
Летом там можно укрыться от изнуряющей жары — так раньше делали британцы, которым принадлежал этот остров.
"Туристов обычно возят на чайные фабрики, рассказывают о технологиях, приглашают на дегустацию", — перечисляет Ольга Голдаева.
Добираться до Нувара-Элии лучше всего на поезде: это один из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире.
Старенький состав гремит и грохочет, ползет медленно, но какие вокруг виды! Дорога вьется среди чайных плантаций, по горам и холмам.
Пляжи на тропическом острове — как из рекламы: с кокосовыми пальмами и мелким, как манка, песком. Многолюдные и популярные у туристов — на южном и западном побережье. Более тихие и пустынные — на восточном.
Валяться с коктейлем на шезлонге необязательно: есть и активные развлечения. Например, серфинг. Тут можно покорять волны в любое время года и без гидрокостюма. В Велигаму и Хиккадуву лучше ехать с ноября по март, в Аругам Бэй — с мая по октябрь.
Главное блюдо национальной кухни — рис карри. "В классическом варианте в него добавляют тушеные овощи, рыбу или курицу, замаринованную в особой смеси острых приправ и в кокосовом молоке", — объясняет Ольга Голдаева.
В туристических кафе можно попробовать адаптированную для европейцев — то есть не адски острую — версию.
Кроме того, на Шри-Ланке богатый выбор фруктов и морепродуктов.
Что касается цен, то у "Пантеона", например, тур в пятизвездочный отель на пять ночей с прямым перелетом и завтраками-ужинами обойдется в 113 860 рублей на двоих. Средняя стоимость поездки на экзотический остров у ANEX Tour — 130,5 тысячи рублей на двоих за девять дней (перелет, четырехзвездочный отель с питанием BB).
Минимальная цена за одного при двухместном размещении в пятизвездочном отеле на шесть дней — 47,5 тысячи рублей, уточняют в "Русском Экспрессе".
Если раньше маршрут Москва — Коломбо был только у SriLankan Airlines и всего раз в неделю, то теперь добавились прямые рейсы "Аэрофлота".
С 4 октября полеты на остров — дважды в неделю на взаимной основе, то есть до четырех самолетов. Билет в одну сторону в ноябре обойдется в среднем в 38 тысяч рублей без багажа.
Для въезда в страну нужна действующая виза. Ее предварительно можно оформить через сайт за 37 евро (чуть больше трех тысяч рублей). Также понадобится местная медицинская страховка.