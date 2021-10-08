Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет

"Шри-Ланка пускает всех туристов, не только привитых, — говорит представитель туроператора "Русский экспресс". — Здесь признают ту вакцину, которая официально разрешена в стране резидента". И, соответственно, "Спутник V" годится.

Границы для россиян открыли еще в январе, но на весьма строгих условиях. И вот теперь — послабления.

Впрочем, хотя ПЦР-тест на месте для полностью привитых отменили, сдавать его за 72 часа до вылета и предъявлять в аэропорту (на английском языке в распечатанном виде с QR-кодом) все равно нужно. Это распространяется абсолютно на всех, в том числе на детей от двух лет, объясняют в ANEX Tour.