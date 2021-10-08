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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211008/egipet-1753605381.html
Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет - РИА Новости, 08.10.2021
Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
Авиакомпания Azur Air впервые в истории аэропорта Владивостока открыла чартерные рейсы в Египет, полет длится более 12 часов, сообщает пресс-служба авиаузла. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T03:02
2021-10-08T03:02
туризм
египет
владивосток
boeing 767
azur air
anex tour
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Авиакомпания Azur Air впервые в истории аэропорта Владивостока открыла чартерные рейсы в Египет, полет длится более 12 часов, сообщает пресс-служба авиаузла."Сегодня ранним утром авиакомпания Azur Air выполнила свой первый рейс из Владивостока в Шарм-Эль-Шейх. В честь запуска нового направления представители туристического агентства Anex Tour торжественно встречали пассажиров на стойках регистрации. Самолет авиакомпании перевез 332 пассажира на побережье Красного моря", - говорится в сообщении.Полеты на египетский курорт планируются один раз в две недели. Чартерные рейсы будут выполняться на Boeing-767. Время в полете - 12 часов 25 минут.
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353
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египет, владивосток, boeing 767, azur air, anex tour, россия
03:02 08.10.2021
 
Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет

Авиакомпания Azur Air впервые в истории открыла чартерные рейсы из Владивостока в Египет

CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUBСамолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUB
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Авиакомпания Azur Air впервые в истории аэропорта Владивостока открыла чартерные рейсы в Египет, полет длится более 12 часов, сообщает пресс-служба авиаузла.
"Сегодня ранним утром авиакомпания Azur Air выполнила свой первый рейс из Владивостока в Шарм-Эль-Шейх. В честь запуска нового направления представители туристического агентства Anex Tour торжественно встречали пассажиров на стойках регистрации. Самолет авиакомпании перевез 332 пассажира на побережье Красного моря", - говорится в сообщении.
Полеты на египетский курорт планируются один раз в две недели. Чартерные рейсы будут выполняться на Boeing-767. Время в полете - 12 часов 25 минут.
Куда поехать зимовать: Шри-Ланка смягчила правила въезда
CC BY 2.0 / Guido Bramante / Sri Lanka 002

"Шри-Ланка пускает всех туристов, не только привитых, — говорит представитель туроператора "Русский экспресс". — Здесь признают ту вакцину, которая официально разрешена в стране резидента". И, соответственно, "Спутник V" годится.

Границы для россиян открыли еще в январе, но на весьма строгих условиях. И вот теперь — послабления.

Впрочем, хотя ПЦР-тест на месте для полностью привитых отменили, сдавать его за 72 часа до вылета и предъявлять в аэропорту (на английском языке в распечатанном виде с QR-кодом) все равно нужно. Это распространяется абсолютно на всех, в том числе на детей от двух лет, объясняют в ANEX Tour.

Слоны на острове Шри-Ланка
1 из 15

"Шри-Ланка пускает всех туристов, не только привитых, — говорит представитель туроператора "Русский экспресс". — Здесь признают ту вакцину, которая официально разрешена в стране резидента". И, соответственно, "Спутник V" годится.

Границы для россиян открыли еще в январе, но на весьма строгих условиях. И вот теперь — послабления.

Впрочем, хотя ПЦР-тест на месте для полностью привитых отменили, сдавать его за 72 часа до вылета и предъявлять в аэропорту (на английском языке в распечатанном виде с QR-кодом) все равно нужно. Это распространяется абсолютно на всех, в том числе на детей от двух лет, объясняют в ANEX Tour.

CC BY 2.0 / Guido Bramante / Sri Lanka 002
© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara

По мнению туроператоров, смягчение правил въезда для вакцинированных гарантирует острову место в топ-10 направлений на эти осень и зиму.

"Привитые смогут прилетать и свободно перемещаться по стране, проживая в безопасном отеле (есть список сертифицированных объектов размещения по уровням — Level 1 и Level 2)", — уточняет PR-директор туроператора "Пантеон" Надежда Тарбаева.

Туристы наблюдают за китами у южного побережья Шри-Ланки
2 из 15

По мнению туроператоров, смягчение правил въезда для вакцинированных гарантирует острову место в топ-10 направлений на эти осень и зиму.

"Привитые смогут прилетать и свободно перемещаться по стране, проживая в безопасном отеле (есть список сертифицированных объектов размещения по уровням — Level 1 и Level 2)", — уточняет PR-директор туроператора "Пантеон" Надежда Тарбаева.

© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara
© Pixabay / pasja1000

Непривитым сложнее. Во-первых, нужно сдавать ПЦР-тест в первый день после прибытия. Во-вторых, заселиться в любой отель не получится.

По словам Тарбаевой, можно остановиться только в гостиницах Level 1 и путешествовать в пределах так называемого биобабла (от англ. bubble — "пузырь"), то есть лишь по разрешенным достопримечательностям с официальными экскурсиями. На 15-й день — снова тест, и при отрицательном результате — наконец свобода.

Пляж Шри-Ланки
3 из 15

Непривитым сложнее. Во-первых, нужно сдавать ПЦР-тест в первый день после прибытия. Во-вторых, заселиться в любой отель не получится.

По словам Тарбаевой, можно остановиться только в гостиницах Level 1 и путешествовать в пределах так называемого биобабла (от англ. bubble — "пузырь"), то есть лишь по разрешенным достопримечательностям с официальными экскурсиями. На 15-й день — снова тест, и при отрицательном результате — наконец свобода.

© Pixabay / pasja1000
© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara

Спрос на путевки пока невысокий, отмечают в "Русском экспрессе" и ANEX Tour. Сказываются дополнительные расходы (на тесты, страховку), а также довольно высокая стоимость перелетов.

По словам Ольги Голдаевой, местной жительницы и основательницы агентства "Рату & Ольга Тур", сейчас на Шри-Ланку приезжают в основном из России, Украины, Германии и Китая. "Туристов не очень много, страна долгое время была закрыта", — говорит она. И добавляет, что в ноябре-декабре ситуация изменится.

Празднование декабрьского полнолуния возле ступы Руванвелисая в Анурадхапуру
4 из 15

Спрос на путевки пока невысокий, отмечают в "Русском экспрессе" и ANEX Tour. Сказываются дополнительные расходы (на тесты, страховку), а также довольно высокая стоимость перелетов.

По словам Ольги Голдаевой, местной жительницы и основательницы агентства "Рату & Ольга Тур", сейчас на Шри-Ланку приезжают в основном из России, Украины, Германии и Китая. "Туристов не очень много, страна долгое время была закрыта", — говорит она. И добавляет, что в ноябре-декабре ситуация изменится.

© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara
© Pixabay / Poswiecie

Направление действительно интересное. Шри-Ланка — это не только прекрасные пляжи, но и национальные парки, объекты ЮНЕСКО.

Правда, сейчас посещение достопримечательностей ограничено. "На Сигирию, самую известную скалу острова, могут подняться не более 60 человек одновременно", — приводит пример Надежда Тарбаева.

Сигирия, Шри-Ланка
5 из 15

Направление действительно интересное. Шри-Ланка — это не только прекрасные пляжи, но и национальные парки, объекты ЮНЕСКО.

Правда, сейчас посещение достопримечательностей ограничено. "На Сигирию, самую известную скалу острова, могут подняться не более 60 человек одновременно", — приводит пример Надежда Тарбаева.

© Pixabay / Poswiecie
CC BY-SA 4.0 / Z thomas / Mihintale in Sri Lanka / Cropped image

Именно Сигирию, или Львиную скалу, в первую очередь рекомендует посетить туристам Ольга Голдаева.

Водные сады и фонтаны у подножия, огромные каменные львиные лапы на входе во дворец царя Кашьяпы, древние настенные фрески с обнаженными наложницами, зеркальный зал — посмотреть есть на что.

"Сигирию называют восьмым чудом света, — рассказывает Голдаева. — В голове не укладывается, как это построили в пятом веке нашей эры".

Чтобы подняться на вершину, придется преодолеть 1,2 тысячи ступенек по высеченной в скале лестнице.

Михинтале, Шри-Ланка
6 из 15

Именно Сигирию, или Львиную скалу, в первую очередь рекомендует посетить туристам Ольга Голдаева.

Водные сады и фонтаны у подножия, огромные каменные львиные лапы на входе во дворец царя Кашьяпы, древние настенные фрески с обнаженными наложницами, зеркальный зал — посмотреть есть на что.

"Сигирию называют восьмым чудом света, — рассказывает Голдаева. — В голове не укладывается, как это построили в пятом веке нашей эры".

Чтобы подняться на вершину, придется преодолеть 1,2 тысячи ступенек по высеченной в скале лестнице.

CC BY-SA 4.0 / Z thomas / Mihintale in Sri Lanka / Cropped image
© Pixabay / Bhikku Amitha

Пять тысяч ступенек, три часа в пути — и вы на пике Адама. По легенде, на вершину горы Шрипада (2524 метра над уровнем моря) поднимался сам Будда, и на одном из камней остался отпечаток его ступни. Поэтому здесь много паломников.

Восхождение рекомендуют начинать в три утра — чтобы увидеть рассвет над облаками. А заодно избежать дневного палящего солнца.

Ступа Шри Ланки
7 из 15

Пять тысяч ступенек, три часа в пути — и вы на пике Адама. По легенде, на вершину горы Шрипада (2524 метра над уровнем моря) поднимался сам Будда, и на одном из камней остался отпечаток его ступни. Поэтому здесь много паломников.

Восхождение рекомендуют начинать в три утра — чтобы увидеть рассвет над облаками. А заодно избежать дневного палящего солнца.

© Pixabay / Bhikku Amitha
© Depositphotos / kamchatka

"В национальном парке Яла организуют сафари на джипах, — продолжает Ольга Голдаева. — Вы увидите слонов, варанов, крокодилов, обезьян, медведей. И даже леопардов — найти их довольно трудно, но бывалые водители-экскурсоводы знают тайные тропы".

Парк очень большой и живописный: озера с лилиями, холмы, густые джунгли, огромные валуны размером с дом.

Слоновий приют Пиннавела — еще одна достопримечательность. С 1975 года здесь помогают слонятам, оставшимся без матери, и взрослым животным, пострадавшим от браконьеров. Можно не только посмотреть на слонят, но и поухаживать за ними.

Приют для слонов на Шри-Ланке
8 из 15

"В национальном парке Яла организуют сафари на джипах, — продолжает Ольга Голдаева. — Вы увидите слонов, варанов, крокодилов, обезьян, медведей. И даже леопардов — найти их довольно трудно, но бывалые водители-экскурсоводы знают тайные тропы".

Парк очень большой и живописный: озера с лилиями, холмы, густые джунгли, огромные валуны размером с дом.

Слоновий приют Пиннавела — еще одна достопримечательность. С 1975 года здесь помогают слонятам, оставшимся без матери, и взрослым животным, пострадавшим от браконьеров. Можно не только посмотреть на слонят, но и поухаживать за ними.

© Depositphotos / kamchatka
© Фото : A.Savin, WikiCommons

Конечно же, какой Цейлон без чая! Остров занимает первое место в мире по экспорту и третье — по объемам производства. В высокогорном городе-курорте Нувара-Элии — холмы с плантациями, водопады, озера. Это один из самых известных центров производства чая.

Летом там можно укрыться от изнуряющей жары — так раньше делали британцы, которым принадлежал этот остров.

Чайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка
9 из 15

Конечно же, какой Цейлон без чая! Остров занимает первое место в мире по экспорту и третье — по объемам производства. В высокогорном городе-курорте Нувара-Элии — холмы с плантациями, водопады, озера. Это один из самых известных центров производства чая.

Летом там можно укрыться от изнуряющей жары — так раньше делали британцы, которым принадлежал этот остров.

© Фото : A.Savin, WikiCommons
© Pixabay / mohamed ramzee

"Туристов обычно возят на чайные фабрики, рассказывают о технологиях, приглашают на дегустацию", — перечисляет Ольга Голдаева.

Добираться до Нувара-Элии лучше всего на поезде: это один из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире.

Старенький состав гремит и грохочет, ползет медленно, но какие вокруг виды! Дорога вьется среди чайных плантаций, по горам и холмам.

Девятиарочный мост в Элле, Шри-Ланка
10 из 15

"Туристов обычно возят на чайные фабрики, рассказывают о технологиях, приглашают на дегустацию", — перечисляет Ольга Голдаева.

Добираться до Нувара-Элии лучше всего на поезде: это один из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире.

Старенький состав гремит и грохочет, ползет медленно, но какие вокруг виды! Дорога вьется среди чайных плантаций, по горам и холмам.

© Pixabay / mohamed ramzee
© Pixabay / pasja1000

Пляжи на тропическом острове — как из рекламы: с кокосовыми пальмами и мелким, как манка, песком. Многолюдные и популярные у туристов — на южном и западном побережье. Более тихие и пустынные — на восточном.

Валяться с коктейлем на шезлонге необязательно: есть и активные развлечения. Например, серфинг. Тут можно покорять волны в любое время года и без гидрокостюма. В Велигаму и Хиккадуву лучше ехать с ноября по март, в Аругам Бэй — с мая по октябрь.

Пляж Шри-Ланки
11 из 15

Пляжи на тропическом острове — как из рекламы: с кокосовыми пальмами и мелким, как манка, песком. Многолюдные и популярные у туристов — на южном и западном побережье. Более тихие и пустынные — на восточном.

Валяться с коктейлем на шезлонге необязательно: есть и активные развлечения. Например, серфинг. Тут можно покорять волны в любое время года и без гидрокостюма. В Велигаму и Хиккадуву лучше ехать с ноября по март, в Аругам Бэй — с мая по октябрь.

© Pixabay / pasja1000
© Pixabay / Kavinda F

Главное блюдо национальной кухни — рис карри. "В классическом варианте в него добавляют тушеные овощи, рыбу или курицу, замаринованную в особой смеси острых приправ и в кокосовом молоке", — объясняет Ольга Голдаева.

В туристических кафе можно попробовать адаптированную для европейцев — то есть не адски острую — версию.

Кроме того, на Шри-Ланке богатый выбор фруктов и морепродуктов.

Шведский стол на Шри-Ланке
12 из 15

Главное блюдо национальной кухни — рис карри. "В классическом варианте в него добавляют тушеные овощи, рыбу или курицу, замаринованную в особой смеси острых приправ и в кокосовом молоке", — объясняет Ольга Голдаева.

В туристических кафе можно попробовать адаптированную для европейцев — то есть не адски острую — версию.

Кроме того, на Шри-Ланке богатый выбор фруктов и морепродуктов.

© Pixabay / Kavinda F
© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara

Что касается цен, то у "Пантеона", например, тур в пятизвездочный отель на пять ночей с прямым перелетом и завтраками-ужинами обойдется в 113 860 рублей на двоих. Средняя стоимость поездки на экзотический остров у ANEX Tour — 130,5 тысячи рублей на двоих за девять дней (перелет, четырехзвездочный отель с питанием BB).

Минимальная цена за одного при двухместном размещении в пятизвездочном отеле на шесть дней — 47,5 тысячи рублей, уточняют в "Русском Экспрессе".

Синий кит у южного побережья Шри-Ланки
13 из 15

Что касается цен, то у "Пантеона", например, тур в пятизвездочный отель на пять ночей с прямым перелетом и завтраками-ужинами обойдется в 113 860 рублей на двоих. Средняя стоимость поездки на экзотический остров у ANEX Tour — 130,5 тысячи рублей на двоих за девять дней (перелет, четырехзвездочный отель с питанием BB).

Минимальная цена за одного при двухместном размещении в пятизвездочном отеле на шесть дней — 47,5 тысячи рублей, уточняют в "Русском Экспрессе".

© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara
© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara

Если раньше маршрут Москва — Коломбо был только у SriLankan Airlines и всего раз в неделю, то теперь добавились прямые рейсы "Аэрофлота".

С 4 октября полеты на остров — дважды в неделю на взаимной основе, то есть до четырех самолетов. Билет в одну сторону в ноябре обойдется в среднем в 38 тысяч рублей без багажа.

Обезьяна ест мороженое возле храма Дамбулла
14 из 15

Если раньше маршрут Москва — Коломбо был только у SriLankan Airlines и всего раз в неделю, то теперь добавились прямые рейсы "Аэрофлота".

С 4 октября полеты на остров — дважды в неделю на взаимной основе, то есть до четырех самолетов. Билет в одну сторону в ноябре обойдется в среднем в 38 тысяч рублей без багажа.

© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara
© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara

Для въезда в страну нужна действующая виза. Ее предварительно можно оформить через сайт за 37 евро (чуть больше трех тысяч рублей). Также понадобится местная медицинская страховка.

Статуи Будды в пещерном храме Дамбулла
15 из 15

Для въезда в страну нужна действующая виза. Ее предварительно можно оформить через сайт за 37 евро (чуть больше трех тысяч рублей). Также понадобится местная медицинская страховка.

© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara
1 из 15

"Шри-Ланка пускает всех туристов, не только привитых, — говорит представитель туроператора "Русский экспресс". — Здесь признают ту вакцину, которая официально разрешена в стране резидента". И, соответственно, "Спутник V" годится.

Границы для россиян открыли еще в январе, но на весьма строгих условиях. И вот теперь — послабления.

Впрочем, хотя ПЦР-тест на месте для полностью привитых отменили, сдавать его за 72 часа до вылета и предъявлять в аэропорту (на английском языке в распечатанном виде с QR-кодом) все равно нужно. Это распространяется абсолютно на всех, в том числе на детей от двух лет, объясняют в ANEX Tour.

CC BY 2.0 / Guido Bramante / Sri Lanka 002
2 из 15

По мнению туроператоров, смягчение правил въезда для вакцинированных гарантирует острову место в топ-10 направлений на эти осень и зиму.

"Привитые смогут прилетать и свободно перемещаться по стране, проживая в безопасном отеле (есть список сертифицированных объектов размещения по уровням — Level 1 и Level 2)", — уточняет PR-директор туроператора "Пантеон" Надежда Тарбаева.

© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara
3 из 15

Непривитым сложнее. Во-первых, нужно сдавать ПЦР-тест в первый день после прибытия. Во-вторых, заселиться в любой отель не получится.

По словам Тарбаевой, можно остановиться только в гостиницах Level 1 и путешествовать в пределах так называемого биобабла (от англ. bubble — "пузырь"), то есть лишь по разрешенным достопримечательностям с официальными экскурсиями. На 15-й день — снова тест, и при отрицательном результате — наконец свобода.

© Pixabay / pasja1000
4 из 15

Спрос на путевки пока невысокий, отмечают в "Русском экспрессе" и ANEX Tour. Сказываются дополнительные расходы (на тесты, страховку), а также довольно высокая стоимость перелетов.

По словам Ольги Голдаевой, местной жительницы и основательницы агентства "Рату & Ольга Тур", сейчас на Шри-Ланку приезжают в основном из России, Украины, Германии и Китая. "Туристов не очень много, страна долгое время была закрыта", — говорит она. И добавляет, что в ноябре-декабре ситуация изменится.

© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara
5 из 15

Направление действительно интересное. Шри-Ланка — это не только прекрасные пляжи, но и национальные парки, объекты ЮНЕСКО.

Правда, сейчас посещение достопримечательностей ограничено. "На Сигирию, самую известную скалу острова, могут подняться не более 60 человек одновременно", — приводит пример Надежда Тарбаева.

© Pixabay / Poswiecie
6 из 15

Именно Сигирию, или Львиную скалу, в первую очередь рекомендует посетить туристам Ольга Голдаева.

Водные сады и фонтаны у подножия, огромные каменные львиные лапы на входе во дворец царя Кашьяпы, древние настенные фрески с обнаженными наложницами, зеркальный зал — посмотреть есть на что.

"Сигирию называют восьмым чудом света, — рассказывает Голдаева. — В голове не укладывается, как это построили в пятом веке нашей эры".

Чтобы подняться на вершину, придется преодолеть 1,2 тысячи ступенек по высеченной в скале лестнице.

CC BY-SA 4.0 / Z thomas / Mihintale in Sri Lanka / Cropped image
7 из 15

Пять тысяч ступенек, три часа в пути — и вы на пике Адама. По легенде, на вершину горы Шрипада (2524 метра над уровнем моря) поднимался сам Будда, и на одном из камней остался отпечаток его ступни. Поэтому здесь много паломников.

Восхождение рекомендуют начинать в три утра — чтобы увидеть рассвет над облаками. А заодно избежать дневного палящего солнца.

© Pixabay / Bhikku Amitha
8 из 15

"В национальном парке Яла организуют сафари на джипах, — продолжает Ольга Голдаева. — Вы увидите слонов, варанов, крокодилов, обезьян, медведей. И даже леопардов — найти их довольно трудно, но бывалые водители-экскурсоводы знают тайные тропы".

Парк очень большой и живописный: озера с лилиями, холмы, густые джунгли, огромные валуны размером с дом.

Слоновий приют Пиннавела — еще одна достопримечательность. С 1975 года здесь помогают слонятам, оставшимся без матери, и взрослым животным, пострадавшим от браконьеров. Можно не только посмотреть на слонят, но и поухаживать за ними.

© Depositphotos / kamchatka
9 из 15

Конечно же, какой Цейлон без чая! Остров занимает первое место в мире по экспорту и третье — по объемам производства. В высокогорном городе-курорте Нувара-Элии — холмы с плантациями, водопады, озера. Это один из самых известных центров производства чая.

Летом там можно укрыться от изнуряющей жары — так раньше делали британцы, которым принадлежал этот остров.

© Фото : A.Savin, WikiCommons
10 из 15

"Туристов обычно возят на чайные фабрики, рассказывают о технологиях, приглашают на дегустацию", — перечисляет Ольга Голдаева.

Добираться до Нувара-Элии лучше всего на поезде: это один из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире.

Старенький состав гремит и грохочет, ползет медленно, но какие вокруг виды! Дорога вьется среди чайных плантаций, по горам и холмам.

© Pixabay / mohamed ramzee
11 из 15

Пляжи на тропическом острове — как из рекламы: с кокосовыми пальмами и мелким, как манка, песком. Многолюдные и популярные у туристов — на южном и западном побережье. Более тихие и пустынные — на восточном.

Валяться с коктейлем на шезлонге необязательно: есть и активные развлечения. Например, серфинг. Тут можно покорять волны в любое время года и без гидрокостюма. В Велигаму и Хиккадуву лучше ехать с ноября по март, в Аругам Бэй — с мая по октябрь.

© Pixabay / pasja1000
12 из 15

Главное блюдо национальной кухни — рис карри. "В классическом варианте в него добавляют тушеные овощи, рыбу или курицу, замаринованную в особой смеси острых приправ и в кокосовом молоке", — объясняет Ольга Голдаева.

В туристических кафе можно попробовать адаптированную для европейцев — то есть не адски острую — версию.

Кроме того, на Шри-Ланке богатый выбор фруктов и морепродуктов.

© Pixabay / Kavinda F
13 из 15

Что касается цен, то у "Пантеона", например, тур в пятизвездочный отель на пять ночей с прямым перелетом и завтраками-ужинами обойдется в 113 860 рублей на двоих. Средняя стоимость поездки на экзотический остров у ANEX Tour — 130,5 тысячи рублей на двоих за девять дней (перелет, четырехзвездочный отель с питанием BB).

Минимальная цена за одного при двухместном размещении в пятизвездочном отеле на шесть дней — 47,5 тысячи рублей, уточняют в "Русском Экспрессе".

© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara
14 из 15

Если раньше маршрут Москва — Коломбо был только у SriLankan Airlines и всего раз в неделю, то теперь добавились прямые рейсы "Аэрофлота".

С 4 октября полеты на остров — дважды в неделю на взаимной основе, то есть до четырех самолетов. Билет в одну сторону в ноябре обойдется в среднем в 38 тысяч рублей без багажа.

© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara
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Для въезда в страну нужна действующая виза. Ее предварительно можно оформить через сайт за 37 евро (чуть больше трех тысяч рублей). Также понадобится местная медицинская страховка.

© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara
 
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